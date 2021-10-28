«Мы заслужили эту победу и отдали много сил»: УНИКС выдал мощнейший старт и хладнокровие в матче с «Басконией»

Главные итоги второго победного матча для казанцев в Евролиге

Много сомнений было перед первой из двух домашних игр с испанскими грандами для УНИКСа. Неубедительная поездка в Саратов, где подопечные Велимира Перасовича умудрились потерять лидерство в Единой лиге, намекала на то, что в Евролиге сейчас казанцам ничего хорошего не светит. Однако с первых минут встречи с «Басконией» мы увидели другой, будто оживший УНИКС. Хладнокровная игра в обороне, минус суета в атаке и бесконечные попадания в исполнении игроков. О том, как казанская команда одержала вторую в Евролиге, но первую уверенную победу — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Евронеудачи УНИКСа повлияли и на внутренний чемпионат

Не самым приятной вышла выездная серия команды в прошедшие две недели. Два поражения в Стамбуле, в одном из которых УНИКС установил два антирекорда, набрав 40 очков за игру. А между ними неприятные поездки в Красноярск и Саратов. И если с «Енисеем» еле-еле со скрипом справиться удалось, то в воскресном поединке с «Автодором» команда Перасовича потерпела первое поражение во внутреннем чемпионате (76:81), что уже обернулось потерей лидерства в Единой лиге. Последний раз казанцы уступали саратовской команде еще шесть лет назад.

После вчерашней игры, впрочем, хорватский специалист отметил, что команда нормально отреагировала на это поражение и привел в пример другие команды Евролиги, которые тоже испытывают проблемы в своих национальных первенствах. Он рассказал, что очень сложно играть при таком плотном графике и постоянных перелетах.

— Много команд Евролиги испытывают проблемы в своих чемпионатах. Это не только наш случай. В Евролиге я бы отметил порядка шести-семи команд, которые проигрывают в национальных чемпионатах. Но это нас не оправдывает, мы должны прогрессировать», — отмечал Перасович после игры с «Басконией».

После вчерашней игры хорватский специалист отметил, что команда нормально отреагировала на поражение и привел в пример другие команды Евролиги

Когда у тебя получается все, а у соперника — ничего

Всего 10 игроков было в распоряжении тренера «Басконии» Душко Ивановича, и этим Перасович должен был воспользоваться. Два важных звена в составе баскской команды, американский тяжелый форвард Алек Питерс и литовский атакующий защитник Рокас Гердрайтис, не смогли прилететь в Казань.

Казалось бы, короткая скамейка предполагала, что казанцам стоит заставлять басков много двигаться и выигрывать в концовке за счет свежести. Однако Перасович сделал ставку на начало встречи, точнее гости сами отдали казанцам все карты в руки — у них в этот день словно мяч из рук валился и не получалось ничего. «Баскония» прилетела сама не своя и нужно признать, что баскетбол гостей вчера до уровня Евролиги не дотягивал.

— Наверно первый раз в нынешнем сезоне мы играли так ужасно. Особенно первые 20 минут, — сокрушался после игры главный тренер «Басконии» Душко Иванович. — Мы не показали ни характера, ни борьбы. Да, это игра — здесь бывают хорошие дни и плохие дни. Сегодня был худший наш матч. Играть так, как мы играли сегодня нельзя, — сказал черногорский специалист.

У УНИКСа же абсолютно обратная картина. Складывалось впечатление — все, что игроки «зеленых» не добрали и не показали в Турции, выдали в этом поединке. Получалось и залетало все.

Очевидно, что ключ к такому мощному старту был в грамотной и что еще важнее — хладнокровной игре в обороне

Уже к исходу седьмой минуты матча отрыв в счете УНИКСа был двузначным — 17:6. В начале второй четверти двукратный отрыв сохранялся — 31:17. Более того, за первые почти семь минут второй четверти баски не забросили вообще ни одного очка. Если казанцы в двух первых четвертях набирали по внушительным 24 очка, то команда Душко Ивановича во второй десятиминутке выстрадала какие-то жалкие 6 очков. За первые двадцать минут игры баскетболисты УНИКСа набросали 8 трехочковых — кольцо будто притягивало мячи после бросков казанских игроков.

Очевидно, что ключ к такому мощному старту был в грамотной и что еще важнее — хладнокровной игре в обороне. Это то, чего так не хватало УНИКСу в первых пяти играх Евролиги. Суета, с которой казанцы действовали в начале евросезона, на этот раз исчезла и потому получалась игра на всех линиях.

— Мы заслужили эту победу и отдали много сил, чтобы ее добиться. Считаю первые две четверти лучшими в этом сезоне для нас. Пожалуй, это была первая игра, в которой мы уверенно атаковали и хорошо попадали. Это дало нам большое преимущество, — говорил после игры наставник УНИКСа Велимир Перасивич.

Собственно, уже после первой половины встречи было понятно, что матч у УНИКСа в кармане — надо было лишь не расслабляться раньше времени и завершить начатое. Вторую половину казанцы ожидаемо уступили со счетом 35:46 — задел, сделанный в первой, позволил спокойно завершить и одержать вторую победу в Евролиге.

— Когда ты много тренируешься, рано или поздно ты покажешь свою игру, — продолжал наставник УНИКСа. Я немного удивлен такой победе УНИКСа, так как мы раньше не забивали броски с таким процентом. Надеюсь, так будет и дальше. У нас очень амбициозная команда, и поражения нас всегда расстраивают.

Джон Браун и Воронцевич — главные творцы победы уже на старте игры

Среди кудесников такого неожиданно уверенного и мощного старта матча стоит выделить две фигуры. В первой четверти и части второй «флагманом» атак УНИКСа был Джон Браун III. К середине второй четверти у него было уже 10 очков из 33-х набранных казанской командой. Он отлично убегал в отрывы, дерзко пробирался под гостевое кольцо и неожиданно бросал со средней дистанции, прицелившись словно боковым зрением, когда от него все ждали передачи.

Лишь в начале четвертой четверти он допустил первую оплошность, когда на рывке убегал в одиночку под чужой щит, но не сумел положить мяч. Однако уже через полминуты сам же исправился и в более сложном эпизоде зашел в трехсекундную зону и положил мяч, сделав счет 73:48. В итоге американский легкий форвард набрал 14 очков.

К середине встречи эстафету лидера подхватил Андрей Воронцевич. Казалось бы, опытный форвард брался в команду скорее как «дядька» в раздевалке, который может успокоить в нужный момент. Однако Андрей в УНИКСе продолжает удивлять.

Пожалуй, вчерашняя игра стала лучшей в казанской карьере Воронцевича. Он отыграл на паркете почти 24 минуты. Забросил четыре из шести «трешек», а за первые три четверти у российского ветерана не было ни одной потери. По итогу — те же 14 баллов в личной копилке.

Эрик Добролюбов, фото unics.ru