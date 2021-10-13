Бизнес-аккаунт дня: казанская мастерская по изготовлению картин на дереве
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 171-я
В 2016 году казанец Марсель Байрамов создал арт-проект «Душа», основным направлением деятельности которого стало изготовление картин на основе дерева. Бизнес-аккаунт мастерской в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Сделать мир красивее и ярче
Как рассказывает основатель мастерской «Душа» Марсель, около пяти лет назад, у него появилась «идея сделать этот мир чуточку красивее, чуточку ярче и интереснее». Так в Казани появилась мастерская по изготовлению картин на деревянных полотнах.
В качестве основы для печати картин используется массив хвойных пород с сохраненной текстурой древесины. К тому же этот материал считается экологически безопасным. Для оформления интерьера или в качестве оригинального подарка заказчик может выбрать любое изображение из каталога мастерской или предоставить свое — фотографию, репродукцию и даже кинокадр из любимого фильма. Можно выбрать размер и форму полотна. Дополнительная опция — по желанию заказчика — установка на обратной стороне картины светодиодной ленты. Такая дизайнерская деталь интерьера может стать заменой ночника или бра.
Сегодня аналитический разбор мастерской провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, Ruward и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.
Видео в ленте — интересно и креативно
Описание профиля. Ник и имя профиля соответствуют бренду. На аватарке размещен логотип, так как логотип имеет очень много мелких элементов графики, то с первого раза можно не понять. Шапка профиля является информационной: есть необходимое УТП (уникальное торговое предложение), ссылка переводит на WhatsApp — если так комфортно получать заявки и вы понимаете, что они пришли через Instagram, то возражений нет.
Визуальное оформление. Слабо прослеживается связь между аватаркой, лентой и хайлайтс, не хватает общих связующих элементов. Логотип на аватарке выглядит интересно, но нечитабельно из-за своего мелкого размера: не сразу можно понять, что там написано.
Хайлайтс соответствуют рубрикам, они в целом выполнены в едином стиле — хорошо!
В ленте присутствуют видео — это здорово — смотрится интересно и креативно. Также есть фото счастливых клиентов, что вызывает доверие.
На визуалах в ленте можно было бы использовать цепляющие заголовки, как это делалось ранее. Это могло бы стать необходимым связующим элементом с аватаркой и хайлайтс.
Бизнес-аккаунту не нужны большие тексты
Контент-план. Актуальные есть и в них — необходимая информация для новых пользователей, чтобы конкретнее ознакомиться с брендом и товарами. Необходимо обновить «отзывы», чтобы они отображались сразу.
Посты больше информационные, чем продающие. В текстах, например, есть информация об изолированном месте для отдыха, но о картине всего лишь две строчки. Нас, как потенциальных покупателей, мало интересуют традиции предков. Мы хотим под качественным фото красивой картины найти ее цену, размер и материал, а эти сведения даются только в конце поста.
По правде говоря, тексты даже не хочется читать, потому что в них много лишнего, не связанного с профилем.
Стоит задуматься о проработке рубрикатора для контента, в котором будет четкое разделение постов-советов, продающих текстов и, может быть, развлекательных.
Для тематики бизнеса в профиле слишком большие тексты, их объем нужно определенно уменьшить. Достаточно будет даже одного предложения. Сейчас в публикациях много «воды» — такая информация бизнесу не приносит никакой пользы.
Типографика не соблюдается: не всегда удачно текст разбивается на абзацы, не везде ставятся верные кавычки и тире. Это усложняет восприятие текста, его попросту неудобно читать.
Наши рекомендации:
- уменьшить объем текстов, избавиться от лишней, ненужной подписчикам информации. Вместо «воды» лучше сразу указывать название картины, ее характеристики и, может, историю ее создания. Все остальное аудитории не так интересно,
- проверять свои тексты в специальных сервисах. Не везде мы наблюдали правильную постановку знаков препинания и соблюдение орфографии,
- снизить количество эмодзи. От обилия смайликов порой хочется спрятаться. Они не всегда подходят по смыслу текста, да и усложняют его чтение.
Поработать над контент-планом, чтобы посты выходили чаще
Модерация. Комментарии есть, и модерация работает хорошо — четко и подробно отвечают на каждый вопрос. Очень приятно смотреть на такую обработку вопросов по поводу цены.
Аналитика в цифрах. Публикуется около четырех постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 10 постов в месяц). Вовлеченность низкая — 0,86% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 54/100. Количество достоверной аудитории — 51%, из Казани 70% аудитории соответственно. Реклама есть. Запущено одно объявление.
Наши рекомендации: в рекламных креативах можно попробовать протестировать отзывы и больше живых фотографий. А также попробовать предложить цену пользователям, чтобы сократить количество аудитории.
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