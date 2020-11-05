Самый сильный человек России установил новый рекорд, сдвинув самолет на 25 метров
Обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд страны. Уфимец сдвинул 36-тонный самолет «Боинг-737-500» на 25 метров в международном аэропорту Уфы.
Соответствующий сертификат с рекордом спортсмену вручил главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.
«Свершилось это событие, Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд», — сказал Грищенко.
Для совершения рекордной буксировки самолета Нигматуллину понадобилось 44,58 секунды.
Свой рекорд 46-летний спортсмен посвятил мэру Уфы Ульфату Мустафину, который скончался на прошлой неделе после болезни.Спорт
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