День в истории: казанский «Кот ученый», Россия узаконила аборты и первая линия голубиной почты

Чем примечательна дата 18 ноября?

Сегодня, 18 ноября, в России празднуют день рождения Деда Мороза, в мире — День философии и День отказа от курения. В разные годы и столетия в этот день Петр I издал указ о добровольной записи в солдаты всех вольных людей, Российскую империю поделили на 50 губерний, первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж, в Германии совершил заезд первый в мире мотоцикл, впервые легализовали аборты и произошла массовая резня в Хорватии. Родились в этот день: русский государственный и военный деятель Смутного времени Михаил Скопин-Шуйский, французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии Луи Дагер, английский генетик, открывший синдром Дауна Джон Даун, американский астронавт, пятый человек, ступивший на Луну Алан Бартлетт Шепард, советский кинорежиссер Эльдар Рязанов. Умерли: немецкий писатель-сказочник Вильгельм Гауф, 21-й президент США Честер Алан Артур, основатель физической химии и лауреат Нобелевской премии Вальтер Герман Нернст, французский писатель Марсель Пруст, генерал-майор, Герой Советского Союза Иван Панфилов, советский актер театра и кино Зиновий Гердт. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Музей Евгения Королева и памятник «Кот ученый»

В 2002 году в Нижнекамске открыли музей и памятник известному строителю, Герою Социалистического Труда Евгению Королеву. Советский работник строительной отрасли родился в 1913 году в селе Верхние Межи (ныне Костромская область). В начале Великой Отечественной войны его назначили начальником стройки аккумуляторного завода, позже Королева наградили орденом Красной Звезды. А в 1958 году удостоили ордена Трудового Красного Знамени за послевоенные трудовые достижения. Позднее строитель переехал в Нижнекамск, где с 1963 года стал руководить рабочим коллективом управления «Татэнергострой». Занимался возведением Нижнекамского нефтехимического комбината и строил рядом с ним город нефтехимиков. Здесь же в 1971 году Королеву присвоили звание Героя Социалистического Труда. Он избирался депутатом горсовета и Верховного Совета Татарской АССР. Умер в Нижнекамске в 2001 году.



Фото: mdms.tatarstan.ru

В 2018 году пловец из Татарстана Никита Шлейхер завоевал две золотые медали на 6-м этапе Гран-при FINA по прыжкам в воду в Австралии. Так, первенство спортсмен одержал в прыжках с 10-метровой вышки, еще одну медаль он выиграл вместе с пловцом Александром Белевцевым — в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Никита Шлейхер родился 10 июня 1998 года в Ставрополе. За республику он начал выступать после переезда в Казань. Является многократным победителем и призером чемпионатов России.

В прошлом году в этот день во дворе главного корпуса КФУ открыли памятник «Кот ученый». Его создание приурочили к 216-летию вуза. В своих лапах кот держит сборник стихов Пушкина и античные свитки, а на голове у него неотъемлемый атрибут академической одежды — конфедератка. Как рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров, такие презенты поднимают настроение и становятся центром притяжения студентов и гостей.

Фото rusempire.ru

Деление Российской империи на губернии и легализация абортов



В 1775 году Российская империя разделилась на 50 губерний. Такое решение приняла Екатерина II. Теперь страна делилась на губернии по 300-400 тысяч человек и уезды по 20-30 тысяч. Во главе администрации стоял наместник или генерал-губернатор, а уезд возглавлял капитан-исправник. Причем подобная система оказалась настолько удобной, что просуществовала вплоть до прихода Советской власти. Хотя некоторое время первоначальное губернское деление было сохранено, но уже в 1924-1929 годах в СССР появилась система деления на области, края и округа.

В 1868 году было основано Русское химическое общество. Научная организация, созданная по инициативе знаменитого русского ученого Дмитрия Менделеева, просуществовала до 1930 года и объединяла естествоиспытателей Российской империи, а затем — РСФСР. Сначала было основано химическое отделение, а затем физическое. В 1878 году они объединились, после чего организация получила название Русского физико-химического общества. Сегодня правопреемником химического отделения организации является Российское химическое общество имени Д. И. Менделеева.

Фото wikipedia.org

В 1920 году Советская Россия стала первой страной мира, где легализовали аборты. Так, 18 ноября Наркомздрав РСФСР и Наркомюст РСФСР утвердили совместное постановление «Об искусственном прерывании беременности». К слову, до этого момента аборт в стране считался преступлением. Например, в XVII веке искусственное прерывание беременности царь Алексей Михайлович приравнял к детоубийству, за которое следовала смертная казнь. А после легализации уже в 1925 году в крупных населенных пунктах проводилось в среднем 6 абортов на тысячу человек населения.

В 1962 году журнал «Новый мир» опубликовал повесть «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Тираж разошелся по стране и на следующий день около двух тысяч экземпляров завезли в Большой Кремлевский дворец для участников проходившего там расширенного пленума ЦК КПСС. По разрешению комитета отпечатали дополнительные 25 тысяч экземпляров, а первоначальный тираж составлял почти 97 тысяч журналов. В следующем году произведение переиздали, но это не помешало собираться огромным очередям в библиотеках из желающих прочитать повесть. К слову, «Один день Ивана Денисовича» — первое опубликованное произведение Солженицына, которое принесло писателю мировую известность.

Фото wikipedia.org

Первая официальная линия голубиной почты и массовая резня в Хорватии

В 1870 году открыли первую официальную линию голубиной почты, которая связала Тур и Париж. Сообщения фотографировали с большим уменьшением, пленку переносили в кусочек полого гусиного пера, заклеивали воском и привязывали к почтовому голубю. Птица могли нести 15-20 таких пленок. В то время Париж был осажден немцами, оттуда голуби летели сквозь пули и снаряды. Хотя немцы и пытались воспрепятствовать пернатым курьерам, отправляя против них соколов, французы нашли способ обойти и эту преграду: они прикрепляли крошечные свистки к хвостам голубей и стали отпугивать крылатых врагов.

В 1905 году датский принц Карл был избран королем Норвегии Хоконом VII. Он был типичным конституционным монархом, исполнял исключительно представительские функции и практически не вмешивался в политические дела. При Хоконе VII государство благополучно пережило Первую мировую войну, занимая нейтральные позиции. В меньшей степени коснулась Норвегии и Великая Депрессия 20-30-х годов. Однако экономика королевства сильно пострадала в ходе Второй мировой войны. В 1955 году 83-летний Хокон сломал бедренную кость — в силу возраста восстановление протекало тяжело. В 1957 году церемониальные функции были переданы его сыну Улафу, который унаследовал трон после смерти отца 21 сентября 1957 г.

Фото wikipedia.org

В 1918 году Латвия объявила о своей независимости. Так, Народный совет, который представлял латвийские партии и общественные организации, провозгласил независимость Латвийской Республики. Кроме того, в этот день, 18 ноября, сформировалось Временное правительство во главе с Карлисом Улманисом. В то время территория государства была захвачена войсками Германской империи, которая потерпела поражение в войне и пережила революцию. После этих событий началась борьба за независимость Латвии. Боевые действия закончились подписанием Рижского договора между Латвией и РСФСР.

18 ноября 1991 года ознаменовалось началом массовой резни во время войны в Хорватии, которая продлилась до 21 ноября. В результате погибло от 255 до 264 человек, большинство из них хорватские гражданские лица и военнопленные. Массовое убийство совершили сербские добровольцы и военнослужащие Югославской Народной Армии и Территориальной Обороны Югославии на бывшей свиноферме Овчары. После расстрела тела убитых сбросили в яму и зарыли бульдозером. В 1996 году была проведена эксгумация захоронения. Было найдено 200 тел, почти все из них опознали. В 2005 году восьмерых исполнителей казни приговорили к различным срокам заключения — от 5 до 20 лет. Сегодня на месте трагедии памятный монумент.