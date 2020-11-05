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Самый сильный человек России установил новый рекорд, сдвинув самолет на 25 метров

14:05, 05.11.2020
Самый сильный человек России установил новый рекорд, сдвинув самолет на 25 метров
Фото: eurosport.ru

Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд страны. Уфимец сдвинул 36-тонный самолет «Боинг-737-500» на 25 метров в международном аэропорту Уфы.

Соответствующий сертификат с рекордом спортсмену вручил главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

«Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд», — сказал Грищенко.

Для совершения рекордной буксировки самолета Нигматуллину понадобилось 44,58 секунды.

Свой рекорд 46-летний спортсмен посвятил мэру Уфы Ульфату Мустафину, который скончался на прошлой неделе после болезни.

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