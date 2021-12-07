День в истории: Приволжский район Казани, основание Эрмитажа и атака на Перл-Харбор

Чем примечательна дата 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, в мире — День гражданской авиации, в России — чествуют инженерно-авиационную службу ВКС. В разные годы и столетия в этот день в Лондоне открыли Королевский театр Ковент-Гарден, Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия», были образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край, Япония атаковала Перл-Харбор, была подписана Конвенция о международной гражданской авиации, запустили космический корабль «Аполлон-17», в Армении произошло страшное землетрясение, разрушившее город Спитак. Родились: итальянский архитектор и скульптор Джованни Лоренцо Бернини, русский химик-органик Александр Воскресенский, первый французский философ-экзистенциалист Габриэль-Оноре Марсель, один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии Александр Бакулев. Умерли: древнеримский политик и философ Марк Туллий Цицерон, российский военный и государственный деятель Николай Анненков, немецкий физик Вольфганг Пауль, журналист, ведущая телепрограммы «Время» Татьяна Комарова. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Создание Приволжского района, кончина Салиха Батыева и дело Finiko

7 декабря 1956 года был образован Приволжский район Казани. Его история начинается с 1918 года, когда учредили Железнодорожный (западная незаречная часть города) и Плетеневский (южная часть города) районы. В 1919 году Железнодорожный район переименовали в Забулачный. В 1920 году Забулачный и Плетеневский районы объединили в Забулачно-Плетеневский. Позже его переименовали в Нижегородский, а затем в Сталинский. В 1942 году из северо-восточной части Сталинского района выделили Свердловский район. В 1956 году Свердловский район был присоединен обратно к Сталинскому, который был переименован в Приволжский. Сейчас в Приволжском районе сосредоточено наибольшее количество объектов Универсиады-2013, включая ее Деревню, гребной канал на озере Средний Кабан и другие.

Фото: antat.tmweb.ru

7 декабря 1985 года умер председатель Президиума Верховного Совета Татарстана (1960—1983 г.) Салих Батыев. Он родился 24 ноября 1911 года в деревне Ново-Дюмеево Белебейского уезда Уфимской губернии. В 1931-м поступил в Казанский финансово- экономический институт. На третьем курсе стал помощником начальника политотдела Акташской машинно-тракторной станции. В 1935-м — заведующим отделом Татарского областного комитета ВЛКСМ. Через 2 года бюро Татобкома ВЛКСМ освободило его от занимаемой должности «за связь с врагом народа С. Еникеевым» — главредом газеты «Красный Татарстан», его исключили из ВКП(б), но через месяц вновь приняли с выговором «за потерю бдительности». Батыев работал преподавателем рабфака при КХТИ, лектором Татарского обкома ВКП(б), замначальника политсектора в Наркомате земледелия, зампредом Совета Министров ТАССР. По окончании Высшей партийной школы в Москве стал секретарем Татарского обкома КПСС по идеологии. Работал над реабилитацией жертв политических репрессий. Сыграл важную роль в деле реабилитации Мусы Джалиля. Направил письмо в ЦК КПСС о положении дел в Казанской психиатрической больнице, рассказал, что здесь содержат политзаключенных, не нуждающихся в принудительном лечении. Это было первое в СССР официальное заявление о незаконном и внесудебном преследовании инакомыслящих. Специальная комиссия из Москвы разобралась с делами больницы и освободила многих невинно заключенных.

7 декабря 2018 года в Казани в сквере за Театром оперы и балета имени Мусы Джалиля открыли памятник известному танцовщику балета Рудольфу Нуриеву. Автор скульптуры — художник-монументалист Зураб Церетели. «Это мой крик души. Я обожаю этот уникальный город, много раз здесь бывал. У вас хорошая история и ее надо поднять языком искусства», — сказал он.



Фото: tatarstan.ru

7 декабря 2020 года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Finiko. Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании «Финико» на территории Татарстана и других регионов России организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования. Уголовное дело возбудили по статье «Организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере». Тогда основатель пирамиды Кирилл Доронин в разговоре с «Реальным временем» заявлял, что компания продолжит свою работу. Позднее он был арестован. Ущерб по делу, по оценке специалистов, может исчисляться миллиардами рублей.



Екатерина учредила орден Святого Георгия, День рождения Эрмитажа

7 декабря — в день святой Екатерины — Государственный Эрмитаж отмечает свой день рождения. Это дань памяти основательнице музея императрице Екатерине II. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Гоцковского. Коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает более трех миллионов экспонатов. В ее составе — живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал. В экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа входят Зимний дворец Петра I, дворец Меншикова, восточное крыло здания и арка Главного штаба, музей Императорского фарфорового завода на территории Императорского фарфорового завода. Государственный Эрмитаж имеет Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня». Центр Эрмитажа есть и в Казани. Традиционно в этот день Эрмитаж открывает новые выставки, представляет крупные реставрационные проекты, организует мероприятия для работников музея и посетителей.

Источник: wikipedia.org

252 года назад, 7 декабря 1769 года Екатерина II учредила императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия четырех степеней. Он стал четвертым российским орденом и приобрел особое значение как военная награда, выдаваемая за личную храбрость. До революции орден вручали 25 раз. Полных Георгиевских кавалеров, имеющих все четыре степени ордена, было лишь четверо: Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Иван Паскевич-Эриванский и Иван Дибич-Забалканский. В 1917 году вместе с остальными «признаками» царской России орден Святого Георгия упразднили, а 8 августа 2000 года возродили указом президента России как высшую военную награду.

7 декабря 1934 года были образованы Красноярский край и Кировская, Омская, Оренбургская области. Красноярский край выделили из состава Восточно-Сибирского края, а Кировский край — из Горьковского (до 1932 года — Нижегородский край). Средне-Волжский край разделили на Средне-Волжский край и Оренбургскую область. Омская область была образована из Обско-Иртышской области, части Западно-Сибирского края. В 1936 году, с принятием новой Конституции, многие края были преобразовали в области, а АО — в АССР.



Источник: wikipedia.org

Атака на Перл-Харбор, землетрясение в Армении

7 декабря 1732 года, 289 лет назад, в Лондоне открыли Королевский театр — «Ковент-Гарден». Первой постановкой, сыгранной на его сцене, стала пьеса «Светские обычаи». Перед началом спектакля актеры внесли основателя театра Джона Рича на сцену на руках в знак своего уважения. Поначалу в театре планировали ставить только драматические постановки. Но спустя 2 года на сцене театра представили балет «Пигмалион». А еще через несколько лет зрители увидели оперу «Верный пастух». После этого Ковент-Гарден стал оперным театром. Сейчас Ковент-Гарден — это современный роскошный театр. Его зрительный зал вмещает 2 256 человек. Посетить его можно и в качестве зрителя, и в составе экскурсионной группы.

7 декабря 1941 года японская авиация и подводный флот атаковали американскую военную базу Перл-Харбор на гавайском острове Оаху. После получения приказа из Токио с авианосцев «Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю», «Дзуйкаку» и «Секаку» вылетело более 300 самолетов. В течение двух часов императорская морская авиация уничтожала находившиеся в гавани корабли и самолеты. Одним из самых страшных эпизодов стал взрыв линкора «Аризона». Сброшенная бомба пробила палубу и попала в носовой пороховой погреб, где хранился боезапас корабля, 1 177 моряков из 1 400 членов экипажа погибли. Всего американцы потеряли при налете 2 395 человек, еще более тысячи оказались ранены. Кроме того, было уничтожено четыре линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Еще 10 кораблей и свыше 150 самолетов получили повреждения. Японская сторона потеряла 64 человека и 29 самолетов. Уже на следующий день после атаки президент США Франклин Рузвельт выступил в конгрессе с «военным посланием к нации». Японии объявили войну. Сейчас в США 7 декабря — Национальный день памяти. Военную базу превратили в мемориал. А затопленную «Аризону» поднимать не стали. Над корпусом корабля возвели бетонную конструкцию. До сих пор из машинного отделения «Аризоны» капля за каплей просачивается масло, расплываясь по воде сиренево-алым пятном. Американцы говорят, что это «линкор плачет по своему экипажу».

Фото: wikipedia.org

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее землетрясение. Серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван. От стихии пострадал 21 город, а также 350 сел, 58 были полностью разрушены. В эпицентре землетрясения — городе Спитаке — сила землетрясения достигла 10 баллов (по 12-балльной шкале), в Ленинакане — девяти баллов, Кировакане — восьми баллов. По официальным данным, в результате стихии погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч получили ранения, 514 тысяч человек лишились крова. Были разрушены или пришли в аварийное состояние общеобразовательные школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры. Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железнодорожных путей, полностью или частично разрушено 230 промышленных предприятий. Землетрясение в Армении стало общенациональной трагедией. На помощь пришел весь Советский Союз. Стихия нанесла удар по северу Армении, затронув около 40% ее территории, а подземные толчки ощущались даже в столице Армении Ереване и в столице Грузии Тбилиси.

