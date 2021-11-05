Бизнес-аккаунт дня: услуги по ремонту и детейлингу авто в Набережных Челнах

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 188-я

История автотюнинга начала развиваться вместе с появлением первого автомобиля еще в XIX веке. На желание автовладельца сделать свою машину лучше, чем у других, откликнулись автомастерские. Так появилось новое направление для специалистов по ремонту автомобилей. В 2009 году в Набережных Челнах открылась автомастерская «Автомагия», которая затем переросла в детейлинг-центр. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы автомобиль служил дольше

Продлить срок службы железного коня или сделать его не таким, как у всех, — широкий спектр услуг для автовладельцев Набережных Челнов оказывает детейлинг-центр «Автомагия», который больше 10 лет назад открыл Виталий Купцов. Начинал он с удаления вмятин на кузове автомобиля, потом добавилась полировка, а вслед за ней специалисты мастерской освоили и детейлинг-сервис. Этот вид услуг помогает создать такой внешний вид автомобиля, как будто он только сошел с конвейера, а тюнинг-элементы помогут надежно защитить как внешний вид, так и внутреннюю оснастку. В списке услуг салона — почти 20 позиций.

Сегодня аналитический разбор аккаунта центра автодетейлинга провел Олег Кашин — сооснователь SMM-агентства «Кружок», в сферу деятельности которого входят графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.



Тренд в оформлении бизнес-аккаунтов — «изящная простота»

В большинстве своем социальные сети для бизнесов из автопромышленной ниши не являются приоритетным источником заявок и лидов. И потому владельцы не очень хотят вкладывать деньги и силы в эти каналы коммуникации, так как просто не верят в их работоспособность.

На самом деле, «Инстаграм» работает почти для любой ниши. Но с годами это становится сложнее — растет маркетинговое отставание. Появляются новые инструменты, которыми нужно уметь пользоваться. Так, у одного моего клиента несколько лет работал человек, который получал деньги за то, что неправильно настраивал рекламу. А если точнее, он настраивал ее по правилам трехлетней давности, что убивало эффективность и попусту расходовало рекламный бюджет. Клиент же, наблюдая за тем, что реклама показывается, а выхлопа нет, терял веру в подобные способы продвижения. Чаще всего люди, которые намеренно отказываются от таргетированной или контекстной рекламы, просто споткнулись о работу плохого специалиста.

Аккаунт @automagia_official — типичный представитель своей ниши. Если коротко: скучно и одинаково. Давайте сверху вниз — аватарка профиля. К ней нет каких-то претензий, кроме одной — эстетической. Явно не хватает руки современного дизайнера, потому что сейчас это выглядит уж очень старо. Свечение по краям, изогнутый шрифт — это привлекало внимание лет 10 назад. Нынешний тренд: «изящная простота».

Имя профиля. Единственное, что я бы мог посоветовать, это заменить английское detailing на русское «детейлинг». И то и другое вряд ли часто ищут, но с русским вариантом будет больше шансов на попадание. Напомню, что именно имя профиля индексируется к поиску внутри социальной сети.

В имени есть привязка к геопозиции — «Челны». Это нужно далеко не всем, но если бизнесу важно подсветить факт своего местоположения, лучше всего делать это именно в имени профиля.

Био профиля. Сейчас оно сумбурное, очень длинное и не содержит УТП (уникального торгового предложения). А ведь главное правило Био — это завлечь, заинтересовать, привлечь внимание одной-тремя цепкими фразами. А перечень услуг лучше разместить в хайлайтсах.

Давайте разберем: «11 лет опыта и ГАРАНТИИ» — позвольте себе отказаться от капса, это выглядит отталкивающе. Во-вторых, о каких 11 годах гарантии идет речь?

Сделайте лучше: «11 лет опыта наших мастеров», «Более 100 видов инструментов», «Восстанавливаем старое в новое». Это отражает ваш опыт и умения. А значит, это лучше, чем сухой перечень услуг.

Ссылка в аккаунте. Поверьте, вам никогда не понадобится кириллический домен — рф. В социальных сетях чаще всего он превращается в набор букв и цифр и поэтому выглядит пугающе, как сайт мошенников. CTR ссылок кириллических доменов всегда ниже. Поэтому используйте только латиницу, замените домен или используйте сервисы, которые сокращают ссылки, например «Кликер».

Второй момент по сайту — отсутствие FB Pixel. Не удивлен. Этот инструмент позволяет показывать рекламу посетителям сайта и оптимизировать рекламу под конкретное действие, например отправку заявки или звонок.

Суть хайлайтс — дать информацию потенциальному клиенту

Хайлайтс. Во-первых, чтобы добавить иконку для хайлайтсов, ее не нужно публиковать в виде истории. Иконка загружается после того, как вы выберете истории для закрепления в профиле. Если же вы загрузите иконку вместе с историями, то она поместится на первый слайд. А это убивает внимание потенциального клиента.

У каждого человека ограниченный момент восприятия бренда — назовем это знакомством. И его знакомство должно начинаться с полезной информации и триггеров, а не с визуального мусора.

Во-вторых, суть хайлайтсов — это дать информацию потенциальному клиенту. Где вы находитесь, какие услуги, какие цены, как связаться. И каждый этот блок должен быть в своем разделе. Не надо делать одинаковые хайлайтсы — например, в этом аккаунте два раздела «Вакансии».

В-третьих, иконкам нужен срочный редизайн. В них не читается текст, и они слишком акцентные для такого скудного наполнения.

Контент. Контент в этом аккаунте строится по принципу «я вижу — я выкладываю». Из-за этого все публикации очень однотипные — об автомобилях и проделанной работе с ними.

Очень важно не только доказывать опытность своих мастеров, но и работать на лояльность и интерес. Интерес повышает количество времени, в которое потенциальный клиент взаимодействует с брендом. А лояльность — располагает. Идеальный контент-план включает в себя эти три условных пункта: посты на интерес, на опытность и на закрытие болей.

Что касается визуала, то он слишком однотипный. В сервисе Canva можно сделать хотя бы 5—7 шаблонов, чтобы публикации в ленте смотрелись по-разному. Но самая большая проблема — это общая грамотность текстов. Пропущенные знаки препинания, орфографические ошибки и неаккуратность не добавляют плюсов аккаунту. Ошибки — это в целом нормально. Например, мы иногда тестируем рекламу, в которой намеренно делаем 1—2 ошибки в текстах. И на удивление такая реклама «заходит» лучше на широкий сегмент. Но ошибки на систематическом уровне недопустимы. Чтобы их избежать, советую использовать сервисы «Типограф» и «Главред».