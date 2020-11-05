Руководителем исполкома Елабужского района РТ назначен Ленар Нургаянов
В Елабужском районе Татарстана утвердили нового главу исполкома. Им стал Ленар Нургаянов, занимавший до этого должность заместителя руководителя исполкома района.
За кандидатуру Нургаянова единогласно проголосовали все депутаты, принимающие участие в сессии Елабужского района, сообщает пресс-служба исполкома муниципалитета.
Глава Елабужского района Рустем Нуриев отметил, что Нургаянов в этом году проявил себя как ответственный и исполнительный руководитель. По его словам, благодаря их совместным усилиям удалось добиться эффективности в борьбе с пандемией коронавируса в районе.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве одобрили кандидатуру на пост председателя горсуда Елабуги. Его может возглавить Жанна Низамова, которая почти полтора года руководит городским судом Набережных Челнов.
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