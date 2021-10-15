Уфа в десятке самых загрязненных городов России: жители жалуются, предприятиям грозят штрафы

В столице Башкирии решают проблему загрязнений воздуха, одно из предложений — ставить датчики на трубы предприятий

В рейтингах загрязнения воздуха в последнее время Уфа вырывается в антилидеры по России. Проблему обсудили в Курултае Башкортостана на первом заседании рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Этим летом многие горожане жаловались на неприятные химические запахи и головные боли. В чрезмерных выбросах подозревали крупные промышленные предприятия, однако зафиксировать источники, найти и наказать виновных не смогли. Как в Башкортостане планируют решать проблему — в материале «Реального времени».

Негативную картину нам дают предприятия нефтехимпереработки

По объемам промышленных выбросов в окружающую среду Уфа заняла восьмое место и вошла в топ-10 самых загрязненных городов России. Такие данные представила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Объем выбросов, производимых промышленными предприятиями Уфы, составляет 142 тысячи тонн в год. До лидера рейтинга — города Норильска — еще очень далеко, там данный показатель достигает 1,8 миллиона тонн. В занимающем второе место Череповце объем выбросов составляет 280 тысяч тонн.

По данным министра экологии и природопользования Башкортостана Урала Искандарова в июле этого года было зафиксировано наибольшее число обращений граждан по поводу химических запахов в воздухе. Во втором месяце лета в Минэкологии насчитали более тысячи обращений.

— Аномально жаркое лето текущего года сопровождалось периодическими превышениями ПДК в воздухе. В Уфе — это превышение по сероводороду и оксиду углерода. Количество обращений резко сократилось в сентябре, после установления комфортной нежаркой погоды. В сентябре было 87 обращений. Республика у нас — экономически развитый промышленный регион. Самую негативную картину нам дают предприятия нефтехимпереработки, — отметил министр.

Какие задачи решает рабочая группа?

Заместитель председателя Госсобрания — Курултая республики Башкортостан, руководитель недавно созданной рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в Республике Башкортостан Рустам Ишмухаметов рассказал, что значительный рост числа жалоб на загрязнение воздуха не остался незамеченным.

— В социальных сетях создаются паблики, где идет обсуждение именно этой проблемы. Задачи нашей рабочей группы — оценить ситуацию и в межведомственном формате выйти на системные решения. Рабочая группа проведет мониторинг исполнения законодательства в сфере охраны воздуха. По его результатам будут выработаны предложения по актуализации действующих норм.

Рустам Ишмухаметов обратил внимание на то, что решений и новых подходов требует целый ряд вопросов в природоохранной сфере:

— Представители надзорных органов указывают на сложности с проведением контрольных мероприятий в отношении промышленных производств. При необходимости будем выходить с законодательными предложениями в Государственную думу.

Все чувствуем, но ничего не улавливаем

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что хотя постоянный контроль за состоянием воздуха ведется, слабая материально-техническая база не позволяет отслеживать превышения по всем опасным веществам.

— За 9 месяцев 2021 года были отмечены превышения допустимых концентраций в Уфе в феврале, в марте. Эти ПДК были в пределах 1-2. Что касается изменения перечня наблюдаемых веществ, для этого нужно иметь сведения о валовых выбросах предприятий, о вкладе предприятий в эти загрязнения. Такие данные раньше были доступны, сейчас предприятия их не размещают. Даже если мы будем знать преимущественные вещества, которые выбрасывают предприятия, мы должны иметь возможность их проанализировать и обнаружить. Но существующие методики, которые есть в нашем управлении, этого делать не позволяют. Необходимо оснащение станций контроля газоанализаторами, но это достаточно дорогостоящий процесс. В Уфе мы данные только по четырем веществам имеем. Выбросы происходят ночью, вот если вы встаете утром, по горизонту стелется серое облако при ясном небе, шлейф такой, — разъясняет начальник управления Вилора Горохольская.

Таким образом, даже значительные превышения ПДК по многим опасным веществам могут не фиксироваться из-за отсутствия нужных приборов. Депутат Госсобрания Руфина Шагапова считает ситуацию вопиющей:

— Люди чувствуют, люди задыхаются. Из Черниковки все лето жалобы были. А объективной информации у Башгидромета просто не может быть, потому что у них нет таких возможностей. Мы сегодня понимаем, что есть проблема, что люди жалуются, но Башгидромет не берет анализ на те компоненты, которые нас интересуют. Нужны воздухоулавливатели, которые в онлайн-режиме должны быть доступны людям.

По мнению Вилоры Горохольской ведение мониторинга — это не решение, а только обнародование проблемы, необходимо же действовать более конкретно, чтобы была возможность выявлять источники нарушений.

— Приказ 524 Минприроды как раз подразумевает развитие не только государственного мониторинга в лице Росгидромета, но также и локальные системы на самих предприятиях, территориальные системы. На источниках загрязнений ставятся датчики, пускай они в режиме онлайн дают сведения, какая труба что выбрасывает. Тогда уже через Росприроднадзор можно штрафовать за нарушения, — предлагает руководитель Башгидромета.

Помогут комплексные экологические разрешения

Заместитель директора филиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений» Росприроднадзора Алексей Крапухин согласился, что организация мониторинга дает лишь сиюминутную картину, а определить источник загрязнений бывает просто невозможно.

— Мы нашу работу строим в абсолютном соответствии с федеральным законодательством. И мы определенными временными рамками зажаты. От момента поступления обращения от граждан, пока мы оформим необходимые документы, пока мы выедем на место в 99,9% случаев этот факт уже не удается поймать.

У предприятий появится обязанность устанавливать автоматические системы анализа промышленных выбросов. Фото: gazprom.ru

Алексей Крапухин также отмечает, что в ближайшие годы предприятия с самыми опасными выбросами будут обязаны подать документы на получение комплексных экологических разрешений (КЭР), которые включают в себя установку систем мониторинга выбросов.

— У нас «Уфаводоканал» и три предприятия нефтепереработки, они обязаны получить КЭР уже к январю 2023 года. Остальные предприятия первой категории обязаны получить КЭР к 2025 году. Это процесс отнюдь не быстрый и достаточно капиталоемкий. Те предприятия, которые это понимают, включились в работу уже сегодня. У предприятий появится обязанность устанавливать автоматические системы анализа тех промышленных выбросов, которые они задекларируют в своем КЭР. Тогда это будет все видно, любой выброс, любая аварийная ситуация с самого начала. Это живая картинка, которая даст возможность очень быстрого реагирования в случае возникновения каких-то инцидентов.

Алексей Крапухин отмечает, что необходимо на всех уровнях стимулировать предприятия к установке фиксирующего оборудования. По его словам, размер наказаний за нарушение экологических норм серьезно вырос:

— Посмотрите, какие там цифры. Это сумасшедшие цифры. Если этими цифрами оперировать, то никакое предприятие, пусть оно самое золотое, оно не в состоянии будет от этого удара оправиться.