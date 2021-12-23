День в истории: Бугульма — уездный город, первый новогодний выходной и открытие спутника Сатурна

Чем примечательна дата 23 декабря?

Сегодня, 23 декабря, в России отмечают День дальней авиации ВКС. В разные годы и столетия в этот день итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил спутник Сатурна — Рею, в царской России создали эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец», вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты страны — «Гудок», завершилась битва за Днепр в ходе Великой Отечественной войны, американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор, 1 января в СССР объявили праздничным днем, спасли 16 выживших после крушения самолета в Андах, в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. Родились российский император Александр I, русский художник Карл Брюллов, театральный режиссер Владимир Немирович-Данченко, испанский поэт Хуан Рамон Хименес, американский джазовый музыкант Чет Бейкер, советский актер театра и кино Лев Дуров, народный художник СССР, председатель правления Союза художников Татарстана Харис Якупов. Умерли русский поэт-символист Константин Бальмонт, советский авиаконструктор Андрей Туполев, советский писатель-романист Анатолий Рыбаков, конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Бугульме — статус уездного города, университету — имя Ленина



В 1781 году указом Екатерины II Бугульма получила статус уездного города Уфимского наместничества. Первое упоминание о Бугульминской слободе относится к 1736 году, тогда она располагалась на месте небольшой деревни. А с 1781 года по 1920-е годы город был центром Бугульминского уезда. Бугульма была серьезным торговым центром и имела выгодное географическое положение, поскольку через город проходили пути из Уфы и Оренбурга в Казань. Сегодня Бугульма является центром Бугульминского района Татарстана. Здесь проживают более 80 тысяч человек разных национальностей, среди которых также есть чуваши, украинцы, башкиры, удмурты, марийцы.

Фото: Максим Платонов

В 1922 году Бюро ячейки РКП(б) Казанского университета поставило перед правлением вопрос о возбуждении ходатайства перед Главпрофобром о присвоении университету имени В.И. Ульянова (Ленина). Правление поддержало ходатайство ячейки. Официально Казанскому государственному университету присвоили имя В.И. Ульянова-Ленина решением Президиума Всероссийского ЦИК от 29 июня 1925 года.

В 2017 году уроженка Казани Евгения Тарасова и ее партнер москвич Владимир Морозов стали чемпионами России в парном фигурном катании. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. По итогам короткой и произвольной программ Тарасова и Морозов набрали в сумме 223,34 балла. На 2-м месте оказались олимпийские чемпионы в командных соревнованиях и серебряные призеры Игр-2014 в парах Ксения Столбова и Федор Климов, которые набрали 215,55 балла в сумме, 3-е место заняли Наталья Забияко и Александр Энберт с результатом в 207,51 балла.

Фото: tatarstan.ru

В 2019 году в Татарстане назначили уполномоченного по технологиям искусственного интеллекта. Им стал победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Булат Замалиев. Также он являлся резидентом бизнес-инкубатора казанского IT-парка и автором проекта «Цифровая деревня». В новой должности перед Замалиевым предстали такие задачи, как стратегия развития искусственного интеллекта в Татарстане, взаимодействие с партнерами для реализации совместных проектов в сфере ИИ и многое другое.



В СССР 1 января стало праздничным и выходным днем

В 1917 году вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». Небольшое издание отражало мнение железнодорожных мастеровых, а также рабочих Петроградского и Московского узлов. Уже через несколько лет ежедневная газета приобрела авторитет, в ее редакции работали такие известные фигуры, как Михаил Булгаков, Константин Паустовский и другие. Со временем изначально отраслевая газета преобразилась в общероссийское общественно-политическое издание. С 2007 года владельцем газеты является компания РЖД, а с 2016 года пост главного редактора занимает Алексей Харнас.

Фото: magisteria.ru

В 1943 году во время Великой Отечественной войны завершилась Битва за Днепр. Советская армия боролась за освобождение Левобережной Украины от фашистских захватчиков в период с 26 августа по 23 декабря. К тому моменту советским войскам уже удалось усилить военную мощь и вернуть некоторые территории, которые ранее захватил противник. В 1943 году Гитлер приказал во что бы то ни стало не сдавать Днепр. Но за четыре месяца борьбы советским войскам удалось освободить 160 городов и почти 40 тысяч населенных пунктов. Битва за Днепр стала одной из самых крупных и удачных операций по форсированию захваченных территорий. В ней участвовали около 4 млн человек. Освобождение Украины вернуло контроль необходимых Советскому Союзу ресурсов, также был открыт путь к Румынии и Польше.

В 1947 году в СССР 1 января стало праздничным и выходным днем. Празднование начала нового года в истории российского государства имеет богатую историю. Например, в разные периоды он отмечался то в марте, то в сентябре. А после революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России и вовсе было отменено: 24 января 1918 года приняли декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря». А в 1934 году новогоднюю традицию возродили лишь в качестве детского праздника. И только 23 декабря 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января официально был объявлен праздничным и выходным днем.

Фото: commons.wikimedia.org

В 1986 году в Москву после семилетней горьковской ссылки вернулся академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров. Его вместе с женой Еленой Боннэр выслали в Горький (ныне Нижний Новгород) 22 января 1980 года. Годом ранее академик несколько раз выступал с осуждением ввода советских войск в Афганистан, он призывал власти вернуть их на родину. Во время ссылки в доме, где проживали супруги, установили круглосуточный милицейский пост, который не допускал к Сахарову никого при отсутствии разрешения властей. За время ссылки академик устроил несколько длительных голодовок, в результате одной из которых Сахарова даже госпитализировали. И, наконец, 23 декабря 1986 года супруги вернулись в Москву. В дальнейшем академик продолжил работу в физическом институте им. Лебедева, а также занимался правозащитной деятельностью.

Первый в мире сеанс звуковой радиопередачи

В 1672 году итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил очередной спутник Сатурна — Рею. Это второй по величине спутник планеты, а в Солнечной системе — девятый по величине и десятый по массе. Ранее Кассини уже открыл четыре спутника Сатурна и называл их «звездами Людовика» в честь короля Франции Людовика XIV. На протяжении долгих лет Рею называли просто пятым спутником Сатурна. И лишь в 1847 году английский ученый Джон Гершель предложил назвать небесное тело в честь титаниды Реи. Сам спутник покрыт разреженной атмосферой, содержащей двухатомный кислород и углекислый газ. На его поверхности минимальная температура достигает минус 230 градусов, максимальная — минус 170 градусов.

Фото: wikipedia.org

В 1876 году приняли первую конституцию Османской империи. Она была раз­ра­бо­та­на в духе идео­ло­гии ос­ма­низ­ма по­ли­тическим круж­ком «но­вых ос­ма­нов». Провозглашенная конституция объявляла лич­ную сво­бо­ду и ра­вен­ст­во пе­ред за­ко­ном всех под­дан­ных Ос­ман­ской им­пе­рии вне за­ви­си­мо­сти от ве­ро­ис­по­ве­да­ния, га­ран­ти­ро­ва­ла не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, спра­вед­ли­вую сис­те­му на­ло­го­об­ло­же­ния, сво­бо­ду пе­ча­ти и многое другое. Однако современная конституция Турецкой Республики была ратифицирована в 1921 году и пересматривалась в последний раз в 2010 году.

В 1900 году канадский и американский изобретатель Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. В том же году Фессенден разработал гетеродинный способ приема, во время которого выделяются звуковые биения между близкими по частоте токами высокой частоты. Тем не менее изначально способ не нашел своего применения на фоне отсутствия стабильных генераторов незатухающих колебаний. Поначалу изобретатель проводил работы на острове Кобб в штате Мэриленд, и именно здесь 23 декабря он экспериментировал с искровым передатчиком, в результате чего осуществилась передача звукового сигнала на расстояние в 1 милю. Хотя качество звука и оставляло желать лучшего, Фессенден доказал саму возможность передачи звука. Позднее изобретатель приступил к опытам для улучшения качества звуковой радиопередачи. Помимо этого достижения, наследие изобретателя включает в себя первую двухстороннюю трансатлантическую радиосвязь и первую трансляцию по радио развлечений и музыки в 1906 году.

Фото: wikipedia.org

В 1972 году спасли 16 человек, выживших спустя 73 дня после крушения самолета рейса 571 компании Air Force в Андах. Сама авиакатастрофа произошла 13 октября. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Монтевидео — Мендоса — Сантьяго. На борту лайнера находились пять членов экипажа и 40 пассажиров, среди которых были участники регбийной команды Old Cristians, а также их родственники и спонсоры. Попадя в циклон, самолет врезался в скалу и разбился у потухшего вулкана Тингуиририка. 12 человек погибли сразу же, еще пятеро скончались позднее после ран и от холода. Затем в результате схода лавины погибли восемь человек, еще несколько умерли от ран. Выжившие остались с минимальным запасом еды и без источников тепла в суровом холодном климате. От голода уцелевшие стали есть замороженные тела погибших людей. И только спустя 73 дня после авиакатастрофы двоим пассажирам во время поиска спасателей удалось встретить чилийского фермера. Он оказал им первую помощь и сообщил властям о произошедшем. Спасенным диагностировали высотную болезнь, обезвоживание, обморожение, цингу, переломы костей и недоедание.