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Эвакуация раненого, высадка десанта и тактическая авиация: в Казани начались учения «Нерушимое братство»

17:55, 08.11.2021 2
Эвакуация раненого, высадка десанта и тактическая авиация: в Казани начались учения «Нерушимое братство»
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища начались учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Они завершатся 12 ноября. Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в учениях задействовали около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:38
    Эпичненько
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  • Анонимно 18:38
    Сколько бравых солдатиков! Гордость наша
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