«Динамо» и «Зенит» будут сражаться за первую строчку, а «Рубин» попытается зацепиться за очки в Самаре

Каким будет предстоящий 18-й тур РПЛ? Все самое интересное — в нашем материале

Близится экватор декабря, и все начинают готовиться к празднованию наступающего 2022 года. Не исключение и футболисты РПЛ. Впереди нас ждет заключительный в этом году тур Российской премьер-лиги, который еще до своего старта, интригует крайне интересными матчами. Сможет ли «Динамо» обыграть «Зенит» и уйти на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата? Чего ожидать от игры казанского «Рубина» и самарских «Крыльев»? «Сочи» — «Спартак»: матч с громкой вывеской или обычная рядовая игра? Спортивная редакция «Реального времени» продолжает отвечать на все главные вопросы предстоящего тура РПЛ и давать прогнозы на главные матчи.

«Динамо» против «Зенита». Пожалуй, ключевой матч первой половины чемпионата

Московское «Динамо», очевидно, главное открытие этого сезона. Команда под руководством Сандро Шварца импонирует многим болельщикам не только своим дерзким атакующим стилем игры, но и весьма молодым составом. Если взять основу полузащиты и атаки «Динамо», мы не увидим там ни одного человека старше 1997 года рождения. Сине-бело-голубые прошли весь ноябрь без поражений и находятся сейчас на большом кураже и вытаскивают даже те матчи, исход которых порой казался уже предрешенным, как, например, в игре с «Рубином». За последние четыре игры динамовцы лишь единожды забивали менее двух мячей, когда одолели минимально «Краснодар». Матч против «Зенита» станет для подопечных Сандро Шварца важным как с точки зрения результата, так и с точки зрения психологии и боевого духа, ведь всегда приятно уйти на зимний перерыв в роли лидера чемпионата.

Прогноз «Реального времени»:



«Динамо» в игре с «Зенитом» будет очень активно в атаке и доставит массу неудобств питерской обороне. Тем более что в прошлом матче против «Ростова» защита «Зенита» допускала ряд ошибок, за что поплатилась двумя пропущенными голами. Думаем, москвичи вернут должок подопечным Игоря Семака за разгромное поражение в Петербурге со счетом 4:1. Конечно, вряд ли победа «Динамо» будет столь же крупной, и скорее всего московский клуб разок пропустит, однако громкая поддержка болельщиков не позволит им довольствоваться никаким исходом кроме как победным. Итоговый счет: 2—1 в пользу «Динамо».

Московское «Динамо», очевидно, главное открытие этого сезона. Фото: vk.com/fcdm_official

«Крылья» доставят много проблем «Рубину», но победить не смогут

Если вкратце охарактеризовать матч «Крылья Советов» — «Рубин», то это будет игра крепких середняков. Клубы являются соседями по турнирной таблице (самарцы на восьмом, казанцы на десятом), имеют отрыв всего в два очка, обладают одинаковым количеством побед за последние пять матчей (у обоих клубов их по две). В общем, нас ждет исключительно равная игра. Да, возможно, вы возразите, что у «Крыльев» более интересная атака в лице Зиньковского, Ежова и Сарвели. Кроме того, у «Рубина» по-прежнему многие в лазарете, и плохо работают организации атак, в отличие от той же самарской атаки. Однако «Рубин» сейчас достаточно фартовая команда, у которой есть козыри в виде, например, Андреса Дрейера. Помимо этого, казанцы зачастую в последних матчах часто создают голы из ничего, игра с «Сочи» — прямое тому подтверждение. Думаем, что и в матче с «Крыльями» подопечным Леонида Слуцкого хоть один раз, но повезет, и без гола они из Самары не уедут.

Прогноз «Реального времени»:



Как мы уже сказали, атака «Крыльев Советов» в этом сезоне хороша, и самарцы, несомненно, соорудят свой гол, возможно, даже в начале матча. Но и «Рубин» своими моментами тоже будет обязательно пользоваться. Стандарты в лице угловых и штрафных ударов или какие-то сольные проходы отдельных игроков, например Хвичи или Дрейера, непременно принесут казанскому клубу свой гол. Все так и закончится ничьей. Итоговый счет: 1—1.

Проиграв прошлую игру «Краснодару», «Сочи» продлил свою серию без побед до трех матчей. Фото: vk.com/pfcsochi

«Сочи» — «Спартак». Уверены, что матч получится крайне зрелищным

Подопечные Владимира Федотова имеют хорошую возможность завершить первую половину чемпионата, находясь на третьей строчке. Проиграв прошлую игру «Краснодару», «Сочи» продлил свою серию без побед до трех матчей. В предстоящей игре против «Спартака» сочинцы, вероятно, будут играть первым номером. Тем более команда обладает таким классным нападающим, как Кассьера, который идет третьим в таблице бомбардиров РПЛ после Агаларова и Дзюбы. Матео, кажется, умеет все: и отлично ставить корпус, и прекрасно играть головой, ногами, даже какие-то футбольные кульбиты исполнять. Чтобы не отставать в гонке бомбардиров, он выйдет заряженным на игру. Что касается «Спартака», то сложно сказать, в каких кондициях команда Руя Витории подойдет к этому матчу. В футбольных сообществах бытует мнение, что, возможно, в ближайшее время будет анонсирована отставка португальского специалиста. И это в период, когда «Спартаку» предстоит решать исход потенциального выхода в плей-офф ЛЕ. На московский клуб сейчас давит множество факторов, к тому же в РПЛ «Спартак» стабильно продолжает показывать себя плохо.

Прогноз «Реального времени»:



Допускаем, что «Сочи» выглядит фаворитом в этом матче. В случае невыхода в плей-офф еврокубков и опять же потенциальной отставки Руя Витории «Спартак» вполне возможно подойдет к игре не в самой оптимальной кондиции. Московский клуб сильно лихорадит в РПЛ, и скорее всего эту болячку «Спартак» будет устранять уже во второй половине этого сезона. «Сочи» забьет два-три раза, чтобы окончательно заявить о себе как о кандидате на чемпионство РПЛ. В свою очередь «Спартак» может уехать с арены «Фишт» даже без гола. Итоговый счет: 2—0 в пользу «Сочи».