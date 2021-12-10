Бизнес-аккаунт дня: нижнекамское производство полуфабрикатов-халяль

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 214-я

В 2017 году житель села Красная Кадка Нижнекамского района Марат Мазитов открыл небольшое предприятие по изготовлению пельменей, мантов, вареников и других полуфабрикатов по стандарту халяль. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Вкусного много не бывает

Несколько лет назад нижнекамский предприниматель Марат Мазитов вместе с родным братом Булатом создали небольшое производство полуфабрикатов — Halal Mazitov. Вся продукция готовится в соответствии с канонами ислама, что подтверждает сертификат, выданный в ДУМ РТ.

Освоение рынка началось с пельменей, мантов и котлет. Спустя год ассортимент продукции расширился. Сегодня Мазитовы предлагают жителям Нижнекамска и других городов халяль вареники с творожной и овощной начинкой, голубцы, тефтели, фаршированные блинчики и другую продукцию, которую могут доставить прямо домой. Как считает Марат Мазитов, «вкусного много не бывает», поэтому ассортимент будет расширяться. Все готовится только вручную и из натуральных продуктов. С недавнего времени халяльные полуфабрикаты можно приобрести и в сетевых магазинах республики.

Сегодня аналитический разбор аккаунта халяльных полуфабрикатов провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

Комментарии к постам — как способ узнать, чего не хватает клиентам

Владельцы профиля ведут его как умеют, но от души. Любят и верят в свой продукт и стараются донести это до пользователей. Очень хочется, чтобы у хорошего продукта был хороший аккаунт. Рекомендуем обратиться к специалистам, чтобы они помогли вам правильно его оформить и вести. И неважно, примете ли вы решение вести профиль самостоятельно или довериться специалистам, в первую очередь определите, что вы предлагаете и кому.

В имени аккаунта указаны мясные полуфабрикаты халяль. В ленте есть пост про блинчики с творогом, в актуальном в отзывах много говорится о сливочном масле, упоминаются вареники с различными начинками. Рекомендуем переформулировать имя на «Полуфабрикаты и продукты халяль».

Не совсем понятно, в связи с чем выбрано название Halal_mazitov.ru. О чем оно должно сообщить пользователю? Халяль относится не только к продуктам питания — этот статус относится почти к любой сфере жизни человека: к одежде, к отдыху, к финансам, к работе, к косметическим средствам и так далее. Вероятно, часть ника mazitov.ru связана с владельцем аккаунта. Использовать фамилию было бы уместно, если бы это был блог эксперта, например. Но в данном случае лучше конкретизировать, что речь идет о продуктах, и добавить геолокацию. Так вы поможете Instagram показывать ваш профиль потенциальным клиентам.

Вернемся к вопросу — кому вы продаете ваш продукт, кто ваша аудитория? Это важно решить, так как от этого зависит и оформление профиля, и его контент. Если вы планируете продавать только той аудитории, которая принципиально употребляет в пищу халяль, то можно оставить аватар таким, как есть. Если же вы хотите продавать более широкой аудитории, то лучше использовать изображение или фото продукции. Тем более что упоминание халяль уже есть и в никнейме, и в имени профиля.

В описании профиля недостаточно информации для пользователей. Непонятно, у вас самовывоз или же вы сами доставите заказ? Как сделать заказ? Нужно указать время работы и способ оплаты. Вынесите в описание информацию, о том, что используете домашние деревенские яйца. В описании должно быть максимум информации о ваших конкурентных преимуществах. Добавьте быстрый способ сделать заказ удобным способом — например, в WhatsApp или же в директе.

Посмотрите комментарии к вашим постам, и вы поймете, чего не хватает вашим клиентам. И да, не оставляйте комментарии без ответов, будьте клиентоориентироваными. Запросы пользователей вы можете отработать в актуальном. Пока каталог продукции небольшой, его можно разместить в хайлайтс. Когда ассортимент расширится, можно будет использовать сервис Taplink. Дайте в актуальном цены на продукцию. Обложки актуального следует заменить на более привлекательные.

В ленту — фото, которые вызывают аппетит и желание купить

Instagram визуальная соцсеть. К тому же данный профиль — о еде. Здесь должны быть фото, которые вызывают аппетит, а следом и желание приобрести. Даже полуфабрикаты можно показать презентабельно — посмотрите, как это делают ваши коллеги. Почерпнуть идеи так же можно на pinterest.ru Сделайте фото готовых блюд. Делайте фото с людьми.

Очень хорошо, что вы используете видеоконтент. Но и над ним нужно поработать. Делая видео, нужно понимать, для чего вы его делаете, что должен понять из видео пользователь.

Прежде чем делать фото и видеоконтент, подготовьте на месяц контент-план. Так вам будет проще определиться с визуальной составляющей. Кроме того, за счет красивого визуала вы сможете увеличить вовлеченность и охват.

Сейчас в аккаунте запущен таргет. Но прежде чем его запускать, нужно подготовить профиль, иначе бюджет будет просто напросто слит, и вы не получите новых покупателей. Для теста таргета рекомендуем вам запускать минимум 2 креатива. Вы сможете выбрать вариант, который показал больший результат, и запустите его с большим бюджетом. В вашем случае мы рекомендуем поработать с казанскими блогерами, но тоже только после переупаковки профиля.