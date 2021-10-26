Золото Трусовой, новая профессия Медведевой и проигрыш Чена: Лас-Вегас открыл серию Гран-при

Этап, богатый на сенсации

Фото: скрин трансляции 1tv.ru/

Серия Гран-при по фигурному катанию стартовала в минувшие выходные в США. Лас-Вегас стал первым из шести городов, которые по очереди примут соревнования с участием лучших фигуристов мира. Но событий хватает уже сейчас: квест для российских фигуристов с получением визы, травмы и снятия по медицинским показаниям, сенсационные победы и проигрыши, дебюты на льду и вне его. Об этих и других самых запоминающихся событиях турнира — в материале спортивной редакции «Реального времени».



Первая остановка: Ташкент

Кажется, фигурное катание едва ли не больше остальных видов спорта страдает из-за последствий пандемии коронавируса и обостренных отношений между Россией и некоторыми другими странами. Так, часть российских фигуристов была вынуждена прервать подготовку к этапу Гран-при и отправиться за американскими визами в столицу Узбекистана. Ситуацию нельзя назвать исключительной, но вряд ли лишние перелеты и непривычные условия тренировок положительно сказываются на спортсменах.

Помимо этого, в фигурном катании до сих пор отменяют и переносят и без того немногочисленные турниры. За последние несколько месяцев это случалось как минимум четырежды: сначала под раздачу попал юниорский этап Гран-при в Канаде, после — «Мемориал Ондрея Непелы» в Словакии, затем — этап Гран-при и чемпионат четырех континентов в Китае.

Еще одно обстоятельство — большое количество несовершеннолетних спортсменов и отсутствие для них одобренных в ЕС вакцин, что вытекает в длительный карантин по прибытии, который невозможен для действующих спортсменов. Например, из-за этого российские юниоры были вынуждены пропустить целых два этапа Гран-при во Франции, что впоследствии сказалось на выходе наших фигуристов в финал.



Гран-при пропустит и танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Фото AP

Массовые снятия участников

Накануне соревнований друг за другом начали появляться новости о снятии фигуристов с этапа. Сначала стало известно, что на турнире по медицинским показаниям не выступит Даниил Самсонов, который ранее уже снимался с контрольных прокатов, а затем и то, что Гран-при пропустит и танцевальный дуэт Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. И пока эта самая тревожная новость. Партнерша перенесла пневмококковый менингит, после которого не рекомендуются физические нагрузки, а значит, восстановление может затянуться на неопределенный срок. Фигуристка обещала вернуться как можно скорее, но, откровенно говоря, сезон и уж тем более Олимпийские игры, где по законам жанра Загорски/Гурейро должны были выступить третьей парой от России, под большим вопросом.

Американка Брэди Теннелл также отказалась от участия в соревновании, по словам фигуристки, ее все еще беспокоит травма ноги: сейчас ее цель — это возвращение к полноценным тренировкам. Уже по ходу турнира снялся француз Кевин Эймоз, который после короткой программы занимал последнее место в мужском виде. У него также обнаружились проблемы со здоровьем.



Боевое крещение вчерашних юниоров

Сразу для нескольких фигуристов этап в Лас-Вегасе стал дебютным на взрослом уровне. Ксения Синицына пропустила из-за травм практически весь прошлый сезон, но это не помешало ей показать на турнире в США два безошибочных проката. Скромное пятое место не должно вводить в заблуждение: в арсенале у Синицыной есть вполне реальный четверной тулуп, который она неоднократно демонстрировала на тренировках и на разминках перед прокатами.

Другая дебютантка турнира — Дарья Усачева — сходу сумела завоевать серебряную медаль. Она покорила зрителей в короткой программе, но чуть хуже откатала в произвольной: в незапланированном месте сдвоила тулуп и допустила степ-аут на флипе. В будущем ошибаться фигуристке крайне нежелательно, элементы ультра-си у нее по-прежнему в стадии изучения, а без них в женском одиночном катании, особенно российском, живется непросто.

Артура Даниеляна можно назвать дебютантом лишь технически, ведь он уже становился призером европейского первенства и едва не отправился на взрослый чемпионат мира. Но прошедший этап Гран-при занести в актив ему все же нельзя: фигурист занял последнее место на турнире. Правда, это совсем не отражает реального расклада сил, ведь Артур пропустил почти весь прошлый сезон из-за операции и восстановления и еще не набрал оптимальных кондиций.



Были новички и в парном катании. В начале года заслуженный тренер России Нина Мозер объявила о своем возвращении к активной работе и о переходе в свою группу Алины Пепелевой и Романа Плешкова. Результаты у дуэта пока стабильны — два турнира в США и два пятых места, что является достойным дебютом для молодой пары.

Нельзя обойти стороной и еще одну премьеру, хоть и случилась она не на льду. Двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву теперь можно не только регулярно видеть на Первом канале, но и слышать. Медведева делает первые шаги в комментировании и делает их весьма успешно. Бросается в глаза несвойственная Евгении излишняя академичность, но это естественное поведение для человека, который пробует себя в новой роли.

Безоговорочный лидер последних сезонов Нейтан Чен впервые за три года остался без золотой медали. Фото instagram.com/nathanwchen

Благородный риск в олимпийский сезон

Главная сенсация турнира произошла в соревнованиях у мужчин. Безоговорочный лидер последних сезонов Нейтан Чен впервые за три года остался без золотой медали. В последний раз с ним это случалось на Олимпиаде в Пекине в 2018 году. Тогда спортсмен провалил короткую программу и выдал прокат жизни в произвольной. Нечто подобное случилось и на этапе в Лас-Вегасе. Упав с четверного лутца и сорвав каскад в первый день, Чен пошел ва-банк во второй, заявив в произвольную программу шесть четверных прыжков.

Получилось не все: на лутце и сальхове бабочки, остальные четыре квада были исполнены успешно, однако этого не хватило для победы. Ошибками Нейтана воспользовался его коллега по сборной Винсент Чжоу, который и выиграл турнир. Чжоу этой осенью творит настоящие чудеса: золото Гран-при Америки — его третья победа подряд. Сумасшедший результат для фигуриста, который полгода назад не смог отобраться в произвольную программу на чемпионате мира.



Еще одни фигуристы, которые решили усложниться по ходу сезона, — это спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Дуэт вставил в свою произвольную программу сложный для пар каскад тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов, но дивидендов он пока не принес: партнерша упала с сальхова плюс допустила падение на выбросе, что в конечном счете отбросило дуэт на итоговое третье место. Но серьезных поводов для беспокойства нет. Как известно, в олимпийском сезоне главное — быть в форме на двух турнирах: отборочном и собственно на самих Играх.

Не все гладко и у победителей турнира Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Их прокаты также не были безошибочны — прыжки по-прежнему остаются слабым местом пары. А вот что существенно улучшилось у ребят, так это взаимопонимание с тренерским штабом. Подобные изменения видны невооруженным глазом. Остались лишь восполнить другие пробелы.

Необычная победа Трусовой

За день до короткой программы стало известно, что Александра Трусова прилетела на турнир с травмой. Говорили даже о возможном снятии, что сначала казалось слухом, но после сама фигуристка подтвердила, что такой вариант рассматривался. К счастью, здоровье позволило Александре выступить и показать себя с новой стороны. Впервые за долгое время Трусова пошла лишь на один четверной в программе, что в данной ситуации выглядело оправданно. Спортсменка сумела показать два чистых проката и одержать победу на турнире.

Как мудро заметила Татьяна Тарасова: «На рекорд идут раз в году, а все остальное время готовятся к нему».

С трудом верится, что это высказывание станет девизом «Русской ракеты», хоть минувший турнир и подтвердил, что даже с минимальным количеством квадов, пусть и не одним, и вытекающей из этого стабильностью фигуристка способна занимать лидирующие позиции.

Следующее соревнование запланировано у Трусовой на середину ноября, она должна выступить на этапе Гран-при в Японии. Александра уже сказала, что хотела бы исполнить более сильный контент, но уверенно ни о чем не заявляла. И критиковать за такой подход Трусову точно не стоит, потому что если не она, то кто?

