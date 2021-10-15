Уфа в десятке самых загрязненных городов России: жители жалуются, предприятиям грозят штрафы
В столице Башкирии решают проблему загрязнений воздуха, одно из предложений — ставить датчики на трубы предприятий
В рейтингах загрязнения воздуха в последнее время Уфа вырывается в антилидеры по России. Проблему обсудили в Курултае Башкортостана на первом заседании рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Этим летом многие горожане жаловались на неприятные химические запахи и головные боли. В чрезмерных выбросах подозревали крупные промышленные предприятия, однако зафиксировать источники, найти и наказать виновных не смогли. Как в Башкортостане планируют решать проблему — в материале «Реального времени».
Негативную картину нам дают предприятия нефтехимпереработки
По объемам промышленных выбросов в окружающую среду Уфа заняла восьмое место и вошла в топ-10 самых загрязненных городов России. Такие данные представила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Объем выбросов, производимых промышленными предприятиями Уфы, составляет 142 тысячи тонн в год. До лидера рейтинга — города Норильска — еще очень далеко, там данный показатель достигает 1,8 миллиона тонн. В занимающем второе место Череповце объем выбросов составляет 280 тысяч тонн.
По данным министра экологии и природопользования Башкортостана Урала Искандарова в июле этого года было зафиксировано наибольшее число обращений граждан по поводу химических запахов в воздухе. Во втором месяце лета в Минэкологии насчитали более тысячи обращений.
Какие задачи решает рабочая группа?
Заместитель председателя Госсобрания — Курултая республики Башкортостан, руководитель недавно созданной рабочей группы по мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в Республике Башкортостан Рустам Ишмухаметов рассказал, что значительный рост числа жалоб на загрязнение воздуха не остался незамеченным.
Рустам Ишмухаметов обратил внимание на то, что решений и новых подходов требует целый ряд вопросов в природоохранной сфере:
— Представители надзорных органов указывают на сложности с проведением контрольных мероприятий в отношении промышленных производств. При необходимости будем выходить с законодательными предложениями в Государственную думу.
Все чувствуем, но ничего не улавливаем
В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что хотя постоянный контроль за состоянием воздуха ведется, слабая материально-техническая база не позволяет отслеживать превышения по всем опасным веществам.
Таким образом, даже значительные превышения ПДК по многим опасным веществам могут не фиксироваться из-за отсутствия нужных приборов. Депутат Госсобрания Руфина Шагапова считает ситуацию вопиющей:
По мнению Вилоры Горохольской ведение мониторинга — это не решение, а только обнародование проблемы, необходимо же действовать более конкретно, чтобы была возможность выявлять источники нарушений.
— Приказ 524 Минприроды как раз подразумевает развитие не только государственного мониторинга в лице Росгидромета, но также и локальные системы на самих предприятиях, территориальные системы. На источниках загрязнений ставятся датчики, пускай они в режиме онлайн дают сведения, какая труба что выбрасывает. Тогда уже через Росприроднадзор можно штрафовать за нарушения, — предлагает руководитель Башгидромета.
Помогут комплексные экологические разрешения
Заместитель директора филиала «Центр лабораторного анализа и технических измерений» Росприроднадзора Алексей Крапухин согласился, что организация мониторинга дает лишь сиюминутную картину, а определить источник загрязнений бывает просто невозможно.
— Мы нашу работу строим в абсолютном соответствии с федеральным законодательством. И мы определенными временными рамками зажаты. От момента поступления обращения от граждан, пока мы оформим необходимые документы, пока мы выедем на место в 99,9% случаев этот факт уже не удается поймать.
Алексей Крапухин также отмечает, что в ближайшие годы предприятия с самыми опасными выбросами будут обязаны подать документы на получение комплексных экологических разрешений (КЭР), которые включают в себя установку систем мониторинга выбросов.
— У нас «Уфаводоканал» и три предприятия нефтепереработки, они обязаны получить КЭР уже к январю 2023 года. Остальные предприятия первой категории обязаны получить КЭР к 2025 году. Это процесс отнюдь не быстрый и достаточно капиталоемкий. Те предприятия, которые это понимают, включились в работу уже сегодня. У предприятий появится обязанность устанавливать автоматические системы анализа тех промышленных выбросов, которые они задекларируют в своем КЭР. Тогда это будет все видно, любой выброс, любая аварийная ситуация с самого начала. Это живая картинка, которая даст возможность очень быстрого реагирования в случае возникновения каких-то инцидентов.
Алексей Крапухин отмечает, что необходимо на всех уровнях стимулировать предприятия к установке фиксирующего оборудования. По его словам, размер наказаний за нарушение экологических норм серьезно вырос:
— Посмотрите, какие там цифры. Это сумасшедшие цифры. Если этими цифрами оперировать, то никакое предприятие, пусть оно самое золотое, оно не в состоянии будет от этого удара оправиться.
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