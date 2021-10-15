Инста-Татарстан: интересный возраст Фаттахова, гордость Салавата и тур «Мураками»

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

Октябрь оказался богатым на дни рождения известных татарстанцев и их родных. Среди них, к примеру, глава Минмола Дамир Фаттахов, оперная певица Аида Гарифуллина. Праздновал и звезда татарской эстрады, певец Салават — в минувшие выходные его сын Рустам вновь оказался в числе призеров гоночного чемпионата России. Певица AYGYUL обратилась к подписчикам с философским вопросом — что есть соцсети для творческих личностей. Чем еще удивляли своих фолловеров известные политики, медийные личности и артисты — в обзоре их инстаграм-аккаунтов по версии «Реального времени».

Новая победа сына Салавата



Соловей татарской эстрады Салават Фатхутдинов выложил пост с очередной победой сына-гонщика. В этот раз Рустам, выступал в Грозном на шестом этапе чемпионата России по кольцевым гонкам за команду Achmad rasing team, где занял 2-е место.

На видео, снятом Салаватом, на пьедестал почета его сын взошел, держа в руках флаг Татарстана. Это не последние в этом сезоне соревнования — впереди финал. Как сообщил певец в своем посте с видео награждения победителей гонок, «Осталась еще одна гонка. Сочи. 30—31 октября. И узнаем имя чемпиона России-2021».

У видео уже порядка 37 тысяч просмотров, а в комментариях подписчики хвалят Рустама, отмечая, что оба Фатхудиновых — гордость Татарстана.

42 — это интересно



Бывший министр молодежи Татарстана, а ныне замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов на днях отпраздновал день рождения. В посте, где на фото он стоит на фоне гор в Абхазии он заметил:

«42 — это ответ на Главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Суперкомпьютер вычислял его на протяжении 7 500 000 лет и вряд ли ошибся. В 42 понимаешь, чтобы найти правильные ответы, надо задавать правильные вопросы. Прежде всего, себе. Что по-настоящему важно сегодня? Кто по-настоящему важен сегодня?».

Отвечая на эти вопросы в посте, Фаттахов признался: «Меня окружают потрясающие люди, которые помогают найти и правильные вопросы, и правильные ответы. Спасибо всем! 42 — это интересно». В комментариях к посту подписчики чиновника поздравили его с днем рождения, желая здоровья, успехов и процветания.

О роли соцсетей в жизни творческих личностей

Солистка дуэта AYGYUL, которая родилась в Набережных Челнах и там же начала свою творческую карьеру, теперь живет в Австрии. На днях она, обеспокоенная, видимо, недавним падением «Фейсбука» и его сервисов, в том числе и «Инстаграма», решила с помощью поста поинтересоваться у пользователей — какую роль в их жизни играют социальные сети:

«Соцсети — это действительно нехорошо, если вы художник в 21-м веке, есть какие-нибудь советы?».

Как посоветовали в ответ ее фолловеры, «делай то, что чувствуешь, поскольку соцсети заставляют думать о неважных в жизни вещах», другие заметили, что главное — реальная жизнь, а соцсети — вторичны.

«Мураками» — в туре по России



Певица из Татарстана Диляра Вагапова, получившая общероссийское призвание, сообщила поклонникам своего творчества, что рок-группа «Мураками» отправилась в концертный тур по России. Выступления уже прошли в Пензе, Воронеже, Тамбове, Ижевске и Екатеринбурге. Солистка поблагодарила всех, кто пришел на концерт: «Спасибооооо С вами было очень тепло!». Впереди, как пишет Диляра, еще 10 городов, в числе которых Нижний Новгород, Челябинск, Калуга. Она поинтересовалась у подписчиков: «А где вы ждете наш красный корабль?», имея в виду красный микроавтобус, на котором «Мураками» отправилась в тур и на фоне которого сделала селфи солистка.



«Травиата» в постановке Сладковского — в фонде ВГТРК

Главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский сообщил в посте, что в день рождения композитора Джузеппе Верди в эфире телеканала «Культура» состоялся показ спектакля #Травиата. Его постановщиками стали руководитель московского музыкального театра «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман и сам Сладковский:

«Счастливы, что именно наш спектакль представит телевизионным зрителям творчество гениального итальянского композитора!».

Как рассказал известный дирижер, снимали киноверсию постановки еще год назад. Также в посте он пригласил всех ценителей классической музыки насладиться «изумительной музыкой Верди».

В круговороте дней рождения

Аида Гарифуллина в последние 2 недели активно поздравляет друзей-именинников. В конце сентября оперная дива и сама отпраздновала день рождения. Певицу чествовали российские звезды — Михаил Куснирович, Игорь Верник, Сергей Мазаев, Денис Мацуев и другие. 2 октября именинницей была дочка певицы — Оливия, которой исполнилось 5 лет, а потом поздравления с днем рождения принимала уже мама оперной солистки — Ляйля Гарифуллина, которая возглавляет Центр современной музыки Софии Губайдуллиной в Казани. Обращаясь к ней Аида написала: «Мамочка, родная, любимая, самая нежная, заботливая, любящая, верная подруга, мудрая жена, заботливая и ласковая мама!!! Ты наше все!!!! Ты очень сильная и одновременно нежная и хрупкая!!! Мы тебя очень сильно любим!!!! Будь всегда здорова, счастлива и рядом с нами! С Днем рождения!». К этим словам присоединились в комментариях более 500 подписчиков Аиды.

Сын и мудрый учитель

Бывший казанец, замгендиректора Исполнительной дирекции Всемирной Универсиады, которую столица Татарстана принимала у себя в 2014 году, и нынешний муж российской поп-звезды Нюши Игорь Сивов рассказал в достаточно сентиментальном посте-видеозарисовке из фото, о большой радости и своей мечте, которая благополучно претворилась в жизнь.

Поздравляя с 15-летием своего старшего сына от первого брака, он рассказал, что «с 16 лет мечтал о сыне. И вот в 2006 ты нас выбрал. Ты старший и на тебя равняются младшие в нашей семье, а теперь у тебя уже два брата и сестренка, но несмотря на то, что тебе лишь 15 лет, я многому учусь у тебя… Ты мой сын, ты мой самый близкий друг и самый мудрый учитель! Я горжусь тобой каждый миг и восхищаюсь твоей силой воли!».