Кто остался без финала Гран-при, а у кого еще есть шансы туда попасть?

Все расклады перед заключительным этапом в Сочи

Фото: fsrussia.ru ( на фото — Анна Щербакова)

Сегодня стартует последний, заключительный этап Гран-при по фигурному катанию в российском Сочи. Болельщики часто пренебрежительно относятся к серии Гран-при, хотя для многих фигуристов это едва ли не единственная возможность показать себя на мировой арене. Другой вопрос — финал турнира, где действительно соревнуются уже лучшие из лучших. И как раз в Сочи определятся все недостающие финалисты. О том, кому предстоит бороться за свое место под солнцем, а кто будет готовиться к национальным первенствам, — в репортаже спортивной редакции «Реального времени».

Для тех, кто не следит за фигурным катанием в режиме 24/7, напоминаем правила отбора в финал Гран-при. Фигуристы могут выступить максимум на двух этапах серии, за места с 1-го по 8-е (в одиночном катании) и с 1-го по 6-е (в парах) начисляются очки. Например, за первое место — 15 очков, за второе — 13, за третье — 11, за четвертое — 9, за пятое — 7, за шестое — 5, за седьмое — 4, за восьмое — 3. Шесть лучших представителей в каждой из дисциплин с наибольшим количеством очков попадают в финал. В случае равенства очков учитываются дополнительные показатели, такие как самое высокое место, занятое на этапах, сумма баллов и т. д.

Самый предсказуемый расклад в парах

Точно в финале:

Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) — 30 очков,

Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 28 очков,

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 26 очков.

В Сочи выступят три дуэта из России — Анастасия Мишина/Александр Галлямов (15 очков), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (13 очков) и Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Последние дебютируют в этом сезоне на турнире и были заявлены туда по домашней квоте, а вот две первых пары будут бороться за финал. У Анастасии и Александра самые высокие шансы, для этого им нужно занять любое место на пьедестале. Есть и другие варианты: например, если Павлюченко/Ходыкин возьмут золото, то Мишина/Галлямов могут быть и четвертыми. В свою очередь самый простой расклад для Дарьи и Дениса, который зависит только от них, — это занять первое или второе место. Хватит и третьего, но тогда придется смотреть на результаты других.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Фото: fsrussia.ru

В частности, на представителей Италии Николь Делла Монику/Маттео Гуаризе (9 очков). Дуэт занял четвертое место на домашнем этапе в Турине, теперь, чтобы пройти в финал, итальянцы должны занять первое место на российском этапе либо второе, но ждать, что Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин не попадут на пьедестал. Точно за результатами в Сочи будет следить японская пара Рику Миура/Рюити Кихара (24 очка), а вот россияне Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (24 очка), несмотря на равенство очков с японцами, в финал, скорее всего, не пройдут: в силу вступил дополнительный показатель — сумма баллов за два этапа, которая значительно ниже, чем у японцев.

Вероятные участники финала: Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия), Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).

Возможный гамбит учеников Мишина

Точно в финале:

Юма Кагияма (Япония) — 30 очков,

Шома Уно (Япония) — 28 очков,

Винсент Чжоу (США) — 28 очков,

Нэтан Чен (США) — 26 очков.

Пока никто из представителей российского мужского одиночного катания не прошел в финал, но шансы есть сразу у двоих. Второй этап Михаила Коляды (13 очков) и Евгения Семененко (11 очков) пришелся на Сочи, где их соперником должен был стать Юдзуру Ханю, но фигурист не оправился от травмы, полученной после изучения акселя в четыре с половиной оборота, и снялся с турнира. Теперь Коляда точно пройдет в финал, если займет первое или второе место, но в случае с золотом он усложнит жизнь своему одногруппнику Семененко. Тому нужно будет занять не только второе место, но и получить сумму баллов за два этапа больше, чем у Джейсона Брауна (24 очка). А вот если золото будет у Семененко, а серебро — у Коляды, то оба российских фигуриста пройдут в финал и другие факторы будут уже не важны.

Юма Кагияма. Фото: 1tv.ru

Запутать карты может Марк Кондратюк, который не борется за попадание в финальную часть турнира, но способен набрать высокие баллы и оказаться на пьедестале. Если Семененко выиграет турнир, а Коляда выступит ниже своих возможностей и станет третьим, то ему придется обходить по сумме баллов за два этапа Брауна. Если у Семененко будет серебро, а Коляда станет третьим, то ему нужно будет обходить по сумме баллов либо Семененко, либо Брауна. А вот если Семененко станет третьим, то выход в финал для него практически равен нулю: нужно будет, чтобы Коляда занял пятое место или ниже.

Вероятные участники финала: Михаил Коляда (Россия), Евгений Семененко (Россия).

Российский финал у дам исключен



Точно в финале:

Анна Щербакова (Россия) — 30 очков,

Каори Сакамото (Япония) — 24 очка.

В сезоне, где за самые высокие места соревнуются порядка восьми российских женщин, голубой мечте наших болельщиков сбыться не суждено. Травмы Александры Трусовой и Дарьи Усачевой не позволили им выступить на своем втором этапе в Японии и соотвественно отобраться в финал Гран-при. Сразу отбросим в сторону фантастику и будем учитывать лишь реальные расклады. В Сочи выступят сразу четыре претендентки на выход в финальную часть главного коммерческого турнира фигуристов. Среди них Камила Валиева (15 очков), которой достаточно будет войти в топ-5. Другая ученица Тутберидзе Майя Хромых (13 очков) пройдет дальше, если займет место на подиуме. Та же ситуация у Елизаветы Туктамышевой (13 очков). Алена Косторная (24 очка), которая уже выступила на своих этапах, наверняка будет следить за развитием событий лишь одним глазом. Помешать ей выйти в финал может только победа Луны Хендрикс (11 очков) и одновременно с этим любое место Валиевой вне пьедестала, а также то, что Алена уступит по сумме баллов Туктамышевой или Хромых.

Каори Сакамото. Фото: prosports.kz

Вероятные участники финала: Камила Валиева, Алена Косторная, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева.

Больше всего неизвестных у танцевальных пар

Точно в финале:

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 30 очков,

Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США) — 28 очков,

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 28 очков.

Не знаем, едут ли на домашний этап Виктория Синицина/Никита Кацалапов (15 очков) за победой, но для выхода в финал она им не нужна. Действующим чемпионам мира хватит места и в тройке, а при определенных раскладах, которые вряд ли осуществятся, их устроит место и ниже. У другой российской пары — Александра Степанова/Иван Букин (22 балла) — ситуация куда сложнее. Им как раз необходим этот нереальный расклад, где Синицина/Кацалапов займут место ниже пятого, а Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (13 очков) будут вне пьедестала, и все они окажутся с баллами ниже, чем у Степановой и Букина.

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон. Фото: sport24.ru

Основная борьба развернется между итальянцами Гиньяр/Фабри и канадцами Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (11 очков). Первым достаточно серебра, вторым нужна победа. В случае второго места после Синициной и Кацалапова канадцы пройдут дальше, если обойдут по сумме баллов за два этапа итальянцев. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (26 баллов), стало быть, чувствуют себя в безопасности. Им, чтобы не попасть в финал, нужно совпадение целой плеяды факторов сразу у трех соперников. В том числе равенство очков, более высокие места и сумма баллов.

Вероятные участники финала: Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США), Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия).

Могли попасть, но не попали

Француз Кевин Эймоз, два сезона назад бравший медаль в финале Гран-при, на этот раз далек даже от попадания туда. Зато российские мужчины обошлись без сюрпризов, за последние лет 15 наше максимальное представительство в финале серии составляет максимум два человека.

Алиса Лью, которую два года назад называли главной соперницей российских фигуристок и спортсменкой, которая нарушит гегемонию россиянок, потеряла шансы на финал еще после первого этапа (пятое место). Ксения Синицына вернулась к соревнованиям после долгого перерыва, но не смогла навязать борьбу девушкам из группа Тутберидзе. Вакаба Хигучи, которая неоднократно приземляла в этом сезоне тройной аксель, также осталась без финала.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин впервые в этом сезоне выступят на этапе Гран-при. Но они вряд ли претендовали на выход в финал, в первую очередь потому что у обеих пар лишь по одному этапу. Это событие могло остаться незамеченным, если бы не активное обсуждение в последние дни чуть ли уже не официально вакантного третьего номера сборной. Но наверняка обиднее всего Александре Степановой/Ивану Букину, которые пусть и начали сезон позже остальных, зато поставили, кажется, одни из лучших программ среди всех танцевальных дуэтов, что все же не помогло им пробиться в финальную часть серии Гран-при.

