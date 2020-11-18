У главного корпуса КФУ в Казани открыли памятник «Кот ученый»

В КФУ открыли памятник «Кот ученый» во дворе главного корпуса вуза. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Памятник был заказан по инициативе ректора вуза Ильшата Гафурова к 216-летию Казанского федерального университета.

Фото: media.kpfu.ru

«Фигура кота сварена из отдельных вырезанных по лекалам, выгнутых листов металла, обработанных специальным составом и выкрашенных «под медь». В лапах Кот ученый держит сборник стихов Пушкина и античные свитки, на носу его красуются очки, а на голове — неотъемлемый атрибут академической одежды конфедератка», — описали скульптуру в пресс-службе вуза.



Фото: media.kpfu.ru

Ранее сообщалось, что обсерватория КФУ может пополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году.

