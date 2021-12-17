День в истории: КХТИ имени Кирова, первая перепись населения в СССР и операция «Лиса пустыни»

Чем примечательна дата 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, День Ракетных войск стратегического назначения в России. В разные годы и столетия в этот день в Лондоне отменили премьеру первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты», «Отцы авиации» братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха, провели первую всесоюзную перепись населения СССР, КХТИ получил имя Сергея Кирова, были созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН), в Мексике обнаружили камень с ацтекским календарем. Родились советский актер Леонид Броневой, татарский поэт Сибгат Хаким, американский физик Джозеф Генри, советский ученый-кораблестроитель Юлиан Шиманский, французская писательница Анн Голон. Умерли руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке Симон Боливар, Далай-лама XIII, народный артист СССР Аркадий Райкин, глава КНДР Ким Чен Ир. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

КХТИ имени Сергея Кирова и первый фестиваль музыки композиторов

17 декабря 1910 года в Казани дал сольный концерт композитор Сергей Рахманинов. Его концерт проходил в Колонном зале Дворянского собрания (сейчас здание Ратуши). Рахманинов смешал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ и создал свой оригинальный стиль. Он родился в дворянской семье в 1873 году. Интерес будущего композитора к музыке обнаружился в раннем детстве. Рахманинов закончил Московскую консерваторию. Эмигрировал из России в 1918 году.

Источник: facebook.com/panoramakazan

17 декабря 1934 года общее собрание Казанского химико-технологического института постановило просить ЦИК АТССР присвоить КХТИ присвоено имя русского революционера Сергея Кирова, убитого 1 декабря того же года. Киров учился в Казани в промышленном училище. Его здание впоследствии было отдано вузу.

17 декабря 1982 года в Казани прошел первый фестиваль музыки композиторов автономных республики Поволжья и Приуралья. Впоследствии он проводился регулярно в одной из республик. После Казани в 1983 эстафету приняла Уфа (1984), затем — Чебоксары (1984), Йошкар-Ола (1985), Саранск (1986), Ижевск (1987 и 1993). В 1994 он снова прошел в Казани.

Первая всесоюзная перепись населения и создание войск стратегического назначения

17 декабря 1926 года в СССР была проведена первая всесоюзная перепись населения. Проводилась она методом опроса. Основные формы переписи были личный листок, семейная карта для городского населения и владенная ведомость. Программа переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие для безработных, источник средств существования для тех, кто не имеет занятия. Кроме того в семейной карте отмечали состав семьи, продолжительность брака и условия жилья. Она длилась две недели на селе и неделю в городах. По итогам переписи численность городского населения составила 26,3 млн человек, процент грамотных — 56,6 %, безработных было более 1 млн человек.

Источник: wikipedia.org

17 декабря 1959 года решением правительства СССР были созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил. В 2006 году в этот день установлен праздник стратегических ракетчиков. На войска были возложены задачи по повседневной эксплуатации ракетных комплексов с баллистическими ракетами в мирное время и подготовки и проведению пусков ракет в случае развязывания войны.

17 декабря 1967 года прошел футбольный матч СССР — Чили. На нем советская сборная победила сборную Чили со счетом 4:1. Три гола забил футболист Эдуард Стрельцов. По опросу спортивного еженедельника «Футбол-Хоккей», он стал лучшим футболистом страны в 1967 году.

Фото: rusteam.permian.ru

17 декабря 1995 года состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва. К ним были допущены 43 избирательных объединения, которым удалось собрать по 200 тысяч подписей каждому в свою поддержку. Барьер в 5% преодолели только 4 партии: Коммунистическая партия РФ (КПРФ), Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), «Наш дом — Россия», «Яблоко». Госдума второго созыва работала с 16 января 1996 по 24 декабря 1999 года.

Выход «Симпсонов» и операция «Лиса пустыни»

17 декабря 1962 года была принята конституция Монако. Она заменила действовавшую ранее Конституцию от 5 января 1911 года. Целью замены было усовершенствование институтов княжества. Конституция состоит из преамбулы и 12 титулов, разделенных на 97 статей. Она закрепляет за князем Монако главную роль в управлении княжеством, провозглашает неприкосновенность его личности и наделяет его исполнительной, судебной и частью законодательной власти. Конституционный контроль осуществляется Верховным трибуналом страны.

17 декабря 1989 года в США на телеканале FOX была показана первая серия мультсериала «Симпсоны». Это самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал. В сентябре 2020 года вышел 32 сезон сериала. Мультфильм стал пародией на традиционный уклад жизни американцев. В нем затрагивались спорные темы политики и религии.

17 декабря 1992 года США, Канада и Мексика подписали соглашение о создании Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Оно заменило Канадско-американское соглашение о свободной торговле. Основной целью НАФТА было устранить барьеры в сфере торговли и инвестиций между этими тремя странами.

17 декабря 1998 года США и Великобритания начали военную операцию против Ирака «Лиса пустыни». Целью было лишение Ирака способности производить и использовать оружие массового поражения после того, как он отказался сотрудничать с международной комиссией ООН. Всего по Ираку было нанесено 14 ракетно-бомбовых ударов, последний из которых состоялся 19 декабря. Налетам подверглось 97 целей, куда входили объекты системы ПВО, сил безопасности, объекты, связанные с разработкой и производством оружия массового поражения, объекты Республиканской гвардии, командные центры и аэродромы. Согласно сообщениям западной разведки в Багдаде, операция чуть не привела к падению режима Саддама Хусейна. Отмечается, что тот запаниковал и провел кампанию массовых арестов и казней.