«Это была ужасная игра, я прошу прощения у болельщиков нашего клуба»: УНИКС проваливается в Стамбуле

Главные итоги провальной встречи УНИКСа с «Фенербахче»

Казанский УНИКС пожаловал в Турцию в разгар бархатного сезона. Но не для того, чтобы отдыхать и загорать, а за тем, чтобы сразиться против местного «Фенербахче» в рамках четвертого матча Евролиги. Прием получился уж очень негостеприимным. УНИКС был разгромлен еще до начала игры — игроки, очевидно, замандражировали от одного имени соперника. Какие главные проблемы вновь выявились у казанской команды? Как Хезоня проиграл паркет Брукеру и каковы главные причины поражения в матче с «Фенербахче»? Подробности — в итогах спортивной редакции «Реального времени».



УНИКС подошел к игре с «Фенербахче», заведомо проиграв

Прошедший матч с «Баварией» показал, что УНИКС способен нокаутировать соперника, если команда словит правильную мотивацию от Велимира Перасовича, а тот ее сумеет донести. По ходу матча с немцами казанцы уступали 16 очков, однако сумели перевернуть исход встречи во второй половине игры и не только устранили двузначный перевес соперника, но продемонстрировали рывок в 13:0 в четвертой четверти и одолели «Баварию». Главными героями той встречи стали Айзея Кэннан и Марио Хезоня, набравшие 21 и 15 очков соответственно.

Несомненно, с особым настроем на игру с «Фенербахче» среди всех подходил новичок казанцев Лоренцо Браун. Прошлый сезон американский защитник отыграл именно за турецкий клуб. В целом Фенербахче и УНИКС встречались между собой четыре раза и побеждали друг друга поровну — по два раза. Пятый юбилейный матч для казанцев был крайне важен, так как, проиграв первые две игры, УНИКС занимал лишь 10-е место в таблице, что, очевидно, было не тем результатом, на который изначально настраивались казанцы. Матч с «Фенербахче» должен был показать и обнажить не только проблемы в игре казанцев, но и продемонстрировать или опровергнуть закономерность УНИКСа показывать характер в самые трудные моменты встречи.

Однако вчерашний матч на стамбульской «Улкер Спорт Арена» не дал никаких ответов: мы не увидели ни этой самой правильной мотивации в глазах баскетболистов УНИКСа, ни способности Перасовича переламывать встречи нужными словами после стартового провала.

Оценивать возможности УНИКСа по этой проигранной, похоже, еще до стартового вбрасывания встречи невозможно. Бывают дни, когда не получается и не летит ничего. Кажется, вчера был именно такой вечер.

УНИКС снова проваливает начало и лихорадочно играет в первой половине игры

Есть хорошее выражение: «Сначала создаем проблемы, а потом героически решаем». Видимо, подопечным Велимира Перасовича нравится следовать этому постулату, раз из матча в матч они проваливают начало встречи. В играх с «Зенитом» (12:19 после первой четверти) и «Монако» (15:18 после первой четверти) в начале матча УНИКС откровенно был бледной тенью самого себя. Игра с «Фенербахче» показала снова, что у УНИКСа не получается брать инициативу в свои руки в начале встречи. Это отметил и сам Велимир Перасович: «Мы потеряли уверенность в себе».

Безусловно, причиной этому из матча в матч становятся глупые ошибки и впустую растраченные моменты. Первая четверть закончилась со счетом 21:8 в пользу турецкой команды. И не сказать, что УНИКС был уж совсем слаб в начале игры, создавал такие же атаки, однако у игроков мяч ну совсем не хотел залетать в кольцо. В первой своей атаке УНИКС нанес аж три броска, но все в молоко. Далее у Кэннана случилась пробежка, казалось бы, самое редкое нарушение правил, которое только может возникнуть в профессиональном баскетболе.

На первых порах в игре с «Фенербахче» у УНИКСа постоянно были проблемы с принятием окончательного решения. И даже трехочковые броски Воронцевича, Брэнтли, Кэннана, казалось, были сделаны от какой-то безысходности, отсюда и такая низкая их эффективность. Одним из показательных моментов был и проход Узинского под кольцо, когда Дмитрий мог все решить в одиночку, но вместо этого отдал совершенно нелепый пас на Джо Брауна III, который явно не ожидал этого, отчего, наверное, и не забил.

Кроме того, у УНИКСа в очередной раз возникли проблемы с подбором мяча. За счет этого, кстати, «Фенербахче» и набирал свои очки как в первой, так и во второй четверти. Ошибки допускали у УНИКСа те, от которых ты совсем не мог ожидать этого: высоченный Джекери и техничный «Супер Марио» Хезоня, который полностью проиграл борьбу Букеру.

Перасович на протяжении двух четвертей держал на скамейке Артема Клименко, чуть ли не единственного, кто мог решить проблемы казанцев с игрой под щитом. Однако главный тренер УНИКСа продолжал мариновать его на скамейке и выпустил впервые лишь под занавес второй четверти. К слову, в первой же атаке после выхода Клименко поучаствовал и принес очки. Но опять же из-за позднего выхода Артема такие игроки у «Фенербахче», как Шайок и Букер, обосновались под кольцом соперника будто у себя дома и, по сути, только и ждали моментов, которыми с удовольствием пользовались.

К середине второй четверти отрыв «Фенербахче» был уже в +21 очко. УНИКСу практически ничего не удавалось сделать, что могло бы в теории перевернуть игру. Иногда складывалось впечатление, что УНИКСу может помочь лишь Лоренцо Браун, чей дриблинг явно впечатлил турков.

Помимо всего прочего, Айзея Кэннан, на которого до сих пор льется критика, как бы то ни было, является самым результативным игроком команды и набирает стабильно в каждой четверти около пяти очков. Понятное дело, в этом матче, как и все игроки УНИКСа, он не смог порадовать болельщиков. Результат второй четверти был следующим — 44:22 в пользу хозяев. Снова катастрофический разрыв и снова надежды на заключительную половину игры.

Главные причины поражения УНИКСа в матче с «Фенербахче»

За 30 сыгранных минут УНИКС не набрал и 30 очков, а третья четверть и вовсе была печальная — всего 5 очков (двушки от Лоренцо Брауна и Джекири, а также один из двух штрафных от Хезони). Низкая результативность казанцев, как бы парадоксально и нелепо в спорте это ни звучало, очень сыграла на руку соперникам. Баскетболистам УНИКСа ничего не удавалось сделать в игре с турками.

Возможно, удручающую голевую статистику можно было бы списать на исключительную неудачу, но лицо Велимира Перасовича говорило само за себя. Оно было таким же красным, как только что приготовленный борщ. За все время существования у УНИКСа был антирекорд в 50 набранных очков за игру, и в матче с «Фенербахче» антирекорд был побит.

Кроме того, УНИКС набрал за одну четверть всего 5 очков, что тоже является антирекордом. Для тренерского штаба Перасовича эта игра станет настоящим кошмаром, который еще неоднократно будет его преследовать. Но ключевое сейчас — сделать верные выводы и не допустить повторного попадания клуба в рейтинги команд, ставящих антирекорды.

Второй и не менее важной причиной поражения УНИКСа в матче с «Фенербахче», помимо низкой результативности и катастрофического невезения, стала игра на подборах. В недавнем матче с «Зенитом» уже поднимался этот вопрос, когда литовские игроки питерского клуба Миндагаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис покуражились в штрафной УНИКСа и брали подбор за подбором. В матче с «Фенербахче» литовцев заменили Мариал Шайок и Девин Букер, которые пользовались аналогичным преимуществом, что и зенитовцы. Впереди у казанцев сначала игра в Красноярске с «Енисеем», а чуть позже снова противостояние со стамбульским клубом в Евролиге, но уже с «Анадолу Эфесом».

Хочется верить, что к следующим играм будут решены данные проблемы, так как всем болельщикам клуба и неравнодушно настроенным к УНИКСу людям важно видеть игру команды на высоком уровне. Да, вполне возможно, сегодняшний матч с «Фенербахче» является исключением, команда просто устала и не может проводить мощно несколько матчей подряд за короткий срок, однако те проблемы, которые мы увидели в матче с турками, не единичны. Они повторяются из игры в игру, а значит, устранять их необходимо, что штаб Перасовича постарается сделать в ближайшее время.

«Сегодня мы были ужасны во всех аспектах игры. В первую очередь испытывали проблемы в нападении. В самом начале мы долго не могли забить даже открытые броски.

Когда хозяева стали действовать жестче, нам оказалось трудно сохранять концентрацию, в том числе и в защите. Это была ужасная игра, и я прошу прощения у болельщиков нашего клуба», — сказал Перасович после игры.

Евгений Романов, фото: unics.ru