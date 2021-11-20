Башкортостанцам обещают аэроэкспресс, электрички и новые четырехполосные магистрали

Но насколько выполнимы амбициозные транспортные проекты Радия Хабирова?

Прошедшая международная выставка «Транспорт России» стала одной из важных тем этой недели для Башкортостана. В республике продолжается транспортная реформа, а потому к мероприятию было приковано особое внимание. На выставке прозвучали громкие заявления — но удастся ли реализовать амбициозные проекты? Получится ли достроить многострадальный «Восточный выезд» из Уфы? И появится ли в природе «уфимский аэроэкспресс»? Какие транспортные проекты обещают башкортостанцам в ближайшее время и что говорят эксперты о реальности их воплощения — в материале «Реального времени».

Вместо предисловия

Транспортная реформа в Башкортостане стартовала в конце 2018 года и стала одним из первых действий Радия Хабирова на посту главы региона. За последние годы в Уфе появились новые автобусы, система безналичной оплаты проезда и единая транспортная карта «Алга».

Горожане относятся к реформе неоднозначно, главная претензия — нехватка транспорта, особенно в вечернее время, которая возникла после ухода с рынка некоторых частных перевозчиков.

Восточный выезд из столицы и расширение трасс

Уже к 2023 году в Уфе должны завершить строительство «Восточного выезда», который соединит центр города с автодорогой М-5 «Урал». Проект включает в себя 10 километров платной скоростной дороги, туннель длиной 1,2 километра, 2,6-километровый мост через реку Уфу. Начали работы в далеком 1992 году, но стройку несколько раз останавливали — заканчивались деньги. И даже в замороженном состоянии на ее поддержание ежегодно требовались большие суммы. В 2017 году наконец было заключено концессионное соглашение на 25 лет между ООО «Башкирская концессионная компания» (входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг») и Республикой Башкортостан на принципах государственно-частного партнерства. Дело снова сдвинулось с мертвой точки: ожидается, что к концу 2021 года «Восточный выезд» должен быть готов уже на 40%.

Фото: pravitelstvorb.ru

«Мы строим крупные объекты — Восточный выезд из Уфы, автодорогу «Бирск — Тастуба — Сатка». На 1 млрд 713 млн рублей реализуем нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в городах и селах нашей республики», — пишет глава Башкортостана Радий Хабиров в социальных сетях. А на международном форуме «Транспорт России» руководитель региона отметил важность строительства новых автодорог и расширения тех, которые уже есть:

— Важная тема — строительство скоростной трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Она пройдет через нашу республику, затронет Дюртюлинский, Бураевский и Татышлинский районы. Это порядка 140 км. Нам предстоит решить много организационных и технических вопросов. Есть вопросы для обсуждения по федеральной трассе М-5. Там нужны быстрые решения по расширению дороги до четырех полос, особенно на участке от Иглино до границы с Челябинской областью. Планов много. Работаем дальше. Ежегодно на двухполосных отрезках этих трасс происходит большое количество ДТП. Мы намерены в течение ближайших нескольких лет увеличить их ширину до четырех полос.

Окольцуют ли Уфу железной дорогой?

Предполагаемую карту прохождения железнодорожного кольца вокруг Уфы представили этим летом. В августе на оперативном совещании в правительстве республики о подробностях проекта рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев. А на выставке «Транспорт России» делегация Башкортостана провела переговоры с руководством РЖД. Главной темой встречи, конечно же, стал вопрос, где взять денег на этот проект, как привлечь на него федеральные средства.

Источник: bashinform.ru

Радий Хабиров нажимал в своих речах на то, что железнодорожный «пояс» вокруг Уфы позволит пустить пригородные и городские электрички, связать столицу с аэропортом — в общем, это все «хороший проект для людей». Тем более что и Путин высказывался, что электричкам нужно уделять особое внимание.

— Уфа — в первой пятерке городов-миллионников, которые вышли с готовыми проектами по развитию пригородной железнодорожной инфраструктуры, — напомнил Радий Хабиров.

Конечно, говорил Хабиров и о том, что железная дорога не будет вещью в себе: ее впишут в транспортную сеть города, чтобы пассажиры могли свободно пересаживаться с электрички на автобус и обратно.

Скрестить «Алгу» с «Тройкой»

Транспортная карта «Алга» может быть объединена с московской «Тройкой». Этот вопрос Радий Хабиров обсудил с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым. Разработчики двух платежных систем должны в ближайшее время найти пути возможной реализации такого проекта.

— В чем суть? Я как житель Башкортостана прилетаю в Москву, иду на электричку и рассчитываюсь там моей картой «Алга», которая будет интегрирована с картой «Тройка». То же касается и москвичей, прилетающих к нам в Башкортостан. Это будет очень удобно, — предположил Радий Хабиров.

Фото: transportnaya-karta-alga.ru

Ликсутов, в свою очередь, сделал реверанс башкирским коллегам и намекнул на плюсы дальнейшего развития системы транспортных карт:



— Мы высоко оцениваем потенциал транспортной карты «Алга» и также заинтересованы в интеграции с нашей картой «Тройка», так как в конечном итоге это будет полезно для всех пассажиров. Информационные технологии на основе транспортных карт позволяют видеть ситуацию на дорогах и оперативно реагировать на нехватку подвижного состава на том или ином участке. К тому же это прозрачные финансы и налоги в бюджеты всех уровней.

«История с железнодорожным кольцом похожа на любимый анекдот с бородой»

Итак, планы звучат вполне амбициозные. Но эксперт в области кризисного управления в сфере транспорта Олег Арефьев в разговоре с «Реальным временем» говорит: выставка его ничем не удивила и носила больше презентационный характер, чем была местом решений транспортных вопросов:

— В принципе, был довольно четко определен вектор развития с точки зрения транспортной концепции. Хотя этот форум, в отличие от того же комтранса (Comtrans-2021, — прим. ред.) — скорее, пафосное мероприятие, чем место решения реальных вопросов. Для Башкирии я вообще ничего интересного не увидел и не услышал. Единственное — знаю о ряде встреч наших чиновников с реальными специалистами. Будет от них польза или нет, сейчас очень рано говорить.

По мнению Арефьева, «Восточный выезд» и железнодорожное кольцо уже широко обсуждались и раньше, и говорить о них, как о чем-то новом не стоит:



— Башкирские чиновники развлекали посетителей форума, прокручивая в очередной раз заезженную пластинку про Восточный выезд и проект железнодорожного кольца вокруг Уфы. Все это уже было презентовано, и именно в том же формате, на прошлогодней «Транспортной неделе»… При этом, если с Восточным выездом на сегодняшний день ничего не понятно, и стройка «века» на грани очередной консервации по причине того, что резко подорожавшие строительные материалы ее просто вышибли из сметы, то история с железнодорожным кольцом уже вообще больше похожа на любимый анекдот с бородой, который он рассказывает каждый новый год, надеясь, что все забыли, что он его уже рассказывал.

Железнодорожное кольцо может дать хороший эффект

Архитектор Семен Кучеров, занимающийся реализацией урбанистических проектов, выразил мнение, что создание железнодорожного кольца могло бы серьезно разгрузить городские дороги, однако из-за удаленности станций от оживленных улиц могут возникнуть проблемы:

— Проект железнодорожного кольца в целом одобряю. Потому что он позволит разгрузить меридиональное направление транспортных перевозок в Уфе, наиболее уязвимое. И самый лучший момент этого проекта, как мне показалось, — это железнодорожная ветка в аэропорт со станции Уршак. Это позволит в разы увеличить пользование общественным транспортом. Минусы этого проекта тоже очевидны — у нас все станции от проспекта находятся очень далеко. Никто ими не будет пользоваться, даже если сделать хорошую дорогу до платформ. Потому что нужны именно транспортные, пересадочные узлы с электрички на трамвай и автобус, в разумных пределах 150—200 метров, не больше. В идеале, это все должно происходить на одной площади, даже в одном здании. В Москве уже делают пересадочные хабы, но там тоже свои проблемы — для того чтобы новое строительство окупалось, их приводят в торговые центры, и пассажирам приходится проходить сквозь весь ТЦ, чтобы попасть с одного транспорта на другой. Так теряется вся идея хабов — пересадка с минимальными потерями времени и сил для пассажиров.

Семен Кучеров напоминает, что главная роль городской электрички — перевозка пассажиров по периферии Уфы. Полноценно работать она сможет лишь при отлаженной транспортной системе.

— В городе до сих пор сохраняется конкуренция за перевозку пассажиров на популярных направлениях Черниковка — Центр, и электричка могла бы снизить напряженность лишь на небольшой процент. Основным решением многие эксперты считают возвращение магистрального транспорта на проспект — Уфе нужен транспорт типа метро, легкого наземного метро. Им может стать скоростной трамвай, а железнодорожное кольцо дополнит эту линию, охватив периферию города. Также если правильно организовать подвозящие маршруты к платформам городской электрички, частоту курсирования самой электрички, может получиться хороший эффект. То, что транзит грузового железнодорожного движения мешает организовать достаточную частоту пригородных электричек, говорят уже давно. И если в рамках данного проекта ЖД кольца удастся в первую очередь снять грузовое движение, перенести его за реку — это будет первый шаг в этом большом и сложном проекте. А так, лично я уже давно мечтаю об уфимском аналоге аэроэкспресса в аэропорт — был бы рад, если к юбилею это удалось бы реализовать, — рассказал Семен Кучеров «Реальному времени».

