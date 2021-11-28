Как разубедить родителей — сторонников теории заговора вокруг вакцинации
К сожалению, коронавирус не делает исключений для детей и в последнее время многие из них болеют тяжело. Поэтому вопрос вакцинации детей и подростков в медицинском сообществе приобретает все большую актуальность. Однако родители-антипрививочники могут помешать заботе о здоровье детского населения. Об этой проблеме в статье для международного издания The Conversation пишут ученые из нескольких ведущих университетов: Дарел Куксон из Трентского, Дэниел Джолли из Нортумбрийского, Рэйчел Пови из Стаффордширского и Роберт Демпси из Манчестерского столичного. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.
«Дети в Британии в 15 раз чаще болели, чем люди старше 80 лет»
Пожилые люди могут быть более чувствительны к COVID-19, но сейчас в Великобритании молодые люди являются главными распространителями пандемии. В прошлом месяце дети школьного возраста в Британии в 15 раз чаще болели коронавирусом, чем люди старше 80 лет.
Отказ молодых людей от вакцинации частично объясняет, почему в этой группе было так много случаев заболевания. Вот почему многие страны сейчас предлагают детям прививки от COVID-19. В Великобритании всем детям в возрасте от 12 до 15 лет предлагается первая доза вакцины. Некоторые страны, такие как США и Израиль, предлагают вакцины от COVID-19 детям в возрасте от пяти лет и старше.
Конечно, в случае с детьми младшего возраста родители решают, получат ли они укол, и нерешительность в отношении вакцинации может стать проблемой. Согласно недавнему опросу, проведенному в США, трое из десяти родителей заявили, что они точно не будут вакцинировать своего ребенка от COVID-19. Обеспокоенность побочными эффектами или предположение о более низком риске заражения COVID-19 у детей могут объяснить это. Однако теории заговора против вакцины также могут сыграть свою роль.
Мы знаем, что определенные взгляды на теорию заговора против вакцины могут быть препятствием для введения вакцины. Исследование 2014 года показало, что британские родители, столкнувшиеся с теориями заговора против вакцины, когда их просили представить, что у них есть вымышленный восьмимесячный ребенок, с меньшей вероятностью сделали бы прививку этому ребенку. Кроме того, недавнее исследование, проведенное в 24 странах, показало, что антипрививочные настроения были самыми высокими среди тех, кто также был склонен к конспиративному мышлению.
Когда мировые лаборатории начали разрабатывать вакцины против COVID-19, вскоре появились определенные теории заговора о них — например, о том, что они содержат микрочипы или делают людей бесплодными. Исследования показали, что вера в такие теории связана с уменьшением намерения получить вакцину от COVID-19. Поэтому весьма вероятно, что вера в антиковидные заговоры может помешать родителям вакцинировать своих детей от коронавируса.
Борьба с заговорами
В нашем исследовании было изучено, как отговорить родителей от веры в теории заговора, которые могут помешать им вакцинировать своих детей, — что особенно актуально сейчас, когда вакцины предлагаются детям младше 16 лет во многих странах.
Предыдущие исследования показали, что на людей влияют убеждения и поведение других людей — так называемые «социальные нормы». Но такое восприятие часто бывает неточным, что может привести к тому, что люди будут корректировать свое поведение в соответствии с неверно воспринимаемой нормой.
Однако мы не знали, было ли это правдой именно в отношении теорий заговора. Поэтому в качестве первого шага мы выяснили, существует ли связь между воспринимаемыми социальными нормами и убеждениями британских родителей в заговоре.
Наш вывод подтверждается более ранними исследованиями. Родители в Великобритании переоценили, насколько другие британские родители поддерживали теории заговора против прививок. И как и прежде, чем больше людей верили, что другие верят этим теориям заговора, тем сильнее они были склонны верить себе.
Зная это, мы попытались снизить веру родителей в теории заговора против вакцины, исправив их мнение по поводу того, что думают другие родители. Мы сделали это, используя подход социальных норм, простой метод, который работает путем исправления неправильных представлений — например, путем предоставления людям обратной связи о том, как они неверно оценивают фактические убеждения и поведение других. Цель этого метода состоит в том, чтобы изменить восприятие людей и изменить их поведение таким образом, чтобы оно соответствовало тому, что на самом деле думают и делают другие.
Мы протестировали этот подход на выборке британских родителей маленьких детей. Родители сначала сделали некие выводы по поводу своей личной веры в теории заговора против прививок и своих намерений вакцинировать вымышленного ребенка. Затем они оценили, в какой степени «другие родители в Великобритании» поддерживали те же теории заговора и каковы будут их намерения сделать вакцинацию.
Затем родителям было поручено либо получить обратную связь о своих убеждениях, которая исправит любые неправильные представления об убеждениях других родителей о заговоре, либо отсутствие обратной связи. Сразу после этого участников снова спросили об их убеждениях и намерениях против вакцинации.
Мы обнаружили, что исправление неправильных представлений снижает веру родителей в теории заговора против вакцины. Это также увеличило представление о том, что другие родители будут вакцинировать своих детей, что в качестве побочного эффекта усилило собственные намерения родителей сделать вакцинацию ребенку.
Простой шаг для улучшения восприятия
Наши результаты — первые предположения, что исправление неточных представлений о том, что думают другие, можно использовать для борьбы с убеждениями о заговоре против прививок и, таким образом, для повышения уровня вакцинации — как среди самих взрослых, так и среди детей, за которых они принимают решения.
При разговоре с людьми, которых могут убедить теории заговора против вакцины, практическим шагом может быть демонстрация того, что убеждения в заговоре не так распространены, как люди могут подумать. Демонстрация того, что вакцинация гораздо более привычна, чем отказ от нее, также может быть убедительной.
Поскольку уровень вакцинации детей в Великобритании по-прежнему довольно низкий, а количество случаев COVID-19 остается высоким, этот простой психологический метод может стать важным инструментом для решения проблем с вакцинацией, и многие люди могли бы легко его опробовать.
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