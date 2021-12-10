День в истории: Нурлатский район, «Умом Россию не понять», первое вручение «Нобелевки»

Чем примечательна дата 10 декабря?

Сегодня, 10 декабря, в мире отмечают День прав человека, в нашей стране — День создания связи МВД. В разные годы и столетия в эту дату Петр I учредил первую и высшую награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного, в Англии основали Королевскую академию художеств, Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Умом Россию не понять...», состоялась первая церемония вручения Нобелевских премий, ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе, начались широкомасштабные военные действия в Чечне. Родились художник Александр Брюллов, русский поэт Николай Некрасов, советский государственный деятель Андрей Вышинский, немецкая поэтесса Нелли Закс, советский артист цирка, клоун Михаил Румянцев, хоккейный и футбольный тренер Анатолий Тарасов. Умерли декабрист Сергей Волконский, изобретатель Альфред Нобель, мэр Москвы Сергей Лужков. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Родился Ахмет-Заки Валиди, Октябрьский район переименовали в Нурлатский

10 декабря 1890 года в ауле Кузян Петровской волости Стерлитамакского уезда Уфимской губернии родился Ахмет-Заки Валиди — видный политический и общественный деятель, ученый-тюрколог, стоявший у истоков создания Башкирской Советской Автономной Республики и ее первый руководитель. В 19 лет Валиди стал преподавать в казанском медресе «Касымия» тюркскую историю и историю арабской и тюркской литератур, изучал восточные языки в Казанском университете. Затем он опубликовал свою первую научную работу «История тюрков и татар». Перед Октябрьской революцией работал в Петрограде для бюро мусульманской фракции в 4-й Государственной Думе, был членом Временного центрального бюро российских мусульман. На первом Всероссийском мусульманском съезде в мае 1917 года Валиди избрали во Всероссийский мусульманский совет. Он также стал членом Учредительного собрания от башкир-федералистов Уфимской губернии. Ахмет-Заки Валиди умер 26 июля 1970 года в Турции. Похоронен на кладбище «Караджаахмет» в Стамбуле, где на его могильной плите были высечены слова: «Молитва его душе Аль-Фатиха Орд. проф. др. А.-Заки Валиди Тогана, сына Кузяновского башкира Ахметшаха. 1890—1970».

Фото e-history.kz

10 декабря 1930 года родился советский и российский историк-международник, специалист по истории международных отношений и дипломатии XX века Абдулхан Ахтамзян. С 1957 года работал в МГИМО, был председателем Татарского академического общества Москвы. Ахтамзян награжден орденом Дружбы народов, золотым почетным знаком «За заслуги перед Австрийской Республикой», медалью «В память 1000-летия Казани». С 1999 года — почетный член Академии наук Республики Татарстан. Его сын Ахтамзян Ильдар Абдулханович также работает в МГИМО. Умер Абдулхан Ахтамзян 27 июня 2018 года. Похоронен на Даниловском мусульманском кладбище в Москве.

10 декабря 1997 года по решению Государственного Совета Татарстана Нурлат отнесли к категории городов республиканского подчинения, а Октябрьский район переименовали в Нурлатский. Нурлат был основан в 1905 году рядом с деревнями Верхний Нурлат и Нижний Нурлат как станция «Нурлат» на железнодорожной ветке Симбирск — Уфа в связи со строительством Волго-Бугульминской железной дороги. Официально появился на картах России в 1911 году. Нурлатский район был образован в 1930 году. В него входят 26 сельских поселений. В Нурлатском районе проживает 55 344 человека, в том числе в городе — 32 014 человек. Среди них татар — 51,8%, чуваш — 25,2%, русских — 21,6%, представителей других национальностей — 1,4% (данные по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года).

Фото: realnoevremya.ru

10 декабря 2019 года казанская писательница Гузель Яхина получила третий приз национальной литературной премии «Большая книга» за роман «Дети мои». Церемония прошла в Доме Пашкова. Всего в финал вышли 12 произведений, в их числе романы Евгения Водолазкина («Брисбен»), Романа Сенчина («Дождь в Париже»). В короткий список также вошли произведения Алексея Сальникова («Опосредованно»), Сухбата Афлатуни («Рай земной»). На звание победителя также претендовали Ольгерд Бахаревич («Собаки Европы»), Александр Гоноровский («Собачий лес»), Линор Горалик («Все, способные дышать дыхание»), Евгения Некрасова («Калечина-Малечина») и Вячеслав Ставецкий («Жизнь А. Г.»).



Родился Некрасов, Бродскому присудили Нобелевскую премию

323 года назад, 10 декабря 1698 года, Петр I учредил первую (и высшую) награду России — императорский орден Святого апостола Андрея Первозванного. Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из следующих элементов: знак (крест) ордена, основным изображением которого был Святой Андрей, и серебряная восьмиконечная звезда с помещенным в ее центральном медальоне девизом ордена «За веру и верность». Знак ордена носился на широкой голубой ленте через правое плечо, а звезда помещалась на левой стороне груди. В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди, на золотой, покрытой разноцветными эмалями фигурной цепи. Награду могли получить за чрезвычайные заслуги перед Отечеством только офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство.

Портрет Николая Алексеевича Некрасова. Худ. Николай Ге, 1872 г. Источник wikipedia.org

10 декабря 1821 года родился знаменитый русский поэт и литературный деятель, классик мировой литературы Николай Некрасов. В 17 лет переехал в Петербург, но, отказавшись посвятить себя военной карьере, как настаивал отец, был лишен материальной поддержки. Для того чтобы не умереть с голоду, начал писать стихи по заказу книготорговцев. В 1847 году Некрасов и Панаев приобрели журнал «Современник», основанный Александром Пушкиным. Влияние журнала росло с каждым годом, пока в 1862 году правительство не приостановило его издание, а затем и вовсе запретило журнал. В период работы над «Современником» Некрасов выпустил несколько сборников стихов, в том числе «Коробейники» (1856) и «Крестьянские дети» (1856), которые принесли ему известность и как поэту. После начал издавать журнал «Отечественные записки». В период работы в этом журнале он создал поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (1866—1876), «Дедушка» (1870), «Русские женщины» (1871—1872), написал серию сатирических произведений, вершиной которых стала поэма «Современники» (1875).

10 декабря 1987 года Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Бродский стал пятым нобелевским лауреатом среди русских писателей. В том же году стихи поэта впервые после его эмиграции были опубликованы в СССР в журнале «Новый мир». Бродский стал одной из центральных фигур сразу в двух культурах — российской и американской. Его поэзия отличается исключительным мастерством, философской глубиной, яркой иронией и метким остроумием. В духе романтического сарказма он противопоставляет одинокого человека враждебности мира.

Фото wikipedia.org

Учреждение Королевской академии художеств, Всеобщая декларация прав человека

10 декабря 1768 года по приказу английского короля Георга III учредили Королевскую академию художеств. Со дня основания академия неоднократно меняла «место жительства» и только в 1868 году окончательно обосновалась в здании Бирлингтон-хаус на улице Пикадилли в Лондоне. Основная деятельность академии — проведение ежегодных публичных выставок. Участвовать в них могут не только академики, но и любой желающий художник. Для этого необходимо подать работу на рассмотрение конкурсной комиссии. Многие работы на ежегодных выставках продаются. Выставки являются одним из основных источников дохода академии, ведь по своему статусу она не может принимать финансовой поддержки от государства или короны.

120 лет назад, 10 декабря 1901 года, в Шведской королевской академии наук в Стокгольме состоялась первая церемония вручения Нобелевской премии. По сложившейся традиции в Осло Нобелевскую премию мира в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи вручает председатель норвежского Нобелевского комитета. В Стокгольме король Швеции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики. В тот же день вечером проходит нобелевский банкет с участием короля и королевы Швеции, членов монаршей семьи, нобелевских лауреатов, главы правительства Швеции, председателя риксдага, видных ученых и общественных деятелей.

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10 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Она провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы (равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие). Этот документ переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 500 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения декларации. Принципы этого документа лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года.