Бизнес-аккаунт дня: челнинский шоурум восточной посуды

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 185-я

Казан — посуда национальная, главный атрибут восточной кухни. А появление этого вида утвари связано с кочевым образом жизни, который вели народы Азии в Средневековье. Со временем казан появился и на кухнях других стран мира. Два года назад магазин посуды из Средней Азии в Набережных Челнах открыл житель автограда Алмаз Мардеев. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Посуда с восточным колоритом

Алмаз Мардеев — владелец интернет-магазина и челнинского шоурума «НаОгне». Идея заняться восточной посудой пришла неожиданно. Сначала начал привозить на заказ казаны из Узбекистана, потом по просьбе клиентов доставлял и другую кухонную утварь.

Большой ассортимент его шоурума восточной посуды рассчитан в основном на мужчин. Как говорит Алмаз, купив его товар, можно стать настоящим «Чаком Норрисом азиатской кухни». В ассортименте магазина — тандыры, саджи, турецкие самовары и, конечно, казаны. В подарок друзьям или коллегам здесь можно выбрать наборы шампуров. Не забывает хозяин посудной лавки и о прекрасной половине — для хозяек он привозит знаменитую риштанскую керамику. Это чайные наборы и ляганы из глины с уникальными национальными узорами.

Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина восточной посуды провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Единая стилистика оформления позволит не превратить аккаунт в доску объявлений

Описание профиля. Ник, мы считаем, путает пользователей. Поэтому советуем переименоваться в kazany_nch — так будет легче найти ваш аккаунт. Однако лучше завести общее название для бренда/магазина.

Имя профиля отвечает на основной критерий — что находится в этом аккаунте.

Лучше не писать в шапке профиля «Подпишись на аккаунт, чтобы не потерять», так как такой призыв, наоборот, отпугивает. Кажется, что люди должны обязательно подписаться на аккаунт (если есть полезная информация, то, конечно, они подпишутся). Советуем добавить несколько УТП (уникальное торговое предложение), чтобы пользователи понимали ценовой сегмент и значимость самой продукции.

Ссылка переводит на WhatsApp. Если так комфортно получать заявки и вы понимаете, что они пришли через Instagram, то возражений нет.

Визуальное оформление. Аватарка аккаунта выполнена в одном стиле, обложки хайлайтс — в другом, лента — в третьем, из-за этого аккаунт выглядит визуально разрозненным. В блоке хайлайтс обложки выполнены в разных стилях, где-то — в виде иконок, где-то — в виде фотографий. Рекомендуем определиться со стилистикой оформления и придерживаться ее.

«Живые» фотографии с посудой и фотографии с людьми — это большой плюс, внушает доверие. Высока вероятность взаимодействия подписчиков с подобными постами, что в свою очередь положительно скажется на охватах.

Плашки с текстом, которые наносятся на фотографии, тоже оформлены по-разному: где-то есть обводка, где-то — свечение, используются разные цвета и оттенки, разные шрифты, начертания и т.д. Рекомендуем оформлять подобные плашки в едином стиле, цвете или взять какой-то другой графический элемент, который можно будет менять под соответствующую рубрику постов, но не увлекаться, т.к. необходимо сохранять единую стилистику, чтобы не превращать аккаунт в доску объявлений.

Наши рекомендации: рекомендуем разработать фирменный стиль, узнаваемый логотип для бренда и придерживаться его в оформлении.

Важно стимулировать интерес аудитории к товару через тексты

Контент-план. Актуальные есть. В оформлении уже упоминалось о том, что хайлайтс оформлены не в одном стиле. В хайлайтс «мангалы» нас встречает первая же сторис, которая заставляет выйти из аккаунта — «Кому скинуть цену и доп. фото на все мангалы — поставьте + в комментариях к последнему посту». Тут возникает несколько вопросов: «Какой пост?», «Зачем ставить плюс, когда можно (хотя бы) написать в директ?».

Да, такое лучше не писать, так как вы отпугиваете пользователей. Поменяйте тон и правила коммуникации с пользователями, выкладывайте прайс сразу в сторис, делитесь полезной информацией со своей аудиторией. Это поможет вам делать качественный контент для того, чтобы ваш аккаунт приносил больше подписчиков и заказов.

Большая часть контента состоит из информационных публикаций. Хорошо, что в профиле не перебарщивают с продающими постами, но их можно не бояться, а смело публиковать тексты с призывами к покупке. Только важно не просто писать «Закажите наш казан», а стимулировать интерес у аудитории: раскрывать необычные свойства товаров, рассказывать, какие характеристики выделяют конкретно ваши шампуры из ассортимента конкурентов.

Также не можем не отметить наличие рецептов в аккаунте — это хороший способ повысить интерес среди подписчиков. Как правило, пользователи часто сохраняют себе подобного рода посты.

Можем похвалить за наличие развлекательного контента: его хоть и немного, но он помогает повысить вовлеченность в профиле. А еще здорово, что в аккаунте используются Reels и видеообзоры, только такой формат не подразумевает отсутствие подписей к публикации.

В каждом посте должна содержаться полезная для аудитории информация, даже если в видео раскрыты все аспекты. Можно сделать краткую подводку, которая заинтригует подписчика и заставит его досмотреть видео до конца.

Тексты написаны просто, мы бы даже сказали чересчур разговорно — создается впечатление, что это не бизнес-аккаунт, а личный профиль. Также хотелось бы в постах видеть цену товара, о котором идет речь. Подписчикам хочется знать, подходит ли выбранный ими казан или мангал под их бюджет.

Наши рекомендации:

Не использовать фразы в стиле «Ставьте в комментариях, если хотите #себе тандыр». Комментарии пользователи оставляют некачественные, что не очень хорошо сказывается на статистике профиля. Лучше задавать подписчикам вопросы, на которые будут даны словесные, хорошие комментарии. Допустим, можно спросить, какое блюдо подписчики чаще всего готовят на огне.

Использовать меньше эмодзи. Не всегда смайлики смотрятся уместно, да и к тому же они отвлекают от чтения текстов.

Не всегда смайлики смотрятся уместно, да и к тому же они отвлекают от чтения текстов. Уменьшить количество постов-рецептов. Конечно, такие публикации вызывают интерес среди подписчиков, но в аккаунте этого формата их слишком много. Практически вся лента состоит из рецептов.

Похвально, что в профиле внедрены интерактивные публикации, но все они похожи друг на друга: что по оформлению, что по цели. Нужно подумать над разнообразием тем развлекательного контента.

Общение через комментарии демонстрирует лояльность к подписчикам

Модерация. Комментарии есть, но порой ведется непонятная коммуникация, так как на некоторые вопросы (по поводу прайса, например) сразу отвечают в комментариях, а временами переводят в директ. Очень непонятно. Советуем проводить всю коммуникацию в комментариях — это поможет вам оставаться лояльными к подписчикам.

Аналитика в цифрах: публикуется около 20 постов в месяц. Вовлеченность ниже среднего показателя — 1,04% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 56/100. Количество достоверной аудитории — 57%, из Набережных Челнов 39,91% аудитории соответственно.

Наши рекомендации: попробуйте запустить несколько рекламных объявлений с ассортиментом, отзывами и акциями.