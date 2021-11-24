Как выпускник Казанской академии спорта создал софт для теннисной аналитики

История успеха: руководство федераций тенниса России и Татарстана активно работают с программой казанского академика

Павел Бебенин — выпускник магистратуры по программе «Спортивная аналитика» Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма в Казани. Завершив карьеру теннисиста, он сосредоточился на тренерской работе и параллельно занялся разработкой программы для анализа теннисных матчей. Результатом работы Павла стала программа BeinPlay — единственная отечественная разработка в этой области на сегодняшний день. Программой сразу же заинтересовались руководители сборных Татарстана и России. Так что часть заслуги сегодняшнего подъема в мужском теннисе можно отнести и к Бебенину. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о молодом спортивном академике, чьи труды уже оценены командой Тарпищева.

Спортивная аналитика — профессия молодая

Павел родом из Нижнего Новгорода, всю жизнь посвятил теннису, которым занимался с 6 лет. Был победителем и призером всероссийских и международных турниров. Но, поступив в Казани в Поволжскую академию физической культуры, спорта и туризма, карьеру завершил.

— Понял, что Уимблдон мне не выиграть, решил стать тренером, а параллельно наукой занялся, написал статью «Комплексный контроль тренировочной деятельности».

Со второго курса меня стали привлекать к работе с теннисистами сборных России и Татарстана в составе комплексной научной группы (КНГ). Ездил на сборы сборной России. Тренировать не прекращал, но наука занимала все больше места и времени. По окончании бакалавриата мне предложили работу аналитика в федерации Татарстана. Она, правда, тогда как-то по-другому называлась.

Спортивная аналитика — профессия молодая, более-менее активно это направление начало развиваться года два как… Но суть и тогда и сейчас та же — учет тренировочной и соревновательной деятельности. С ручными конспектами — это была такая грубая статистика. Я увидел перспективу в том, чтобы развиваться в этом направлении, совершенствовать методы спортивной аналитики.

Аналитическая обработка теннисных матчей не единственное направление деятельности BeinPlay.

— Мы также обрабатываем тренировочную деятельность и состояние спортсмена, — говорит Павел.

Понял, что Уимблдон мне не выиграть, решил стать тренером, а параллельно наукой занялся, написал статью «Комплексный контроль тренировочной деятельности»

— Ваши услуги востребованы?

— Интерес к этой теме есть, но люди в основном ориентируются на заграничные продукты. А федерации выгодно иметь свои ресурсы. Чтобы утечки информации не происходило. Я как раз об этом писал в своей научной статье, опубликованной в журнале университета имени Лесгафта. В ней описывал плюсы и минусы старого способа обработки матчей и нового. Старый — это бумажный конспект. А новый — это моя программа. В первой опубликованной в 2017 году работе, я с помощью старой системы проанализировал игру россиян на Кубке Европы в Казани. Тренер попросил проанализировать соперника. Мы дали ясное понимание, как они играют при критическом счете.

— Тренировать вы продолжаете?

— Да, конечно. Это одно из направлений в котором я продолжаю развиваться. Но сейчас больший акцент я делаю на функциональную подготовку спортсменов, а на корт выхожу не так часто, как раньше. Считаю, что нельзя отрываться от практики и нужно работать «в поле». Иначе наука туманит и не несет пользы для практиков. Только так я могу выступать в роли связующего звена между тренерами и наукой.

Считаю, что нельзя отрываться от практики и нужно работать «в поле». Иначе наука туманит и не несет пользы для практиков

Тренерам нашей «великолепной четверки» материалы предоставляли…

В работе над созданием программы Бебенина консультировал председатель тренерского совета Федерации тенниса России, вице-президент по спортивной работе ФТРТ Геннадий Жуков. Мы попросили Геннадия Кимовича оценить итоги работы:

— Программа востребована. В том числе и за свою оперативность. По окончании теннисного матча полная аналитика выдается в течение 10—15 минут. Она попадает в руки личных тренеров игроков и тренеров сборной России и Татарстана. Они ею активно пользуются. Программа в методическом плане превосходит целый ряд компаний, которые занимаются аналитикой. Я имею ввиду, что одни и те же данные можно по-разному получить и трактовать. Наш подход к получению и анализу нужных цифр на несколько порядков выше всего, что есть сегодня на постсоветском пространстве и в Европе.



— Какие есть отзывы?



— Прямую связь между использованием программы и количеством побед установить сложно. Программа направлена на индивидуализацию подготовки спортсмена. Она работает так: человек сыграл, мы аналитику собрали, выявили слабые места и с ними поработали. Дальше все зависит от него — как будет играть. Понятно, что программа полезна, позволяет устранить недостатки подготовки. Ею сегодня пользуются все тренеры сборной России и Татарстана. Особенно, когда проводятся турниры в Казани, где все отлажено: и видео, и обработка. Все делается, фактически, в режиме онлайн. Еще один показатель: у нас есть заказчики, готовые платить за услуги, их количество растет.



— То есть программу используют и во время подготовки к Кубку Дэвиса?



— Конечно! Я могу сказать, что вся наша «великолепная четверка» — Рублев, Хачанов, Медведев, Карацев — а также Донской и Кравчук, когда играл. Их тренерам предоставлялись материалы. И мы однозначно можем утверждать, что в успехах наших парней есть и вклад этой программы. Она внесла положительный момент в их подготовку.



В теннисе аналитика в последнее время используется активно. Федерер и другие звезды получают аналитические материалы от IT-компаний. При этом они платят, как за то, чтобы компании находили «дырки» в их игре, так и за защиту данных от соперников. Плюс нашей программы, что мы ни от кого не зависим. Вся информация хранится на наших серверах.



Фото: пресс-служба Федерации тенниса России

Наш способ — это больше математический анализ



— Информация для анализа поступает с камер?

— Нет. Это уже искусственный интеллект. Такой есть пока только на «Ролан Гарросе». В нашем случае это определенный код записи каждого удара, которому соответствует определенная клавиша на клавиатуре. Мы сразу по окончании матча выдаем готовую статистику. Но это все равно ручная работа. Надо успеть увидеть куда мяч попал, каким способом был направлен, как сыграл соперник… Параметров много. Поэтому мы просматриваем моменты в записи, в замедленном повторе, на приближении и с макетом, где на экране размечены все зоны, куда мяч попадает. Я свел субъективность к минимуму.

— Чем ваша программа отличается от западных?

— Американская Dartfish ближе к видеоанализу: можно сделать «видеонарезку» по событиям, провести анализ техники, показать потом тренеру. Посмотреть только невынужденные ошибки. Разметку корта сделать, ключевые моменты прорисовать.

У нас в корне другой способ получения информации. Это больше математический анализ, и мы сразу выдаем данные.

— Клиентов много?

— Да, людям интересная эта тема, и они с охотой обращаются к нам за помощью. При том что на нас пока работает только сарафанное радио и не более. Уверен, что после запуска рекламы, мы наберем хорошие обороты.

На нас пока работает только сарафанное радио и не более. Уверен, что после запуска рекламы, мы наберем хорошие обороты.

Важно, как человек играет при критическом счете

— Кого-то из топовых зарубежных теннисистов вы анализировали? И какова была оценка вашей работы?

— Радваньскую. Мы предложили посотрудничать за фидбэк, она и ее тренер заинтересовались. Мы дали ей анализ финального матча сразу по окончании игры, что очень сильно их удивило. Приятно, что игроки такого уровня отмечают пользу нашего продукта. Плюс, стоит отметить, что в той же Польше, откуда они приехали, таких программ на вооружении нет.

— А в качестве возможного соперника матчами кого-то из звездных зарубежных теннисистов интересовались?

— Домиником Тимом. У него большое количество невынужденных ошибок. Это связано с тем, что он много играет в атаке.

Фишка в чем? Важно не то, как стабильно попадаешь в корт, а насколько остро атакуешь в нужный момент, попадая. Вот это как раз про него. И это отличает топового игрока. За счет того, что в критические моменты способен сыграть остро, а не ждать ошибки соперника.

— А если бы Тим был вашим клиентом?

— Мне было бы приятно. Но подход к работе был бы абсолютно таким же, как и к любому другому теннисисту, который обращается ко мне за помощью. Когда я делаю анализ, то в первую очередь обращаюсь к базовым параметрам матча: стабильность подачи, соотношение вынужденных и невынужденных ошибок, активно выигранные и удары навылет и др. Провожу корреляционный анализ и выявляю какие из параметров имеют наибольшее влияние на количество выигрываемых очков или проигрываемых очков. Это помогает отбросить лишнее и не распыляться на кучу чисел. Далее уже более глубокий анализ. Рекомендации по улучшению игры.

Причем зачастую к этому анализу я подхожу с такой стороны: а как бы я играл против этого человека, видя в числах его слабые и сильные стороны. Соответственно можно указывать на пробелы в игре. И на элементы, которые приносят наибольшие проблемы сопернику — те самые «коронные» удары.

Те возможности, которые есть сейчас — это не что-то сверхъестественное (как могло быть еще 10 лет назад). Сегодня это часть нормального тренировочного процесса, без которого невозможно представить работу тренерского штаба классного теннисиста

— Вы даете какие-то рекомендации?

— Да, это часть нашей работы. Рекомендации опираются на объективные игровые показатели, на корреляционный анализ и экспертное мнение аналитика. Мы помогаем найти пути реализации потенциала игрока. Говорим на что стоит делать больший акцент в тренировках на корте или в зале физической подготовки.

Игра может длиться до трех часов, порой и больше. А все решат какие-нибудь 2-3 очка, которые отделят тебя от победы. Поэтому важно, как человек играет при критическом счете — когда «ровно», больше или меньше — как реализует брейк-поинты…

Вот пример. У тренера по ходу матча ощущение визуальное, что много длинных розыгрышей, и все подопечный выиграл. Или что в зону «D» — это уходящая подача — подает много, как и отрабатывали на тренировке. Статистику открываешь, и по факту понимаешь, что это просто впечатление. Что было всего две уходящие подачи, а не 10, как по ощущениям. И длинные розыгрыши были, но из 10 он выиграл всего два. Хотя раньше вообще не выигрывал — а «порол» все в сетку. Но реально на счет это все равно не повлияло. Гораздо важнее понять, куда он чаще атакует? За счет чего он выигрывал? За счет активных действий, или ошибок соперника?

И еще глубже «копаем». Когда есть возможность прикрепить датчики ЧСС, накладываем показания на конспект розыгрыша. На каком пульсе он лучше играет? Допустим, на таком он выигрывает. Но стоит посидеть на скамейке чуть дольше на переходе и не попрыгать после — 0:40 летит. И я тогда рекомендую: на переходе подачи попил воды, отдохнул, встал — попрыгай, подними пульс. Не давай себя успокоить.

— Раньше все также можно было просчитать подробную аналитику?

— Раньше мы это просчитать не могли. Так как программа не выдавала детальной статистики и не имела возможности вывода данных из нее под определенные нужды. Например, для корреляционного анализа или других дополнительных параметров. Но время не стоит на месте. И те возможности, которые есть сейчас — это не что-то сверхъестественное (как могло быть еще 10 лет назад). Сегодня это часть нормального тренировочного процесса, без которого невозможно представить работу тренерского штаба классного теннисиста.

Разница между новой и устаревшей программой настолько велика, что не хочется перечислять. Да оно и ни к чему, потому что есть качественный продукт для работы, которым сейчас пользуются.