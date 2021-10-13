Бизнес-аккаунт дня: казанская мастерская по изготовлению картин на дереве

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 171-я

В 2016 году казанец Марсель Байрамов создал арт-проект «Душа», основным направлением деятельности которого стало изготовление картин на основе дерева. Бизнес-аккаунт мастерской в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Сделать мир красивее и ярче

Как рассказывает основатель мастерской «Душа» Марсель, около пяти лет назад, у него появилась «идея сделать этот мир чуточку красивее, чуточку ярче и интереснее». Так в Казани появилась мастерская по изготовлению картин на деревянных полотнах.

В качестве основы для печати картин используется массив хвойных пород с сохраненной текстурой древесины. К тому же этот материал считается экологически безопасным. Для оформления интерьера или в качестве оригинального подарка заказчик может выбрать любое изображение из каталога мастерской или предоставить свое — фотографию, репродукцию и даже кинокадр из любимого фильма. Можно выбрать размер и форму полотна. Дополнительная опция — по желанию заказчика — установка на обратной стороне картины светодиодной ленты. Такая дизайнерская деталь интерьера может стать заменой ночника или бра.

Сегодня аналитический разбор мастерской провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, Ruward и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Видео в ленте — интересно и креативно

Описание профиля. Ник и имя профиля соответствуют бренду. На аватарке размещен логотип, так как логотип имеет очень много мелких элементов графики, то с первого раза можно не понять. Шапка профиля является информационной: есть необходимое УТП (уникальное торговое предложение), ссылка переводит на WhatsApp — если так комфортно получать заявки и вы понимаете, что они пришли через Instagram, то возражений нет.

Визуальное оформление. Слабо прослеживается связь между аватаркой, лентой и хайлайтс, не хватает общих связующих элементов. Логотип на аватарке выглядит интересно, но нечитабельно из-за своего мелкого размера: не сразу можно понять, что там написано.

Хайлайтс соответствуют рубрикам, они в целом выполнены в едином стиле — хорошо!

В ленте присутствуют видео — это здорово — смотрится интересно и креативно. Также есть фото счастливых клиентов, что вызывает доверие.

На визуалах в ленте можно было бы использовать цепляющие заголовки, как это делалось ранее. Это могло бы стать необходимым связующим элементом с аватаркой и хайлайтс.

Бизнес-аккаунту не нужны большие тексты

Контент-план. Актуальные есть и в них — необходимая информация для новых пользователей, чтобы конкретнее ознакомиться с брендом и товарами. Необходимо обновить «отзывы», чтобы они отображались сразу.

Посты больше информационные, чем продающие. В текстах, например, есть информация об изолированном месте для отдыха, но о картине всего лишь две строчки. Нас, как потенциальных покупателей, мало интересуют традиции предков. Мы хотим под качественным фото красивой картины найти ее цену, размер и материал, а эти сведения даются только в конце поста.

По правде говоря, тексты даже не хочется читать, потому что в них много лишнего, не связанного с профилем.

Стоит задуматься о проработке рубрикатора для контента, в котором будет четкое разделение постов-советов, продающих текстов и, может быть, развлекательных.

Для тематики бизнеса в профиле слишком большие тексты, их объем нужно определенно уменьшить. Достаточно будет даже одного предложения. Сейчас в публикациях много «воды» — такая информация бизнесу не приносит никакой пользы.

Типографика не соблюдается: не всегда удачно текст разбивается на абзацы, не везде ставятся верные кавычки и тире. Это усложняет восприятие текста, его попросту неудобно читать.

Наши рекомендации:

уменьшить объем текстов, избавиться от лишней, ненужной подписчикам информации. Вместо «воды» лучше сразу указывать название картины, ее характеристики и, может, историю ее создания. Все остальное аудитории не так интересно,

проверять свои тексты в специальных сервисах. Не везде мы наблюдали правильную постановку знаков препинания и соблюдение орфографии,

снизить количество эмодзи. От обилия смайликов порой хочется спрятаться. Они не всегда подходят по смыслу текста, да и усложняют его чтение.

Поработать над контент-планом, чтобы посты выходили чаще

Модерация. Комментарии есть, и модерация работает хорошо — четко и подробно отвечают на каждый вопрос. Очень приятно смотреть на такую обработку вопросов по поводу цены.

Аналитика в цифрах. Публикуется около четырех постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 10 постов в месяц). Вовлеченность низкая — 0,86% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 54/100. Количество достоверной аудитории — 51%, из Казани 70% аудитории соответственно. Реклама есть. Запущено одно объявление.

Наши рекомендации: в рекламных креативах можно попробовать протестировать отзывы и больше живых фотографий. А также попробовать предложить цену пользователям, чтобы сократить количество аудитории.