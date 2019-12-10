Гузель Яхина стала победителем национальной литературной премии «Большая книга»

Казанская писательница Гузель Яхина («Дети мои») получила третий приз национальной литературной премии «Большая книга». Церемония прошла во вторник в Доме Пашкова.



Первый приз получили писатели Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский за роман «Венедикт Ерофеев: посторонний», второй — Григорий Служитель за роман «Дни Савелия», пишет ТАСС.

Всего в финал вышли 12 произведений, в их числе романы Евгения Водолазкина («Брисбен»), Романа Сенчина («Дождь в Париже»). В короткий список также вошли произведения Алексея Сальникова («Опосредованно»), Сухбата Афлатуни («Рай земной»). На звание победителя также претендовали Ольгерд Бахаревич («Собаки Европы»), Александр Гоноровский («Собачий лес»), Линор Горалик («Все, способные дышать дыхание»), Евгения Некрасова («Калечина-Малечина») и Вячеслав Ставецкий («Жизнь А. Г.»).

Напомним, что роман «Дети мои» также занял первое место в народном голосовании национальной литературной премии «Большая книга».