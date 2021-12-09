Бизнес-аккаунт дня: казанская фирма по световому оформлению зданий

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 213-я

Три года назад в Казани была создана компания, которая оказывает услуги по световому оформлению зданий и городских общественных пространств 50LUX. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для создания особой атмосферы

Придать загородному дому или торговому зданию неповторимый облик в вечернее время может помочь специальная подсветка. Ее монтажом и обслуживанием занимаются почти 4 года специалисты казанской компании 50LUX.

Своим клиентам здесь предлагают несколько видов подсветки, светильников и ламп. В списке реализованных за эти годы проектов — световое оформление зданий Иннополиса, парка «Белые цветы», общественных пространств Казани и других городов. Как считают создатели фирмы, красиво освещенный объект или ландшафт создает особую атмосферу, которую невозможно ощутить при дневном свете.

Сегодня аналитический разбор аккаунта этой казанской мастерской провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Агентство специализируется на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

В описание профиля — информацию, которая заинтересует клиента

В качестве никнейма использовано название единиц измерения освещенности. Сомневаюсь, что вся ваша аудитория в курсе, что они означают. Искать компанию, которая занимается освещением фасадов они будут по другим запросам. Использовать в никнейме название бренда или компании стоит только в том случае, если оно на слуху.

Имя профиля должно содержать прямой запрос, по которому вас будут искать пользователи. Сейчас имя не совсем удачное. Освещение — слишком широкой запрос. Посмотрите ключевые слова, по которым пользователи чаще всего ищут вашу услугу/товар на wordstat.yandex.ru.

В имени используется гео, поскольку проект локальный, работает только в Казани и в целом по РТ. Это поможет привлечь целевую аудиторию. Хороший вариант для имени профиля: ключевой запрос + название компании + геолокация. Есть одно но — если все составляющие имени поместятся в 30 символов. Если же ограничение по символам не позволяет все уместить, то название компании можно добавить в описание профиля.

В описании профиля у нас есть 150 символов, которыми мы должны привлечь пользователя. Здесь должна быть информация, которая будет интересна потенциальному клиенту. Разместите в описании УТП, услуги, конкурентные преимущества, а в конце обязательно добавьте призыв к действию. В информации о гарантии желательно добавить срок. Уточните, какое оборудование вы продаете. И в описании не нужно размещать телефонные номера — для контактов есть специальный раздел.

Если бренд неизвестный, то использовать логотип на аватаре — неудачный вариант. По аватару непонятно, какая у аккаунта тема. Задача Аватара — привлечь внимание пользователя. 50LUX у неосведомленного пользователя может ассоциироваться с чем угодно. Графическое наполнение не дает даже слабого намека на то, чем занимается компания. Рекомендую пересмотреть аватар и оформить его в едином стиле с обложками актуального.

Раздел «Актуальное» тоже требует доработки. Кроме оформления обложек нужно пересмотреть структуру наполнения. Не пишите названия с сокращениями. В «Актуальном» много информации, которую было бы лучше разместить на мини-лэндинге сервиса Taplink. У компании есть проекты, которые стоит отдельно показать. Это можно сделать в Taplink. Например, освещение сквера «Белые цветы» и другие. Посмотрите на раздел «Актуальное» глазами потенциального клиента. Оставьте отзывы, услуги, кейсы, как заказать.



Instagram — визуально заточенная соцсеть. Здесь качество фото очень важно

По данным сервиса анализа аккаунтов, вовлеченность у профиля 0,8% — показатель низкий. Если подписчики являются вашей аудиторией, но вовлеченность на низком уровне, то причиной может быть неинтересный для пользователей контент.

Очень хорошо, что используется не только фото, но и видеоконтент. Но нужно поработать над качеством изображений. Instagram — визуально заточенная соцсеть, здесь качество фотографий очень важно для пользователей. Делать качественно фото ваших работ достаточно сложно, поэтому лучше обратиться к профессионалам.

Контент стоит разбавить, например показать процесс работы, команду, детали. Вы знаете, какие у вашей аудитории есть опасения, возражения, сомнения — отрабатывайте их через посты. Запустите рубрику «Вопрос — ответ». Дайте полезный контент. Например, как правильно эксплуатировать, ухаживать за установленным световым оборудованием. Включайте посты, генерирующие продажи. Периодически размещайте посты с прямым предложением. Используйте как поводы предстоящее повышение цены, акции, скидки и тому подобное.

Не нужно в каждом посте размещать контактные номера. Хорошо, что используются хештеги. Но нельзя использовать одни и те же хештеги во всех постах. Подберите новые варианты. В одном посте можно ограничиться пятью хештегами.

У аккаунта более 5 тысяч подписчиков — результат хороший. При этом показатель вовлеченности низкий — 0,8%. Если подписки накручены, то умная лента Instagram накладывает ограничения на охват постов. Рекомендую проанализировать ваших подписчиков, действительно ли это ваши потенциальные клиенты. Если нет, то нужно почистить подписчиков и работать над привлечением целевой аудитории. Здесь поможет таргет и работа с инфлюенсерами.