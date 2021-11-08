Эвакуация раненого, высадка десанта и тактическая авиация: в Казани начались учения «Нерушимое братство»
Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного училища начались учения с коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2021». Они завершатся 12 ноября. Для отработки совместных действий в Татарстан прибыли воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Всего в учениях задействовали около 1,8 тысячи человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
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