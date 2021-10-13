Есть первая победа в Евролиге! УНИКС вытянул практически безнадежную игру с «Баварией»

Андреа Тринкьери был близок, чтобы вновь обыграть бывшую команду в Евролиге, но проиграл Перасовичу концовку

К третьей игре в Евролиге УНИКС подходил с нулем в графе «победы» и очень многое напоминало о ситуации пятилетней давности, когда казанский клуб начинал в главном европейском турнире без побед, но с привлекательной игрой. Вчера, как и в октябре 2016-го УНИКС вновь встретился со своим бывшим тренером Андреа Тринкьери, но на этот раз все закончилось хэппи эндом. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги третьей игры «зеленых» в Евролиге и первой — победной. Как казанцы сначала провалили первую половину, а потом героически вытаскивали этот матч — в материале.

УНИКС vs Тринкьери — ностальгия со вкусом победы

Чем дальше продвигается новый сезон Евролиги для УНИКСа, тем больше в памяти болельщиков всплывала последняя Евролига, в которой казанский клуб участвовал еще при Евгении Пашутине.

Тогда, в 2016 году, «зеленые» также выглядели симпатично с довольно именитыми командами (других в Евролиге нет), но не хватало совсем немного. Либо четвертая четверть не удавалась, либо наоборот — «тряслись коленки» в начале игр. В первой игре того сезона против «Барселоны» УНИКС уступил лишь в концовке (63:69), а в следующей игре с менее именитым немецким «Бамбергом» команда Пашутина выдала мощную концовку и почти догнала команду своего бывшего наставника Андреа Тринкьери (89:86).

Вот и в этом сезоне, уже при совершенно другом наставнике и в совсем другом составе, УНИКС стартовал в Евролиге очень уж по похожему сценарию. В игре с «Зенитом» получилась провальная середина игры, но сильная концовка едва не спасла казанцев. В матче с «Монако» и вовсе все закончилось в овертайме.

Все эти нюансы с конечным результатом «на тоненького» серьезно бьют по моральной составляющей команды. Когда ты показываешь баскетбол не хуже, но не хватает совсем немного. Все мы помним, чем закончилась та Евролига — УНИКС финишировал в подвале турнирной таблицы, лишившись шансов на плей-офф еще зимой.

И вот казанский УНИКС и его «бывший» Андреа Тринкьери уже во главе другого немецкого клуба вновь встретились на ранней стадии Евролиги. Вопрос был лишь в том, повторится ли бамбергский сценарий 2016 года.

Повторился лишь наполовину. УНИКС провалил первую половину встречи и вновь выдал мощную четвертую четверть. Только на этот раз Перасович куда лучше изучил слабые стороны нынешней команды Тринкьери — короткую скамейку «Баварии» и грамотно сыграл на ротации.

— Во второй половине игры мы полностью поменяли тактику, стали вести очень агрессивную защиту, боролись за каждый мяч, чем испортили жизнь сопернику, — объяснял после игры Перасович. — Я считаю, что вторая половина игры — одна из лучших на сегодняшний день. Это придает уверенности. Когда удается игра в защите, то получается забирать и подборы, совершать перехваты, и автоматически психологическое состояние команды становится другим, — сказал наставник УНИКСа.



Провал первой половины встречи и мощь второй



Огромное количество потерь бросались в глаза с самого старта матча — целых семь потерь после первой четверти светилось за УНИКСом. В начале второй их было уже десять, и что самое важное — все их «Бавария» использовала и отправила мяч в кольцо. В Евролиге такие оплошности наказываются моментально и практически со стопроцентным результатом.

Отсутствовали и подборы в исполнении УНИКСа. Плох в приеме был даже Джон Браун. Лоренцо Браун тоже уходил на замену уже в начале второй четверти. Перасович был недоволен обоими и решил посадить отдохнуть и того и другого Браунов.

Однако вскоре их будто подменили. Причем Лоренцо умудрялся отыгрывать и за себя и за однофамильца. Он перехватывал мячи в середине паркета и отдавал второму на данк, забрасывал сам сверху. Когда Джон Браун за 2:30 до конца промахнулся в обоих штрафных и УНИКС получил опасную «треху» в ответ, которая позволила немцам приблизиться на шесть очков, Лоренцо выходил после тайм-аута и тут же отправлял спасительный трехочковый.

Ко второй половине второй четверти и двух тайм-аутов УНИКС наконец-то перестал собственноручно отдавать мяч баварцам. Появилась агрессия в защите, а в третьей четверти стало что-то получаться и впереди.

Фото: unics.ru

Марио Хезоня тоже подключился капитально и стал проводить свои фирменные проходы под кольцо и даже когда уже казалось его выталкивали за лицевую линию, умудрялся оставлять мяч в кольцо с фолом.

Айзея Канаан, у которого в нынешнем сезоне (как, впрочем, и в концовке прошлого) дальние броски не особо шли, наконец, настроил свой прицел и трехочковые пошли из под руки американца. В конечном итоге у него наберется аж 21 очко и пять трехочковых попаданий — сумасшедший показатель для снайпера, который не набирал подобных цифр никогда ранее.

В один момент УНИКС выдал мощнейший рывок — 22:5 по очкам, на что болельщики вряд ли уже рассчитывали, а позже отстоял свое преимущество. Есть первая победа в Евролиге.

— Я считаю, что изменил игру сегодня Айзея Канаан — он забросил очень важные мячи. Хезоня, конечно, очень талантливый игрок, но мы сегодня не смогли контролировать не только его, но и Брауна и Айзея и других, — резюмировал с расстроенным видом видом Тринкьери на пресс-конференции после матча.



Кто из россиян способен тянуть Евролигу?

К сожалению, довольно слабое впечатление оставляют практически все россияне УНИКСа в этой Евролиге. Абсолютно потерянным и бесполезным в свои минуты на паркете выглядит Дмитрий Узинский. Даже Андрей Воронцевич умудрялся терять и много мазать с дальних дистанций — время берет свое.

Стоит отметить лишь Вячеслава Зайцева, который продолжал бороться на паркете даже тогда, когда у всех все валилось из рук. Да, ко второй половине игры он плотно присел на скамью и за дело взялись легионеры, но российский разыгрывающий защитник — то самое светлое пятно, которое хочется вспоминать в первой половине игры. Вдвойне приятно, что это пятно с российским паспортом.

Эрик Добролюбов