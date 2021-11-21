Академик РАН: «Если появились симптомы COVID-19, нельзя надеяться на то, что я самый умный»

Чем опасен коронавирус для сердечной мышцы, как на ней может отразиться постковид и как решить вопрос с прививкой хроническим больным

Фото: Сергей Куксин / rg.ru

Как сердце человека страдает от коронавируса? Что делать людям, которые страдают хроническими сердечно-сосудистыми болезнями во время пандемии? Как на них скажется прививка? Об этом «Российская газета» поговорила с главным внештатным кардиологом Минздрава России, директором Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии), академиком РАН Сергеем Бойцовым. Мы публикуем его текст в сокращенном варианте.

Коронавирус влияет на работу сердечной мышцы

— Сергей Анатольевич, за время пандемии количество умерших от болезни сердца пациентов стало больше? Или такой статистики пока нет?

— Есть два механизма увеличения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Не только при COVID-19, а при любой инфекционной эпидемии. Например, при гриппе увеличивается смертность от ишемической болезни сердца, от инфаркта миокарда в том числе, примерно на 10%.

Смертность растет не только в рамках эпидемического процесса. Есть еще феномен так называемой отсроченной смертности. Примерно на 3—4 недели. Инфекционные заболевания провоцируют воспалительные процессы в сосудах, инсульты, инфаркты или заболевания сердца. Связанные с воспалением миокардиты или нарушения сердечного ритма в значительной степени обусловлены инфекцией.



— Значит, нынешний вирус не так опасен для сердца, как скажем, грипп?

— Неправда! Он даже более опасен! Он влияет на работу сердечной мышцы.



— Кровоснабжение нарушается?

— Есть два механизма. Первый: напрямую поражается мышца сердца. Это касается непосредственно самого сердца. Но сердце — это только насос. А еще есть сосуды. И там много разных проблем. Это тот самый атеросклероз, в развитии которого имеет значение не только холестерин, но и воспалительный процесс.

Особенно это касается инфекции, проникающей через легкие. Например, коронавирусной. Она провоцирует этот воспалительный процесс, он обостряется, и развивается феномен нестабильных атеросклеротических бляшек, которые могут надрываться. На их поверхности образуются тромбы. И этот тромб может перекрыть артерию — таким образом разовьется инфаркт или инсульт. Или тромб может оторваться, и тогда мы говорим о так называемой эмболии. Причем тромбы могут оторваться как в артериальной части (и тогда попасть в сердце, в головной мозг, что более вероятно), так и в венозной (и тогда мы говорим о тромбозах глубоких вен, вен малого таза). Это может «улететь» в легкие, и тогда развивается тромбоэмболия легочной артерии.

Это, к сожалению, нередкие осложнения, типичные для коронавирусной инфекции.

«У нас нет кабинета, на котором написано «Искусственный интеллект»»

— Когда-то считалось, что дотронуться скальпелем до сердца нельзя. Теперь можно оперировать сердце, ставить стенты, пересаживать. В недалеком будущем мы будем лечить названные вами проблемы и дальше скальпелем? Или на смену ему придет что-то другое — например, искусственный интеллект?

— Сейчас нож потихонечку уступает место баллонам, стентам, так называемым «заплаткам». Это менее травматично. Но все равно это механические способы. Когда мы говорим об искусственном интеллекте на данном уровне развития, это все-таки, с одной стороны, возможность более точного прогнозирования развития того или другого состояния. А с другой стороны, это система поддержки принятия решения, которая опирается на доказательную медицину.

— У вас в центре есть искусственный интеллект?

— У нас нет кабинета, на котором написано «Искусственный интеллект». У нас есть элементы искусственного интеллекта, которые мы внедряем для прогнозирования и поддержки принятия решений. И это не только в нашем центре. Сейчас Минздрав России ведет работу по цифровизации здравоохранения, переходу на уровень искусственного интеллекта. Объяснить?

Допустим, можно снять обычную электрокардиограмму. И эта электрокардиограмма, будучи запущена в программу, которая обучена на сотнях тысяч различных конкретных случаях, позволит спрогнозировать с вероятностью примерно 90% точности, что у этого человека есть риск развития мерцательной аритмии. Или риск развития сердечной недостаточности.

— Значит, кардиограмма останется? Или только искусственный интеллект?



— Кардиограмма останется. Это первичный материал. Может, она потом приобретет какие-то дополнительные валентности. Сейчас это тоже уже есть. Из обычной кардиограммы можно получить гораздо больше нужной информации, нежели мы это делаем сейчас.

Искусственный интеллект содержит в себе информации гораздо больше, чем личный опыт данного врача. И он ему предлагает варианты: подумайте об этом, подумайте об этом, здесь такая вероятность.



— Вы в кардиологии с 1984 года, вам искусственный интеллект помогает? Или лично для вас он ничего не значит?

— Я не могу сказать, что сейчас это рутинная практика. Пока мы работаем на уровне клинических рекомендаций, собственного и коллективного опыта. Консилиум, разбор и так далее. Но в ближайшее время, я это четко понимаю, учитывая скорость развития событий и потребность в том, что происходит, это дело точно нынешнего десятилетия.

— От этого весело или грустно?

— Я не думаю, что это категория «весело» или «грустно». Это категория приобретения большей уверенности в правильности принятия решений. Потому что, хотим мы или не хотим, все равно совершаем ошибки. От этого никуда не денешься.

— Искусственный интеллект будет страховать от ошибок?

— Да, так или иначе будет страховать.

«Вакцинация — главный способ предупреждения тромбов»

— Вернемся к пандемии. Немало тех, кто боится пройти вакцинацию, потому что могут быть тромбы. Это оправданно или нет?



— Абсолютно неоправданно! Вакцинация — главный способ предупреждения тромбов. Почему? Мы знаем, что после прививки тяжесть заболевания существенно меньше. Значит, меньше интенсивность инфекционного и воспалительного процесса. А тромбоз в сосудах — это результат поражения клеток так называемого эндотелия. То есть это клетки, которые изнутри выстилают сосуд. Они повреждаются. И мы уже говорили о том, что организм всегда реагирует очень однозначно на все привходящие неблагоприятные факторы. Он тромбами пытается закрыть эти повреждения.

Но у организма есть еще одна очень нехорошая черта. Он иногда чрезмерно реагирует. Вакцинация не уменьшает степень реакции. Она уменьшает степень воспаления и снижает необходимость реагирования.

Тот человек, который отвергает вакцинацию в силу того, что не верит, боится или считает все это глупостью, должен понимать, как сказал Михаил Бакунин: «Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека». Не прививаясь, я посягаю на свободу другого человека. На его свободу быть здоровым.



— Человек перенес инфаркт. Ему вакцинироваться или нет?

— Обязательно!

— А если острое состояние?

— В остром желательно не вакцинироваться. Под острым периодом мы имеем в виду неделю. А потом надо делать.

Постковид может закончиться миокардитом

— Когда-нибудь эта пандемия кончится. Что будет с нашим сердцем потом? И у тех, кто переболел, и у тех, кто вакцинировался?

— Думаю, останется очень много следов. Так называемый феномен постковида говорит о том, что вероятности новых случаев заболеваний немало. И у тех, кто был госпитализирован, и даже у тех, кто амбулаторно перенес COVID-19. У них, конечно, вероятность неприятных сердечных осложнений меньше.

А те, кто попал в стационар, у них вероятность появления новых заболеваний по сравнению с контрольной группой, то есть теми, которые не заболели, в три раза выше. Это может быть миокардит. Это может быть нарушение сердечного ритма. Это может быть ишемическая болезнь сердца.



— Такое мрачное будущее. Как его избежать?

— Во-первых, прививки. Во-вторых, если появились симптомы COVID-19, то надеяться, что пронесет и что я самый умный, ни в коем случае нельзя. Надо сразу обращаться к врачу, чтобы было назначено профилактическое лечение. Мы понимаем, что оно не столько противовирусное, сколько предупреждает образование тех же самых микротромбов. Оно имеет противовоспалительный характер, для того чтобы не развились осложнения.

— В руководимом вами кардиологическом центре была «красная зона»…

— В 2020 году мы были в «красной зоне» два с половиной месяца. Самая первая волна. Была очень напряженная ситуация. Еще не умели правильно реагировать на все это. Хотя в целом с первой волной справились, как ни странно, хорошо. Потом пришла вторая волна, третья…Теперь у нас нет «красной зоны». Пришло понимание, что очень существенно увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, осложнений, которые требуют специализированного и высокотехнологичного лечения. И сейчас, несмотря на то, что пандемия, у нас весь коечный фонд занят.

— Занят плановыми или экстренными больными?

— У кого-то декомпенсации, у кого-то обострение. Но это примерно одно и то же. У кого-то плановые операции, которые нельзя откладывать.

Это очень важная часть борьбы с пандемией — борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в так называемом плановом порядке.

Что делать сердечникам во время пандемии?

— Что сейчас делать сердечникам? Ведь первое место среди причин смертности они никому не уступают.

— Сейчас на первом месте COVID-19. А вообще на сердечно-сосудистые приходится 47% всех смертей. Что сейчас делать? Если вы принимали препараты, продолжайте их принимать. Если перенесли коронавирусную инфекцию, надо пройти углубленную диспансеризацию. Те, кто находится под диспансерным наблюдением, несмотря на то, что сейчас огромная нагрузка на первичное звено, не должны терять контакт со своими амбулаторными кардиологами или участковыми терапевтами. Во-вторых, они обязательно должны принимать те лекарства, которые им были рекомендованы.

— А если они заболели, надо принимать эти лекарства или нет?

— Обязательно. Хотя может быть корректировка с учетом того, что обязательно добавляется антикоагулянтная терапия, разжижающая кровь.

