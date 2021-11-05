День в истории: третье президентство Рузвельта, создание «Интуриста» и первая игра «Монополия»

Чем примечательна дата 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика и Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. В этот день в разные годы было основано Главное разведывательное управление, а в Москве открылся первый советский планетарий. 5 ноября родились: немецкий поэт Ганс Сакс, русский советский художник Кузьма Петров-Водкин, великая актриса Вивьен Ли, знаменитый французский шансонье Джо Дассен. А еще сегодня празднует день рождения российская медиадива Ксения Собчак. Умерли: японский художник Кано Мотонобу, немецкая художница Ангелика Кауфман, российская императрица, вторая супруга Павла I Мария Федоровна, российский банкир, промышленник и меценат Александр Штиглиц, русский советский историк и этнограф Федор Аристов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



В КАИ начали учить конструировать самолеты

5 ноября 1933 года образована кафедра конструкции самолетов в КАИ. Заведующим кафедрой был назначен З.И. Ицкович — главный конструктор ОКБ по самолетостроению, организованного при институте в том же году. Здесь преподавали конструкцию и проектирование самолетов, в 1935 году добавили курс гидроавиации, а в 1937-м начали преподавать оборудование, вооружение и силовые установки самолетов.

Фото: Максим Платонов

5 ноября 1953 года в Казани родился депутат Госдумы РФ Олег Морозов. В 1976 году он окончил с отличием историко-филологический факультет КГУ, через четыре года защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. Морозов — старожил российской политики: впервые он был избран в Госдуму от Татарстана в 1993 году. С тех пор он избирался в нижнюю палату шесть раз. С 2012 по 2015 год он был начальником Управления президента РФ по внутренней политике, с 2015 по 2020-й представлял Татарстан в Совфеде, а сейчас снова переместился в Думу и возглавляет там Комитет по контролю.

5 ноября 2020 года в Елабужском районе Татарстана утвердили нового главу исполкома. Им стал Ленар Нургаянов, занимавший до этого должность заместителя руководителя исполкома района. За кандидатуру Нургаянова единогласно проголосовали все депутаты, принимавшие участие в сессии Елабужского района. С тех пор Нургаянов продолжает работу на этом посту.

Фото wikipedia.org

ГРУ и «Интурист»

5 ноября 1880 года родился чемпион России по тяжелой атлетике и чемпион мира по французской борьбе Иван Заикин. С ним дружил Александр Куприн и беседовал Лев Толстой. Он управлял аэропланом и поражал своей безумной храбростью. Легендарный богатырь носил по арене якорь весом в 25 пудов и 40-ведерную бочку с водой. На его плечах гнули железную балку и ломали телеграфный столб.

5 ноября 1918 года в Петрограде в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной армии. С 1953 года мы знаем его как ГРУ СССР (Главное разведывательное управление Генштаба ВС СССР). Это управление ведало разведкой — и агентурной, и космической, и радиоэлектронной, и всеми остальными доступными видами. В честь этого дня сегодня 5 ноября и отмечается День военного разведчика в России и некоторых других странах постсоветского пространства (например, в Армении).

Фото wikipedia.org

5 ноября 1929 года был создан «Интурист» — единственная в СССР в течение долгого времени туристическая организация. Да-да, в СССР возили иностранцев с туристическими целями! Правда, редко и в небольших количествах. Но Советский Союз пытались показать, что называется, в самом лучшем виде. Так что под «Интурист» освободили самые хорошо сохранившиеся здания дореволюционных гостиниц (выселили из них партийных и государственных функционеров, которые успели свить там гнездышки), а на работу наняли поваров и швейцаров еще царской закалки. Иностранцев возили по строго определенным маршрутам. Каждый гид обязан был писать в НКВД (а потом и в КГБ) подробные отчеты о том, как вели себя и о чем говорили их подопечные. Ведь организация, упомянутая в предыдущем абзаце, тоже не спала.



5 ноября 2020 года обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд страны. Уфимец сдвинул 36-тонный самолет «Боинг-737-500» на 25 метров в Международном аэропорту Уфы. Соответствующий сертификат с зафиксированным рекордом спортсмену вручил главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Ночь Гая Фокса, «Монополия» и победа Рузвельта на выборах

5 ноября 1605 года в Лондоне был раскрыт «Пороховой заговор»: группа католиков собиралась взорвать парламент во время тронной речи короля-протестанта Якова I. Таким образом, заговорщики собирались накрыть не только ненавистного монарха, но еще и членов обеих палат парламента и судей. Поджечь бочки с порохом в подвале Вестминстерского дворца должен был Гай Фокс. Однако заговор был раскрыт — сначала один из заговорщиков предупредил одного из королевских лордов, тот — короля. В общем, для заговорщиков все пошло не так. Фокса арестовали, потом пытали, тот, конечно же, выдал сообщников. Всех сначала судили, а потом приговорили к жестокой смертной казни: сначала их должны были повесить, потом выпотрошить и четвертовать. Времена были тяжелые, зрелищ народу не хватало, поэтому самых отъявленных заговорщиков казнили самыми изуверскими способами — на потребу и на устрашение публики. Казнили злодеев 31 января 1606 года. Но Гай Фокс ухитрился спрыгнуть с эшафота с накинутой на шею петлей и сломать себе шею — а значит, в следующих захватывающих событиях казни он уже не участвовал. Но с тех пор в ночь на 5 ноября в Великобритании и многих других англоязычных странах отмечают ночь Гая Фокса (или Ночь фейерверков). Народ веселится и сжигает чучело заговорщика — пока еще свежи воспоминания от Хеллоуина.

5 ноября 1935 года была выпущена первая настольная игра «Монополия». Знаменитую, если не сказать, великую игру придумал американец Чарлз Дэрроу — она должна была подбодрить людей и развлечь во времена экономического спада. Первые 5 тысяч копий игры Дэрроу сделал сам вручную. Уже через год это была самая популярная игра во всей Америке — впрочем, она и сегодня продолжает завоевывать умы и сердца любителей «настолок» по всему миру.

Фото wikipedia.org

5 ноября 1940 года Франклин Делано Рузвельт одержал победу в президентской гонке, уже третьей для себя. Он, кстати, стал единственным президентом в истории США, который умудрился быть избранным более чем на два срока. Это был действительно великий человек: он провел свою страну через рифы Великой депрессии и помог миру избавиться от фашистской угрозы: после того как Гитлер напал на СССР, Рузвельт немедленно выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты поддержат Советский Союз в войне. Так что мировая историография неизменно ставит его в один ряд с другими великими американскими президентами — Вашингтоном и Линкольном, например. Его портрет есть и на американских деньгах — на десятицентовике.



5 ноября 2009 года случилось массовое убийство на военной базе Форт-Худ. Виновником событий стал 39-летний военный врач-психиатр, майор Вооруженных сил США Нидал Малик Хасан. Он открыл огонь по безоружным сослуживцам — убил 13 человек и ранил 32. Случилось это рядом с медцентром, где военных освидетельствовали перед тем, как послать в горячие точки за океан. Известно, что Хасан незадолго до трагедии высказывался о том, что США не должны вести иракскую и афганскую кампании. 26 января 2011 года убийцу признали вменяемым, а в 2013-м приговорили к смертной казни.