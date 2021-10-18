В Уфе снова скандал с телеведущими, а игра ЦСКА Федотова идет под откос — обзор недели КХЛ

Три главных итога хоккейной недели

В этом сезоне Континентальная лига, кажется, вновь расцветает новыми красками. Уже нет предсказуемых матчей, в которых предварительно понятно кто победит. Что ни неделя, то либо скандал, либо отставка, либо подковерные игры. Ну а в Уфе вновь разгорается неприятная история с телеведущими. В традиционном обзоре хоккейной недели спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, что не так с ЦСКА Сергея Федорова, как «Нефтехимику» удалось сделать такой сумасшедший камбэк с 5:1 и об очередном уфимском скандале в медиаполе. Это и многое другое — в итогах недели КХЛ в нашем материале.

Федоров-тренер не впечатляет. ЦСКА продолжает штормить

Довольно долгое время Сергей Федоров находился в системе московского клуба, и вот, наконец, ему предоставился шанс попытать удачу на тренерском поприще.

После 19-ти сыгранных матчей уже можно подводить промежуточные итоги и вот тут Сергею Федорову похвастаться нечем — команда играет без азарта, есть проблемы с лидерами армейцев, а также ЦСКА пока что не выглядит командой, которая способна перебить прошлогодний результат.

Последние встречи для ЦСКА получились разными, но назвать хоть какой-то из матчей удачным для армейцев язык не повернется. После хорошей победы над московскими динамовцами — 0:3, армейцы приехали в гости к «Куньлуню». Казалось бы, простые два очка для команды Сергея Федорова, но именно начиная с этой встречи игра «армейцев» пошла под откос — 1:2, унылое поражение от андердогов лиги.

Через пару дней команда Сергея Федорова была буквально разбита хабаровским «Амуром», причем, на своем же льду. Игра у армейцев уже со стартового периода, откровенно говоря, не заладилась. Команда пропустила две безответные шайбы за период, а в следующем отрезке и вовсе горела 0:4. По итогу, армейцы с треском проиграли «Амуру» со счетом 1:5. Даже игроки хабаровской команды не ожидали такого результата.

С чем связан такой результат от ЦСКА? Одна из самых главных проблем для армейцев — это невзрачная игра лидеров команды. К примеру, Михаил Григоренко, вернувшийся после довольно среднего сезона в «Коламбусе» пока не дает тот результат, который от него ожидают. В 15 матчах у Михаила лишь 7 (5+2) очков. Такое ощущение, что Григоренко поник после невзрачного сезона в Национальной Лиге.

Такая же история и с Антоном Слепышевым, который в этом сезоне не блещет своей результативностью, имея лишь 8 (3+5) очков в 19 встречах.

Безусловно, у Сергея Федорова есть большое количество проблем и задач, которые он должен решить по ходу регулярного чемпионата. Если у ЦСКА стоит только одна задача — это выиграть Кубок Гагарина, то пока что они довольно далеки от выполнения поставленной цели. Федоров безусловно был гениальным игроком, но это далеко не гарантия, что ему присущ и тренерский гений.

«Салават Юлаев» снова в центре скандала. Что произошло?

Не успела утихнуть скандальная история, случившаяся между ведущим «Ак Барс ТВ» Ильей Тагировым и болельщиками «Салавата Юлаева», а вокруг уфимского клуба в очередной раз разгорелся скандал. Сначала бывшего хоккеиста и воспитанника «Салавата Юлаева» Никиту Щитова пригласили на местный телеканал БТС в качестве эксперта. Однако после нескольких эфиров экс-хоккеиста уже отстранили от работы на телевидении. Как оказалось, по причине жалобы от одного из хоккеистов уфимской команды. Предположительно Михаила Науменкова.

После одного из эфиров, защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков в официальном инстаграм-аккаунте телеканала выразил недовольство, назвав разбор игры от Никиты Щитова «очень странным».

После временного отстранения от эфиров, Никита Щитов высказался по поводу сложившийся ситуации, отметив, что для него ничего удивительного не случилось.

— Удивлен ли я, что хоккейный клуб может повлиять на крупный телеканал? Ничего удивительного нет. Все взаимосвязано. Я все понимаю: местный телеканал, команде нужна поддержка. Я высказывал свою точку зрения. Ну прекратили со мной сотрудничество, так это здорово. Значит, мои высказывания цепляли, был интерес. Люди смотрели, — сказал Никита Щитов.

Тем не менее, эта ситуация, мягко говоря, не в пользу уфимского клуба. Непонятно, каким образом хоккейный клуб, и в частности, игрок команды должен влиять на политику отдельного, пусть даже местного телеканала? Получается, журналисты и эксперты не имеют права на шаг влево или вправо от позитивной повестки? Так и выходит, что журналисты никак не защищены от подобных случаев и естественно это вызывает большую тревогу.

«Со мной «временно прекратили сотрудничество» в качестве Эксперта на Башкирском ТВ.

А это значит, что я делал всё честно, беспристрастно и объективно. Человек я независимый. И эксперт тоже.

Моей главной целью на ТВ было помочь зрителю разобраться в хоккее — понимать из-за чего забили гол, из-за чего возникают ошибки, а также приобщить людей к правильному восприятию хоккея.

Но правду слышать приятно не всем!

Надеюсь, зрителям было интересно и познавательно слушать и смотреть мои разборы!» — написал Щитов в своем аккаунте Инстаграмма.



Также, Никита Щитов в своем посте сравнил современный хоккей с телепередачей «Дом-2". Судя по тому, что в последнее время происходит на клубном телевидении «Ак Барса» и порой «Авангарда», даже «Дом 2" уже остался позади по уровню «кринжа».

Руководству «Салавата Юлаева» стоит подумать над тем, чтобы хотя бы как-то сладить ситуацию, ведь среди медиа сообщества репутация уфимского клуба и так не на самом высоком уровне.

Сумасшедший камбэк и 6 шайб в ворота «Йокерита». «Нефтехимик» показывает веселый хоккей

С самого начала сезона у «Нефтехимика» не задалась игра на выезде. Команда Олега Леонтьева не могла выиграть в гостях пять игр подряд, забив в этих пяти матчах лишь три шайбы.

После домашней серии нижнекамцы поехали по маршруту Хельсинки — Рига — Череповец с настроем сломать неудачно складывающуюся серию поражений.

Никто и предполагать не мог, что матч с «Йокеритом» преподнесет такой сюрприз. Хоккеисты «Нефтехимика» вдруг взяли и реализовали почти все свои моменты, забросив 6 шайб в ворота лидеров Западной конференции. При давних проблемах с реализацией моментов, нижнекамскую команду вдруг, что называется, прорвало. По итогу, команда Олега Леонтьева выиграла матч со счетом 3:6, прервав пятиматчевую серию поражений.

Стоит отметить, что одним из главных героев встречи стал капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин, который набрал 4 (2+2) очка в том матче. За три последних встречи в сумме Марат насобирал 8 очков — это очень приличные показатели. В этом сезоне хоккеист провел 18 матчей, в которых отметился 16 (10+6) очками.

Уже в Череповце команда Олега Леонтьева выдала что-то невероятное — «Нефтехимик» отыграл с 5:1 за 20 минут.

Первый период получился провальным для нижнекамской команды. Ворота «Нефтехимика» защищал Ярослав Озолин, который попросту не сумел войти в игру, пропустив за 6 минут три шайбы. Тренерский штаб команды явно не угадал с выбором голкипера на этот матч.

Уже после второго периода команда Олега Леонтьева и вовсе горела 5:1. Игра у нижнекамцев настолько не шла, что «Северсталь» к третьему периоду, кажется, немного расслабилась, за что и моментально поплатилась.

Зато на посоедний период «Нефтехимик» будто подменили! «Волки» использовал все свои моменты в третьем периоде и сравнял-таки счет на табло, 5:5. Уже в овертайме «Северстали» удалось уйти от полнейшего провала, по итогу выиграв матч — 6:5.

Несмотря на поражение, главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поблагодарил своих игроков.

— Отличный матч, много забитых голов. Боевой, силовой хоккей показали ребята. Для нас начало игры получилось тревожным. Молодой вратарь вышел. Переволновался, может еще что, но не пошло у него. Во втором периоде нам тоже было тяжеловато. 10 минут штрафа было. В третьем периоде мы проявили характер, проявили волю к победе и я считаю, что счет был по игре. А в овертайме мы пока не можем сломить тенденцию. Я благодарен парням, которые сражались до конца матча, которые верили в победу, — сказал Олег Леонтьев.

Нижнекамская команда показывает довольно веселый хоккей, направленный на атаку, но результат пока довольно сомнительный. Команде Олега Леонтьева нужно брать свои очки (а именно с командами того же уровня или ниже), чтобы к концу регулярки оставаться в борьбе за выход в плей-офф. К слову, после 18 матчей «Нефтехимик» находиться на восьмом месте в Восточной конференции.

