С кого началась пандемия, как открыть галактику по фотографиям и почему бабушки обожают внуков

Интересные новости науки за неделю с 15 по 21 ноября

Пандемия началась с китайской продавщицы

Каждая пандемия вызывает у ученых страшное любопытство: им очень хочется узнать, кто же был так называемым «нулевым пациентом». Этот вопрос не дает им покоя. Так и с коронавирусом. Вопрос о том, кто выпустил в мир смертельно опасную инфекцию, не всегда может объяснить, каким образом это произошло, но указывает на то, откуда начиналось заражение и как распространялось в первые недели и месяцы. Это может стать ценным материалом для мировой эпидемиологии.

И вот вышла сенсационная статья, в которой вирусолог-генетик Майкл Воробей из Аризонского университета сделал вывод о том, что самой первой COVID-19 заразилась продавщица, которая работала на том самом злополучном уханьском рынке. Кстати, Майкл Воробей, занимаясь изучением коронавируса, уже привел множество свидетельств того, что ни в каких лабораториях его не создавали: по его мнению, изучение генома коронавируса ясно говорит, что он совершенно «натуральный» и перешел к людям от животных в конце 2019 года.

Источник: science.org

Но вернемся к «нулевому пациенту». Первым известным человеком, заразившимся COVID-19, оказалась торговка с того самого рынка морепродуктов. Согласно медицинским документам, симптомы появились у нее 11 декабря 2019 года. Все остальные ранние случаи заражения проанализировали тоже: оказалось, что каждый из них был связан с рынком в Ухане.

— То, что многие из более чем 100 заразившихся COVID-19 в декабре без установленной эпидемиологической связи с рынком тем не менее проживали в непосредственной близости от него, — примечательное и убедительное доказательство того, что передача инфекции в сообществе началась на рынке, — пишет ученый. — Это словно большая красная мигающая стрелка, указывающая на рынок Хуанань как на наиболее вероятное место начала пандемии. Вирус не пришел из какой-то другой части Уханя, а затем попал на рынок. Все доказательства говорят в пользу того, что вирус начал распространяться на рынке, а затем просочился в районы поблизости».

Ученые ищут лекарство против коронавируса

А пока одни ученые ищут «нулевого пациента», другие пытаются исправить то, что он натворил. Так, биологи из Ноттингемского и Китайского сельскохозяйственного университетов утверждают, что нашли препарат, который эффективно борется с тремя штаммами коронавируса, включая дельту. Речь идет о тапсигаргине — его выделяют из корней зонтичного растения, которое называется тапсия гарганская (растет на юге Европы, от Испании до Греции).

Фото: tengrinews.kz

Препарат этот изучали и раньше: он считается противоопухолевым и противовирусным. В феврале та же группа ученых выяснила, что репликация (размножение) вируса в клетках прекращается на двое суток уже после однократного применения тапсигаргина. Новое исследование провели, чтобы выяснить, помогает ли он от свирепствующего сейчас дельта-штамма. Выяснилось, что помогает. А еще против гриппа и респираторно-синцитиального вируса. Прямо как в сказке братьев Гримм про храброго портняжку — «одним махом семерых побивахом».

Наши тоже не лыком шиты: в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта разработали лекарство на основе моноклональных антител. Директор института, академик Александр Макаров, уже даже отрапортовал о создании нового препарата Владимиру Путину. Российские ученые уверяют, что средство обезвреживает и «дельту», и «гамму». В препарате подобрана доза антител, которая снижает вирусную нагрузку в сто тысяч раз, как сообщил Макаров.

Правда, пока неизвестно, когда оба чудо-лекарства поступят в продажу (и поступят ли вообще, ведь от стадии лабораторного подтверждения эффективности до выхода препарата «в люди» проходит много времени, а на пути могут встретиться неразрешимые противоречия).

Академик Александр Макаров. Фото: wikipedia.org

Астроном-любитель открыл целую галактику

Астроном-любитель Джузеппе Донателло как-то раз решил вдумчиво порассматривать фотографии обзора DESI legacy imaging surveys. И нечаянно открыл карликовую галактику в созвездии Рыб. Все легально: открытие подтвердили сотрудники из Института астрофизики Андалусии (они, правда, не стали ограничиваться общедоступными изображениями из Сети, а обратились к данным Национального телескопа Галилео на Канарских островах).

Его открытие подтверждено профессиональными испанскими астрофизиками во главе с Дэвидом Мартинесом-Дельгадо из Института астрофизики Андалусии, которые воспользовались более детальными изображениями, полученными с помощью Национального телескопа Галилео на Канарских островах. Обработали данные, откалибровали их фотометрически и подтвердили: действительно, открыта новая галактика. Правда, карликовая. Ее еще будут исследовать более мощными телескопами (вполне подойдет космический Hubble): хотят выяснить, а не спутник ли она случайно галактики Треугольника (есть и такая). И если да, то Pisces VII / Tri III (такое странное имя дали находке) будет первым известным галактическим спутником Треугольника. А определять это будут так: сначала выяснят, как далеко находится вновь открытая галактика, а потом оценят параметры взаимного движения обеих.

Источник: desi.lbl.gov

Испанские астрофизики, убедившись в открытии, все сделали честь по чести: опубликовали статью, поздравили своего доморощенного коллегу. Хотя коллега картинки изучал не просто так: Джузеппе Донателло уже известен в научном мире. Он вообще специалист по открытию близких к нам карликовых галактик — на его счету уже несколько таких объектов.

70% микропластика в пробах океанской воды заносят туда… экологи

Британские ученые заподозрили, что в процессе исследования проб воды из мирового океана изучают… материалы своего собственного оборудования. По результатам исследований экологов из Стаффордширского университета, больше 70%, микропластика, который они находят в образцах океанской воды, они заносят туда сами.

Эти частицы — микроволокна их же собственной одежды и снаряжения. В процессе забора пробы они смешиваются с тем пластиком, который действительно находится в окружающей среде. А значит, результаты исследований, мягко говоря, могут быть не совсем достоверными.

— В полевых условиях это может происходить из-за динамического характера окружающей среды: ветра или других погодных явлений, действий, необходимых для получения образцов, и близкой дистанции, которая необходима ученым, чтобы добыть и сохранить пробы, — рассказывает Клэр Гвиннетт, одна из авторов исследования. — В мобильной же лаборатории это часто происходит из-за использования небольших многоцелевых помещений».

Фото: 1line.info

Теперь осталось только понять: как же сделать так, чтобы и забор проб, и их исследование поддерживали чистоту эксперимента, и экологи больше сами не вносили в образцы две трети того, что потом в них находят.

Бабушки действительно больше любят внуков, чем детей

Антропологи из США изучили работу мозга 50 бабушек, у которых есть хотя бы один внук-ребенок (от 3 до 12 лет). В фокусе внимания ученых был стереотип о бабуленьках, обожающих своих внуков больше всех на свете. Так вот, выяснилось: насчет «всех на свете» непонятно, а вот насчет собственных детей абсолютно точно. Бабушки действительно эмоционально больше привязаны к своим внукам, чем к детям.

Как проходил эксперимент? 50 бабушек рассматривали фотографии. На них были изображены их внуки, их дети, чьи-то чужие дети и взрослые. В это время за их мозгом бесстрастно наблюдала функциональная МРТ. Так вот, при виде фотографий собственных внуков у женщин начинали активно работать те зоны мозга, которые связаны с эмоциональной эмпатией. То есть они интуитивно считывают чувства внуков: малыш радуется — и бабушка с ним, плачет — бабушке тоже не по себе (помните, как ваша мама категорически не разрешала плакать вашему ребенку в кроватке). То есть эмоциональная эмпатия — это когда человек чувствует то же, что и другой.

А вот когда бабушкам показывали фотографии родных детей, у них тоже включалась эмпатия, но не эмоциональная, а когнитивная. При демонстрации фото родных детей активировались зоны мозга, связанные с когнитивной эмпатией. Это такой тип эмпатии, при котором человек понимает, что чувствует другой, и может объяснить причину.

Словом, эмоциональная связь бабушек с внуками сильнее, чем с собственными детьми. Кстати, данная группа ученых уже исследовала на этот же предмет отцов. Бабушки оказались круче: активация в мозге тех зон, которые отвечают за обработку эмоций, у них в среднем выражена больше.

Фото: detki.guru

Поэтому ваша мама больше рада видеть вашего малыша, чем вас: просто так устроена ее биология. Но не переживайте: когда ребенок вырастет, такой инстинктивной эмоциональной реакции он вызывать у своей бабушки уже не будет.

