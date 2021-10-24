Видео недели: взрыв в Рязани, проснувшийся вулкан и «восстание» домофонов

Топ-видео недели по версии «Реального времени»

Нарушение технологии привело к трагедии

Момент взрыва порохового завода в Рязанской области, на котором утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку, попал на камеру видеорегистратора. Страшный инцидент унес жизни 16 сотрудников цеха. Здание полностью разрушилось, а вспыхнувший огонь охватил площадь в 160 кв. метров. По одной из версий, причиной взрыва стало нарушение технологических процессов.

Про «волосы назад» и как было страшно

Успешно приземлившиеся после почти двухнедельного комического полета на МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сейчас буквально нарасхват. Уже 19 октября они дали пресс-конференцию, а в пятницу пришли в гости на шоу Ивана Урганта, где рассказали, как их встретили родные, с которыми они не виделись почти месяц, готовясь к полету.

Не обошлось и без шуток о прическе актрисы, которая все время пребывания на МКС не собирала, как другие женщины-космонавты, свои волосы в хвост. Распущенные волосы Пересильд уже успели стать мемом. По ее мнению, более удобного положения для волос не существует: они все время были наверху и сзади, поэтому не лезли в глаза. Поделились кинокосмонавты и своим страхом, который они испытали во время ручной стыковки корабля, на котором прилетели, с космической станцией.

По утрам пролетает тут и там

На камеры очевидцев попал самолет, пролетевший прямо над казанскими крышами. О нем сообщали с улиц Даурской, А. Кутуя и Красной Позиции, а потом видели в Дербышках. В комментариях казанцы интересуются, не опасен ли такой полет и для горожан, и для тех, кто внутри самолета.

Снег кружится, летает и тает

Первый снег выпал на этой неделе в Татарстане. Сначала он осчастливил своим появлением Закамье, а в среду добрался и до Казани. Естественно, первые снежинки моментально заполонили соцсети. Правда, пролежал снежок совсем недолго. Теперь, если верить народным приметам, окончательно снежный покров установится через 40 дней после первого снегопада. Подтвердится ли народная мудрость в условиях современного климата, покажет ноябрь.

Сорвался серый ураган с цепи циклона

Если на прошлой неделе шторм разыгрался в Сочи, то на этой досталось Калининграду, а за ним — Санкт-Петербургу и Москве. В Калининграде скорость ураганного ветра набирала до 22 м/с, он валил деревья, повредил пять зданий и 11 автомобилей.

В пятницу схлестнувшиеся циклоны Хендрик и Игнатц в Северной Пальмире тоже устроили кавардак: вырвали больше 70 деревьев, а некоторые из них повредили стоящие рядом автомашины. Порывом ветра снесло светофоры, забор возле стройки и крышу дома, повредило линии электропередач. Один дорожный знак упал на петербурженку, ее пришлось увезти в больницу.

Стихия бушевала в пятницу и в Москве. Ветер был такой силы, что сорвал строительные леса и зубец со стены Московского Кремля.

Вулкан разволновался

Природная стихия дала о себе знать в Японии — на днях проснувшийся на острове Кюсю вулкан Асо исторг из себя столб из дыма и пепла почти в 3,5 км. Это один из крупнейших вулканов в мире: его высота почти 1,6 км. Метеорологи подняли уровень опасности до третьего из пяти возможных.

Впрочем, спящим Асо назвать нельзя было и до этого: за последние 500 лет он активизировался больше 150 раз — в последний раз в 2017 году.

На этот раз пострадавших нет, а к вулкану власти запретили приближаться ближе чем на 2 километра. Желающих, надо сказать, полно: желание запечатлеть эффектные кадры, видимо, пересиливает инстинкт самосохранения.

А домофон против!

Житель Уфы на этой неделе стал звездой соцсетей. На видео, слитом в Сеть, он выясняет отношения с домофоном, оснащенным функцией распознавания лица, который отказался пускать его в подъезд дома.

Искусственный интеллект никак не мог определить лицо жильца и поэтому не давал попасть внутрь, хотя и повторял: «Пожалуйста, проходите». Умное устройство несколько раз просило мужчину то показать лицо, то сказать «фото». Диалог длился почти полторы минуты.

Разозлившийся окончательно жилец ударил дверь, а потом в сердцах выкрикнул «дура» и «тупая потому что». Видимо, пожалев бедолагу, техника хоть и не поняла «комплиментов» в свой адрес, но все же разблокировала магнитный замок, и пенсионер зашел в подъезд.

Новая история о Бэтмене

Компания Warner Bros. Pictures показала любителям историй о фантасмагорическом городе Готэме трейлер новой киноистории о появлении Темного рыцаря. За неделю ролик в YouTube посмотрели более 3,4 млн раз. Режиссер ленты — Мэтт Ривз, а в главной роли — звезда вампирской саги Роберт Паттинсон. А еще в кинокомиксе снялась дочь рок-звезды Ленни Кравица Зои в роли Женщины-кошки. Злодея Пингвина сыграл Колин Фарелл, а Загадочника — Пол Дано. Хотя фильм к показу был готов еще весной этого года, даты выхода постоянно сдвигались из-за коронавируса. В итоге премьеру назначили на 2022 год — россияне смогут посмотреть новое прочтение истории Бэтмена на больших экранах 3 марта. Если опять не перенесут.