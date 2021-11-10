«Татарстан — очень важный регион для Сбербанка»

Сбербанк празднует свое 180-летие: взлетает на фондовых рынках, помогает цифровизации Татарстана и планирует космическую экспансию

Фото: Максим Платонов

В 2021 году отмечается 180-летие Сбербанка: группа Сбер — прямая наследница первых сберкасс, которые открылись в середине XIX века в России. Как развивается сегодня одна из крупнейших экосистем в России, какие принципы исповедует Сбербанк сегодня, что нового татарстанцы увидят в ближайший год в его офисах — в большом интервью Рушана Сахбиева, управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк.

«Сбербанк — прямой наследник первых сберегательных касс в России»

— В этом году Сбербанк отмечает свое 180-летие. Когда появилась первая Сберкасса в Казани и какие услуги она оказывала населению?

— Идея привлекать деньги разных слоев населения для того, чтобы их аккумулировать и дальше выпускать в торговый оборот, очень старая. В Россию она пришла позднее, чем в Европу, и первая сберегательная касса открылась в стране в 1841 году, 12 ноября по новому стилю. В Казанской губернии первая сберкасса появилась в 1849 году, спустя 7 лет. Открыта она была при Казанском приказе общественного призрения. Уникальность его была в том, что управляющими в тот период времени были не назначаемые сверху руководители: это была выборная должность. Таким образом вкладчики и общественность, в число которых входили уважаемые и авторитетные люди, контролировали деятельность сберкассы, чтобы деньги направлялись на правильные и достойные расходы. Причем управляющие были государственными служащими. Сберкассы всю свою историю содержали признаки государственности.

— Современный Сбер — это в какой-то степени наследник тех первых сберкасс?

— С тех пор, конечно, прошло немало времени, прошло несколько реорганизаций, и даже само наше государство несколько раз меняло юридическую форму и строй. Но современный Сбербанк — прямой наследник первых сберегательных касс в России.

Хочу отдельно отметить, что этот юбилей сегодня отмечают не только действующие сотрудники нашей группы компаний, но и наши пенсионеры, те, кто работал еще в советских сберкассах. Хочу сказать им слова огромной признательности за их труд. Потому что сегодняшнее благополучие группы Сбер, конечно же, зиждется на самоотверженном труде наших ветеранов, людей, которые всю жизнь проработали в этой системе.

С тех пор, конечно, прошло немало времени, прошло несколько реорганизаций, и даже само наше государство несколько раз меняло юридическую форму и строй. Но современный Сбербанк — прямой наследник первых сберегательных касс в России

«Экосистема — это будущее всех крупнейших мировых корпораций»

— Прошло без малого два века, лицо вашей организации кардинально изменилось. Вокруг классического финансово-кредитного учреждения появился зонтичный бренд, которым объединены практически все сферы жизни человека. Но можно ли сказать, что ядро данной экосистемы — это все-таки банк? Или он просто явился неким абстрактным центром кристаллизации, вокруг которого выросла экосистема?

— Действительно, у нас появилось множество дополнительных сервисов, дочерние компании группы Сбер оказывают огромный спектр услуг. Но ядром остается финансовая организация. У Сбербанка сегодня больше 100 млн клиентов. Из них больше 60 млн используют удаленные каналы обслуживания, такие как СберБанк Онлайн.

Естественно, оказывать только финансовые услуги в наше время было бы неверно. Мы понимаем, что сегодня и завтра выиграет тот банк, который сможет оказать и все остальные услуги, в которых нуждается человек. Нужно, чтобы он в одном месте, в одном окне, являясь клиентом одного зонтичного бренда, получал весь свой клиентский опыт — начиная с финансовых услуг как базовых, заканчивая телемедициной, образованием, онлайн-торговлей, развлечениями и т.д. Сегодня группа Сбер становится единой точкой входа для получения всех этих услуг. Перечень их непрерывно увеличивается. Мы становимся все меньше похожими на классический банк и все больше становимся экосистемой. Это мировой тренд, и думаю, что приход в состояние экосистемы — это будущее всех крупнейших мировых корпораций.

— Своеобразную гонку экосистем мы сегодня наблюдаем в России. Первыми в нее включились банки и телекомы. Есть несколько разных подходов к созданию экосистемы: создавать сервисы внутри собственного бренда или привлекать под зонтичный бренд уже сложившихся игроков рынка. Какую политику выбрала группа Сбер?

— У нас смешанная модель. Некоторые наши дочерние компании были лидерами на рынке еще до того, как вошли в группу Сбер. Пример — компания СберРешения. Раньше она называлась ИнтерКомп. Это был состоявшийся лидер рынка, который вошел в состав группы Сбер и поменял название. Или сервис Окко, который был одним из первых стриминговых сервисов в стране. Из последних крупных наших коллабораций — компания 2Gis, которая сегодня тоже стала частью группы. Если мы понимаем, что компетенцию на рынке создавать долго, дорого и сложно, то мы привлекаем готового игрока.

Но если видим, что компетенция эта очень нужна, но на рынке нет достойных предложений, разрабатываем сервисы внутри экосистемы. Ведь у нас 100 миллионов клиентов, и знание этих клиентов — тот базис, на котором мы создаем бизнесы и стартапы внутри себя. Например, проекты вроде телемедицины — абсолютно новая история, которая на рынке не была представлена. Мы взращиваем этот сервис самостоятельно.

Если мы понимаем, что компетенцию на рынке создавать долго, дорого и сложно, то мы привлекаем готового игрока. Но если видим, что компетенция эта очень нужна, но на рынке нет достойных предложений, разрабатываем сервисы внутри экосистемы

«СберБанк демонстрирует рекордный рост стоимости акций»

— Какой показатель роста на сегодня вы считаете самым значимым? Понятно, что растет кредитный портфель, стабильно улучшаются финансовые показатели группы. Но что вы особенно выделили бы?

— Сбербанк демонстрирует рекордный рост стоимости акций: за год мы прибавили 66%, это колоссальный показатель. Рост стоимости акций говорит о высоком уровне доверия инвесторов, в числе которых большое количество и наших вкладчиков. Кроме того, Сбербанк сегодня — один из крупнейших налогоплательщиков в Татарстане и Российской Федерации. Свою успешность мы в первую очередь рассматриваем через призму того, какую ценность мы даем нашим акционерам, и объемов налогов, которые мы платим в казну.

— Многие биржевые аналитики говорят, что в этом году позиции банковского сектора на фондовых рынках в принципе сильны. С чем это связано?

— Банковский сектор действительно сегодня имеет серьезный потенциал роста, и в первую очередь это те банки, которые отходят от классической модели. Сбербанк — один из лидеров в России в этом плане.

Второй фактор влияния на рост стоимости банковского сектора — то, что до сих пор акции банков слишком дешево стоили. Сейчас мы находимся на некоем новом эволюционном этапе. Ведь сегодня мы видим, что на фондовом рынке много денег. Они там появляются в том числе и из вкладов, поскольку вклады на сегодняшний день не обеспечивают должного уровня доходности, который обгонял бы инфляцию. Люди вкладываются в фондовый рынок (в том числе руками таких игроков, как Сбер, который создал канал входа на этот рынок для физических лиц).

Банковский сектор действительно сегодня имеет серьезный потенциал роста, и в первую очередь это те банки, которые отходят от классической модели. Сбербанк — один из лидеров в России в этом плане

«Больше 20 тысяч квартир купили татарстанцы с начала года с помощью нашей ипотечной программы»

— Как развивается ваша ипотечная программа, какова динамика роста ипотечного портфеля?

— Поддержку ипотеке, безусловно, оказала программа субсидирования процентных ставок, льготная ипотека. Она очень подстегнула спрос на жилье. За счет этого мы нарастили свой ипотечный портфель: на сегодняшний день его объем более 160 млрд рублей, за год он вырос на 17%. Кстати, как ни странно, на объем выдачи ипотечных кредитов влияют не только условия кредитования (как в прошлом году), а наличие предложения на рынке. Сегодня многие застройщики не имеют возможности предложить рынку столько жилья, сколько он готов взять. Для нас, безусловно, это драйвер, с начала года мы выдали в полтора раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2020 года. Больше 20 тысяч квартир татарстанцы купили с помощью нашей ипотечной программы.

— Доступность ипотеки увеличила конкуренцию между банками. Какие интересные условия предлагаете вы в этой связи?

— Для начала у нас есть особые совместные программы с застройщиками (когда проценты по ипотечным кредитам практически перекладываются на девелопера), и уровень ставок по ним может начинаться от 0,1% годовых на первый год и 1,8% на весь период кредитования.

СберБанк предлагает много разных видов ипотетки: с поддержкой застройщиков, с поддержкой государства, программы на покупку в новостройках и на вторичном рынке. Вопрос для клиента остается только в том, чтобы подобрать для себя оптимальную ипотечную программу. Вся информация об этом сконцентрирована в сервисе ДомКлик. Это тоже один из сервисов группы Сбер, который на сегодня превратился в один из крупнейших в стране маркетплейсов недвижимости. Это, кстати, пример того, как одна из компетенций банка мигрировала и значительно расширилась по сравнению с изначальной функцией.

— Программу льготной ипотеки собираются распространить на ИЖС. Будет ли Сбербанк встроен в эту работу с самого начала?

— Я уверен, что льготная программа по ИЖС будет, и крупнейшие банки будут привлечены к этой работе. Правда, объем этой льготной ипотеки будет совершенно несопоставим с классической “квартирной” ипотекой. Связано это, например, с тем, что объект ИЖС достаточно сложно оценить. Очень много вопросов связано с правоустанавливающими документами. Так что в этой части программа пока пробуксовывает. Но она обязательно будет!

Мы, особенно в условиях пандемии, видим большой спрос на загородное жилье. СберБанк обязательно встроится в такую работу, поскольку мы видим в этом большой потенциал. В ряде регионов мы уже проводили пилоты по кредитованию ИЖС, и, учитывая результаты, я думаю, что в ближайшем времени будет такой продукт и в Татарстане. Кстати, в республике уже можно взять кредит под строительство дома, но технологически этот процесс пока еще не самый простой: прежде всего он связан со сложностью справедливой оценки стоимости дома. Однако, когда на этот рынок придет большое количество игроков, все обязательно стабилизируется.

Мы, особенно в условиях пандемии, видим большой спрос на загородное жилье. СберБанк обязательно встроится в такую работу, поскольку мы видим в этом большой потенциал

«На схему эскроу Татарстан перешел безболезненно»

— Сбербанк одним из первых в стране встроился в схему эскроу-финансирования. Как сейчас обстоят дела, сколько проектов сейчас вы реализуете совместно с татарстанскими застройщиками?

— Из 281 жилищного проекта, которые работают через эскроу-счета в Татарстане, 180 открыли эскроу-счета в Сбербанке. Действительно, мы были первыми на рынке, кто предложил строителям эту схему. На то, чтобы ее выстроить, ушло немало времени, но я считаю, что на схему эскроу Татарстан перешел безболезненно. Механизм показал себя как работоспособный.

Конечно, можно обсудить его совершенствование, увеличение гибкости, улучшение работы как для банков, так и для строителей. Например, с момента получения разрешительной документации до сдачи дома в эксплуатацию проходит около полутора лет. За это время могут случиться разные события, и в схему эскроу их следовало бы заложить. Например, когда дом строится, все квартиры в нем уже проданы, и в это время вдруг вдвое дорожают строительные материалы — некоторые застройщики столкнулись с этой ситуацией в 2020—2021 годах. Мы открыты к диалогу и считаем, что некоторое увеличение гибкости схемы эскроу обязательно произойдет. Но то, что механизм рабочий и по нему строятся и сдаются дома, — свершившийся факт. Мы сами вносим в нее некоторые интересные возможности для застройщика на уровне банка: например, финансируем проект под будущую прибыль.

— На заре принятия этой схемы много вопросов было к наличию компетенций по оценке проектов внутри банка. Разработка строительной экспертизы могла стать проблемой, этого опасались многие игроки рынка. Как вы решили этот вопрос?

— Одним из наших конкурентных преимуществ явилось то, что мы оцениваем весь спектр работы над проектом, включая не только финансовые, но и строительные аспекты. У нас в штате есть строительные эксперты, которые тесно работают с застройщиком, помогая ему выстроить финансовую модель. Ведь очевидно, что финансирование проектов не должно опираться исключительно на финансовые схемы. Надо знать и процесс, который мы собираемся финансировать. И в случае строительства мы эту экспертизу имели уже к началу перехода на эскроу-финансирование.

Мы открыты к диалогу и считаем, что некоторое увеличение гибкости схемы эскроу обязательно произойдет. Но то, что механизм рабочий и по нему строятся и сдаются дома, — свершившийся факт

«От физических офисов мы никуда не уйдем»

— Учитывая мощное развитие онлайн-сервисов, нет ли у вас планов уменьшать присутствие офлайн? Мы знаем, что вы сейчас переформатируете офисы, будет ли в связи с этим их становиться меньше?

— Развитие филиальной сети — живой процесс, который никогда не останавливался, несмотря на грандиозные изменения в группе Сбер. С появлением новых точек притяжения людей филиалы открываются и закрываются. Но сейчас мы планируем переосмыслять развитие филиальной сети — представлять ее не только как банк, но и как маркетплейс. Поэтому весь переформат в ближайшее время будет заточен на то, чтобы представить группу Сбер именно как экосистему, а филиалы — как точки входа клиента в нее.

Очевидно, что самый быстро растущий рынок сегодня — это онлайн-торговля. Люди давно привыкли совершать финансовые услуги онлайн, и в этом большую роль сыграл Сбербанк. Сформировалась привычка не ходить в банк, и пандемия закрепила это поведение. Если раньше человек ходил в банк раз в месяц, то теперь это требуется раз в год. А вот рынок электронной торговли, хоть и виртуальный, но содержит и большую физическую часть. Взять хотя бы те же самые пункты выдачи. Есть еще и продукты и услуги, которые должны продаваться с эмоциональной составляющей. Например, можно прочитать про телемедицину, но если вам о ней доходчиво расскажет человек, это будет совсем другая история.

Так что от физических офисов мы никуда не уйдем. Наша филиальная сеть создавалась почти два века, и это наше серьезное конкурентное преимущество.

— В 2021 году открываются два новых офиса в Казани.

— Да, на улице Большой Красной и на проспекте Амирхана. Это уже будут не в чистом виде филиалы банка, а филиалы экосистемы. Там будут представлены не только банковские продукты, но и другие услуги, предоставляемые группой Сбер. Кроме того, в новых офисах можно будет купить наши электронные девайсы.

Наша филиальная сеть создавалась почти два века, и это наше серьезное конкурентное преимущество

«Мы предлагаем решение всех вопросов, которые возникают у бизнеса в повседневной жизни»

— Что сегодня предлагает бизнесу экосистема Сбер? Какие ключевые предложения для предпринимателей вы можете выделить в плане нефинансовых продуктов и услуг?

— Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) — лидер в России по количеству клиентов, и для нас вопрос дистанционного обслуживания юридических лиц — вопрос удобства наших клиентов. Сегодня мы предлагаем не только классические банковские услуги, но и решение всех вопросов, которые возникают у бизнеса в повседневной жизни.

Например, мы открываем в Казани офис компании СберРешения. В нем будут работать около 200 человек. Там будут оказываться услуги в области аутсорсинга бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, юридического сопровождения, ИТ-процессов под ключ. Мы уже оказываем эти услуги, ими может воспользоваться любой предприниматель, где бы он ни работал. Просто кому-то психологически комфортнее личное общение и понимание того, что его бухгалтер на аутсорсе работает здесь же, в Казани, а не где-нибудь за три тысячи километров.

Очень популярны такие услуги, к примеру, у международных компаний. Потому что, открывая здесь производство, они не всегда готовы нанимать непроизводственный персонал в штат.

Коме того, у нас есть компания, которая оказывает дистанционные услуги в области маркетинга, — СберМаркетинг. В ней собрано огромное количество данных о поведении клиентов. Это позволяет делать маркетинговую политику любой компании более осмысленной, сокращать издержки, увеличивать количество потребителей.

— То есть, если человек открывает бизнес, он может спокойно сосредоточиться на процессе производства своего продукта или услуги, а сопутствующие процессы отдать в руки специалистов ваших дочерних компаний внутри экосистемы?

— Да, это первая модель взаимодействия предпринимателя с нашим зонтичным брендом. Есть и вторая: важно не только хорошо разбираться в том, что ты делаешь, но и знать, как это продавать. И здесь можно опереться на услуги экспертов и консультантов в этой области. У нас есть дочерняя компания, которая помогает разработать стратегию дальнейшей экспансии на рынке. Потому что внутри группы Сбер накоплен гигантский объем информации о том, что происходит на рынке. Поэтому думаю, что для нас вполне естественно делиться этой информацией.

Важно не только хорошо разбираться в том, что ты делаешь, но и знать, как это продавать. И здесь можно опереться на услуги экспертов и консультантов в этой области

«Татарстан — очень важный регион для Сбербанка»

— Помимо физлиц и юрлиц, у вас есть еще и третья большая группа клиентов — государственные органы и региональные власти. В каких сферах сейчас проходит эта работа в Татарстане, какие проекты вы реализуете совместно с нашими властями?

— Татарстан — очень важный регион для Сбербанка. Здесь мы испытывали ряд пилотных проектов, которые потом тиражировались на всю систему. Мы видим большой интерес у Республики Татарстан к тем организационным изменениям, к той цифровой трансформации, которую прошел Сбер в создании платформы группы. Например, сервис выдачи субсидий разработан Центром цифровой трансформации РТ на платформе нашей группы при поддержке и участии наших разработчиков. Он уже показал свою эффективность и тиражируемость.

Есть еще один важный проект — образовательные курсы, которые мы проводим совместно с Татарстаном. Кроме того, пилотируется большое количество сервисов в области здравоохранения, которые используют нашу систему искусственного интеллекта для постановки и подтверждения диагнозов. Есть сервис телемедицины, который сокращает количество походов к врачам и в наше тяжелое время снижает физическую нагрузку на поликлиники. Все вышеперечисленные проекты реализуются совместно с Минздравом, Минцифрой, правительством республики Татарстан.

— Подробнее поговорим об образовательных проектах. Мы знаем, что во время пандемии очень пригодился Сберкласс. А вот реализуются ли какие-нибудь локальные решения — например, в области изучения национальных языков и культуры?

— Школьная цифровая платформа СберКласс существует уже давно, и в 2021 году мы начали активно распространять ее совместно с Министерством образования Татарстана на школы республики. Она доказала свою эффективность и применимость в условиях пандемии. Хотелось бы подчеркнуть: это не замена очного обучения, не тотальный перевод людей на дистант. Это помощь учителю и ученику в коррекции траектории образования. Модель персонализированного обучения, когда каждый учащийся и учитель видит свой прогресс, помогает подкорректировать знания. Как и любая образовательная платформа, она содержит большое количество информационного контента. В нее уже введены материалы и по татарскому языку, и татарской литературе. И мы понимаем, что в стране есть много регионов с татарским населением, а значит, нашу платформу можно использовать не только в Татарстане: из любого региона можно пользоваться этой системой и этими материалами.

— Что вы предлагаете студентам?

— Мы работаем с крупнейшими вузами республики (КФУ, КАИ, Энергетический университет), предлагая им программы, которые формируют определенную предпринимательскую культуру у студентов. Например, акселератор SberStudent. Достаточно сказать, что из 12 студенческих команд, которые вышли в финал, 4 были из Татарстана. Так что республика в очередной раз сильно выделилась на фоне остальных регионов.

Хотелось бы подчеркнуть: это не замена очного обучения, не тотальный перевод людей на дистант. Это помощь учителю и ученику в коррекции траектории образования. Модель персонализированного обучения, когда каждый учащийся и учитель видит свой прогресс, помогает подкорректировать знания

«Школа 21 — это один из элементов войны за таланты»

— Когда появятся первые выпускники Школы 21, для чего вам этот проект? Вы таким образом взращиваете программистов для себя?

— Я считаю, он нуждается в максимальной популяризации, поскольку связан с подготовкой и переподготовкой самых востребованных на сегодня специалистов в области IT. Нам очень повезло, что такая школа есть в Татарстане. Республика оказала поддержку в ее создании. Она будет выпускать порядка тысячи человек в год, и уровень знаний, способности программировать у ее выпускников будут конкурентными в международном масштабе. Стандарт, по которому обучаются в Школе 21, един: что в Калифорнии, что в Токио, что в Казани. Первые выпускники появятся уже в следующем году.

Важно понимать, что мы готовим ИТ-специалистов не только для группы Сбер, но и в целом для рынка. И это можно воспринимать в том числе и как социальный лифт: например, получить новую престижную специальность в Школе 21 может человек, который до сих пор только увлекался кодингом в ранге хобби.

— У вас внутри компании мощный IT-кластер. Вы сами сталкиваетесь с дефицитом специалистов? Как эту проблему решать?

— Дефицит определенно есть, но думаю, вскоре это сбалансируется. Когда спрос превышает предложение, на рынке идет повышение зарплаты. А чем выше зарплаты в отрасли, тем больше людей в нее хочет прийти. И появляется много специалистов, которые рано или поздно сбалансируют спрос и предложение. Все становится на свои места.

Но очевидно, что сейчас спрос на рынке огромный, и война за таланты — стратегия будущего. Школа 21 — это один из элементов войны за таланты. Понятно, что готовят программистов и профильные вузы: и КФУ, и Университет «Иннополис», и другие. Вспомните девяностые годы: каждый вуз готовил юристов и бухгалтеров. Сейчас этот акцент сместился, и везде пытаются готовить айтишников. Но академический формат подготовки айтишников — не совсем актуальный подход. От того, что ты прослушаешь лекцию по Pyton, ты кодить не сможешь, здесь нужен более практический подход к обучению. И в Школе 21 мы максимально приближены к реальной потребности.

Очевидно, что сейчас спрос на рынке огромный, и война за таланты — стратегия будущего. Школа 21 — это один из элементов войны за таланты

«Для нас крайне важна «зеленая» повестка»

— Вокруг принципов ESG сейчас идет большая дискуссия. В банковской сфере это как-то проявляется?

— Эта повестка актуальна не только для компаний, оставляющих большой углеродный след, как многие думают. На банковский рынок ESG-рейтинг тоже влияет очень сильно: как ни странно, банки поддерживают углеродный след. Ведь если вы финансируете проект, загрязняющий среду, то этот шлейф распространяется и на вас.

В свое время у компании IKEA был очень неприятный кейс: оказалось, что ковры, которые для нее производили в Индии, были сделаны на заводах, где использовался детский труд. Был огромный репутационный ущерб, несмотря на то, что сама IKEA об этих детях знать не знала. Этот пример показывает, что сегодня уже совершенно недостаточно ориентироваться только на себя. Надо не только внутри компании, но и вокруг себя формировать соответствующую повестку. Так что для нас крайне важна «зеленая» повестка. Очень многие инвесторы не вкладываются в компании, которые ее не поддерживают. Пока это распространено в большей степени в Европе, но думаю, что со временем так будет и в России.

— А что вы в этой сфере предпринимаете?

— Мы активно участвуем в экологических акциях наших клиентов, тесно работаем с районами республики (например, Высокогорским, Пестречинским) и свои собственные акции организовываем. Участвуем в раздельном сборе мусора, развиваем безбумажный формат работы, наши сотрудники в этом году высадили 400 гектаров леса. Это наша постоянная работа, которая вдохновляет людей и помогает им почувствовать свою важность, сопричастность большому процессу. Люди должны иметь свой собственный повод для гордости, на месте приучаться к бережному отношению к окружающей среде.

Мы активно поддерживаем проекты наших клиентов, направленные на улучшение экологической обстановки, которые соответствуют принципам ESG: по снижению карбонового следа, созданию социальных лифтов, борьбе с бедностью. Могу привести пример в Татарстане — наш совместный проект с группой компаний «КОРИБ» по производству аккумуляторов. Направление деятельности этой компании — не только сбор, но и утилизация ранее произведенных аккумуляторов, и вот ее мы тоже финансируем. Это хороший пример сотрудничества нас и компании, которая не только производит, но и утилизирует потенциальные источники загрязнения окружающей среды.

На банковский рынок ESG-рейтинг тоже влияет очень сильно: как ни странно, банки поддерживают углеродный след. Ведь если вы финансируете проект, загрязняющий среду, то этот шлейф распространяется и на вас

«Мы настойчиво убеждали людей привиться»

— Как группа Сбер участвует в глобальной работе по сдерживанию пандемии?

— Во-первых, наши онлайн-сервисы выручили многих во время пандемии. Так что активность наших клиентов в пандемию не снизилась, а наоборот, возросла. Сегодня, когда идет новая волна эпидемии, вводятся новые ограничения, к этому мы уже подготовлены. Например, через наш онлайн-канал можно подтвердить личность на «Госуслугах», это помогло снизить нагрузку на МФЦ. Эта услуга не уникальна для Сбера, но мы были в этом первыми.

Во-вторых, мы понимаем, что создание инфраструктуры, где можно привиться, очень помогает людям. Если пункт вакцинации будет под боком, человек с большой вероятностью все же туда зайдет. В двух наших филиалах в Казани открыты пункты вакцинации. Они, кстати, трансформировались из тех пунктов, где мы прививали своих сотрудников. В ближайших планах открытие пунктов в Набережных Челнах и Альметьевске.

— Как вы убеждали сотрудников прививаться? Ведь не секрет, что это один из наболевших вопросов сегодня для многих компаний.

— Мы начали вакцинировать персонал с того момента, когда официально появилась вакцина в открытом доступе. Делали мы это настойчиво, в чем-то даже вызывая недоумение сотрудников. Но время показало, что наши действия были абсолютно правильными. Уже на начало августа 92% наших работников были привиты. И мы успели: иммунитет у них уже сформирован и помогает им пережить самое тяжелое время сейчас. Но вы правы, люди часто не хотели это слышать, не хотели прививаться. Мы с пониманием относились к случаям, когда у человека есть противопоказания к прививкам, но не надо забывать, что эти же противопоказания становятся еще и огромной угрозой в случае ковида.

Мы настойчиво убеждали людей привиться. Я лично многократно выступал перед сотрудниками. Привозил и врачей, которые доступным языком рассказывали, что такое ковид, что такое вакцина. Мы использовали много методов убеждения, но никогда не платили за вакцинацию и никого не уволили за отсутствие прививки.

Наши усилия по вакцинации распространились и на родственников наших сотрудников. Мы приглашали их к нам в банк на прививку, и люди приводили своих родителей, бабушек, дедушек. Мы настойчиво рекомендовали это сделать. Возможностью привить свои семьи воспользовались очень многие.

— И каков итог? Что с заболеваемостью?

— Ежедневно я получаю статистику по всем 4,5 тысячам сотрудников Сбера в Татарстане. По каждому случаю заболевания, начиная от сатурации, заканчивая теми препаратами, которыми человек лечится. И то же — по членам их семей. В этот мониторинг входят абсолютно все сотрудники: и уборщики, и топ-менеджеры. И по итогам я могу четко сказать: да, вакцинированные болеют, но тяжелых случаев среди них нет. Мы видим совершенно четкую отсечку. Слава богу, мы успели сделать это в августе и сформировать коллективный иммунитет к тому моменту, когда очередной виток пандемии снова начал уносить жизни людей. И я считаю, что мы поступили правильно: это тоже элемент ответственности за своих людей.

По итогам я могу четко сказать: да, вакцинированные болеют, но тяжелых случаев среди них нет. Мы видим совершенно четкую отсечку. Слава богу, мы успели сделать это в августе и сформировать коллективный иммунитет

«Направлений, в которых мы планируем развиваться, множество»

— Сейчас вы уверенный лидер российского банкинга, одна из крупнейших экосистем в стране. Что дальше в планах? СберМир? СберКосмос?

— Планы на ближайшее будущее — сделать наши сервисы еще более удобными и доступными для наших клиентов. Направлений, в которых мы планируем развиваться, множество. Это, кстати, и космическая отрасль, вы угадали. Пример Илона Маска и Ричарда Бренсона демонстрирует, что частный капитал может стать драйвером в этой сфере. И это может быть капитал группы Сбер: у нас есть планы в отношении этого сегмента, в телекоммуникационном плане. Мы не говорим о колонизации Луны — мы говорим о спутниках для обеспечения связи. Ведь очень важно вкладываться в практические вещи. А еще мы тесно сотрудничаем с корпорацией «Роскосмос»: например, 28 октября был пуск грузового корабля, на который был нанесен логотип Сбербанка, а на орбиту отправился наш флаг — в честь юбилея.

— Что нового ваша экосистема принесет в Татарстан?

— Будет развиваться Союзмультпарк, первая очередь которого уже открыта. Это парк развлечений для детей, с интерактивом и школой анимации. Ведь Союзмультфильм — тоже дочерняя компания группы Сбер. Это действующий парк развлечений для детей с интерактивом, развлечениями, школой анимации.

Следующий год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Поэтому основной акцент в сотрудничестве не только с госсектором, но и с нашими клиентами мы будем делать на нее. Ведь она очень облегчает людям жизнь.

Еще одно важное направление, которое будет развиваться в Татарстане, — онлайн-торговля. У нас уже есть сервисы Самокат и СберМаркет, СберМегамаркет. И в этом отношении у нас серьезные планы на развитие физического присутствия в Татарстане. Группа Сбер планирует построить в республике крупный распределительный центр. Сейчас идет обсуждение площадки, объемов и прочих подробностей.