Как разубедить родителей — сторонников теории заговора вокруг вакцинации

К сожалению, коронавирус не делает исключений для детей и в последнее время многие из них болеют тяжело. Поэтому вопрос вакцинации детей и подростков в медицинском сообществе приобретает все большую актуальность. Однако родители-антипрививочники могут помешать заботе о здоровье детского населения. Об этой проблеме в статье для международного издания The Conversation пишут ученые из нескольких ведущих университетов: Дарел Куксон из Трентского, Дэниел Джолли из Нортумбрийского, Рэйчел Пови из Стаффордширского и Роберт Демпси из Манчестерского столичного. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Дети в Британии в 15 раз чаще болели, чем люди старше 80 лет»

Пожилые люди могут быть более чувствительны к COVID-19, но сейчас в Великобритании молодые люди являются главными распространителями пандемии. В прошлом месяце дети школьного возраста в Британии в 15 раз чаще болели коронавирусом, чем люди старше 80 лет.

Отказ молодых людей от вакцинации частично объясняет, почему в этой группе было так много случаев заболевания. Вот почему многие страны сейчас предлагают детям прививки от COVID-19. В Великобритании всем детям в возрасте от 12 до 15 лет предлагается первая доза вакцины. Некоторые страны, такие как США и Израиль, предлагают вакцины от COVID-19 детям в возрасте от пяти лет и старше.

Конечно, в случае с детьми младшего возраста родители решают, получат ли они укол, и нерешительность в отношении вакцинации может стать проблемой. Согласно недавнему опросу, проведенному в США, трое из десяти родителей заявили, что они точно не будут вакцинировать своего ребенка от COVID-19. Обеспокоенность побочными эффектами или предположение о более низком риске заражения COVID-19 у детей могут объяснить это. Однако теории заговора против вакцины также могут сыграть свою роль.

Фото: un.org

Мы знаем, что определенные взгляды на теорию заговора против вакцины могут быть препятствием для введения вакцины. Исследование 2014 года показало, что британские родители, столкнувшиеся с теориями заговора против вакцины, когда их просили представить, что у них есть вымышленный восьмимесячный ребенок, с меньшей вероятностью сделали бы прививку этому ребенку. Кроме того, недавнее исследование, проведенное в 24 странах, показало, что антипрививочные настроения были самыми высокими среди тех, кто также был склонен к конспиративному мышлению.

Когда мировые лаборатории начали разрабатывать вакцины против COVID-19, вскоре появились определенные теории заговора о них — например, о том, что они содержат микрочипы или делают людей бесплодными. Исследования показали, что вера в такие теории связана с уменьшением намерения получить вакцину от COVID-19. Поэтому весьма вероятно, что вера в антиковидные заговоры может помешать родителям вакцинировать своих детей от коронавируса.

Борьба с заговорами

В нашем исследовании было изучено, как отговорить родителей от веры в теории заговора, которые могут помешать им вакцинировать своих детей, — что особенно актуально сейчас, когда вакцины предлагаются детям младше 16 лет во многих странах.

Предыдущие исследования показали, что на людей влияют убеждения и поведение других людей — так называемые «социальные нормы». Но такое восприятие часто бывает неточным, что может привести к тому, что люди будут корректировать свое поведение в соответствии с неверно воспринимаемой нормой.

Дети вместе с родителями ждут прививки против COVID-19 в средней школе Арлеты. Фото: Мен Джей Чун / latimes.com

Однако мы не знали, было ли это правдой именно в отношении теорий заговора. Поэтому в качестве первого шага мы выяснили, существует ли связь между воспринимаемыми социальными нормами и убеждениями британских родителей в заговоре.

Наш вывод подтверждается более ранними исследованиями. Родители в Великобритании переоценили, насколько другие британские родители поддерживали теории заговора против прививок. И как и прежде, чем больше людей верили, что другие верят этим теориям заговора, тем сильнее они были склонны верить себе.

Зная это, мы попытались снизить веру родителей в теории заговора против вакцины, исправив их мнение по поводу того, что думают другие родители. Мы сделали это, используя подход социальных норм, простой метод, который работает путем исправления неправильных представлений — например, путем предоставления людям обратной связи о том, как они неверно оценивают фактические убеждения и поведение других. Цель этого метода состоит в том, чтобы изменить восприятие людей и изменить их поведение таким образом, чтобы оно соответствовало тому, что на самом деле думают и делают другие.

Мы протестировали этот подход на выборке британских родителей маленьких детей. Родители сначала сделали некие выводы по поводу своей личной веры в теории заговора против прививок и своих намерений вакцинировать вымышленного ребенка. Затем они оценили, в какой степени «другие родители в Великобритании» поддерживали те же теории заговора и каковы будут их намерения сделать вакцинацию.

Затем родителям было поручено либо получить обратную связь о своих убеждениях, которая исправит любые неправильные представления об убеждениях других родителей о заговоре, либо отсутствие обратной связи. Сразу после этого участников снова спросили об их убеждениях и намерениях против вакцинации.

Мы обнаружили, что исправление неправильных представлений снижает веру родителей в теории заговора против вакцины. Это также увеличило представление о том, что другие родители будут вакцинировать своих детей, что в качестве побочного эффекта усилило собственные намерения родителей сделать вакцинацию ребенку.

Фото: rostovgazeta.ru

Простой шаг для улучшения восприятия

Наши результаты — первые предположения, что исправление неточных представлений о том, что думают другие, можно использовать для борьбы с убеждениями о заговоре против прививок и, таким образом, для повышения уровня вакцинации — как среди самих взрослых, так и среди детей, за которых они принимают решения.

При разговоре с людьми, которых могут убедить теории заговора против вакцины, практическим шагом может быть демонстрация того, что убеждения в заговоре не так распространены, как люди могут подумать. Демонстрация того, что вакцинация гораздо более привычна, чем отказ от нее, также может быть убедительной.

Поскольку уровень вакцинации детей в Великобритании по-прежнему довольно низкий, а количество случаев COVID-19 остается высоким, этот простой психологический метод может стать важным инструментом для решения проблем с вакцинацией, и многие люди могли бы легко его опробовать.