Рапира от чемпионки президенту, награды от Минниханова спортсменам

Вспоминаем наши успехи в олимпийском Токио

Фото: Ринат Назметдинов

Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал олимпийских призеров Токио-2020. В лауреатах — волейбольный «Зенит», «водоплавающий» «Синтез» и вся фехтовальная общественность республики. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Вы проявили целеустремленность, профессионализм, высокое спортивное мастерство»

Собравшиеся в казанском Кремле спортсмены, тренеры и специалисты — это цвет татарстанского спорта, который в этот день был серебряным с оттенком золотого, все-таки из Токио в Казань прилетело четыре вице-чемпиона и одна чемпионка. Она, Марта Мартьянова, и получила честь выступить перед президентом республики с ответным словом, и подарком, который представлял из себя фехтовальную маску и рапиру. Рустам Нургалиевич сразу заинтересовался спортивным оружием, опробовал клинок и эфес, выяснил, что острие рапиры максимально безопасно, сразу проснулся спортивный азарт.

Хотя поначалу президент выглядел уставшим. На контрасте вспоминается его выступление после домашних Олимпиады и Паралимпиады 2014 года в Сочи, когда даже медали наших паралимпийцев не могли компенсировать степень недовольства от отсутствия олимпийских наград. «Этими деньгами не откупишься», — горько пошутил тогда Минниханов, принимая в подарок памятные олимпийские медали от экс-министра спорта Марата Бариева.

Сейчас же настроение было настолько благостным, что спортивное руководство республики даже позволило себе пропустить прием у президента. И в отпуск надо сходить, пользуясь небольшим перерывом между Олимпиадой в Токио, Играми стран СНГ и многочисленными международными стартами, которые Казань примет до конца года, начиная с футбольного матча в пятницу между сборными России и Словакии. И про Казань напомнить на международной арене, поскольку хозяин профильного министерства Владимир Леонов находился в рабочей командировке в Дубае, принимая участие во Всемирной выставке «Экспо-2020», где он выступал с докладом: «Спортивная Казань: звание «спортивная столица России». Название, конечно, амбициозное, более заслуженное в прежние времена, хотя в отношении СК ВВС «Синтез», например, не поспоришь. Он даже не «спортивная столица», а мегаполис на воде.

Поэтому приятные слова от Минниханова слушали другие: «Хочу поздравить вас с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то, что соревнования состоялись на год позже, вы проявили целеустремленность, профессионализм, высокое спортивное мастерство. Благодаря вашему выступлению спортивная отрасль Татарстана получила еще большее признание на международной арене», — сыпал комплиментами Рустам Нургалиевич.

Собравшиеся в казанском Кремле спортсмены, тренеры и специалисты — это цвет татарстанского спорта

Пока в плавательной сборной Татарстана пять кандидатов на Евро. В запасе Егор Куимов

Кстати, вместе с героями и героиней олимпийских баталий в Кремль были приглашены и те, кто вкладывал в эти победы не меньший труд: бывший рулевой волейбольного «Зенита» Владимир Алекно, аксакал казанского фехтования Ильдар Шаймарданов, тренер по плаванию Сергей Тарасов и менеджер сборной Татарстана Алексей Кузнецов, который, специально для нашего издания рассказал о тех соревнованиях, которыми будет занята Казань уже в ближайшее время.

— Поначалу у нас стартует этап Кубка мира на короткой воде, затем пройдет чемпионат Европы, и уже затем плавание переместится в Санкт-Петербург, где пройдет чемпионат России, это все на короткой воде. Национальный чемпионат будет отбором для участия на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Эмиратах в конце года и завершит его.

Вспоминая еще, что в последние годы наши сильнейшие пловцы принимают участие в коммерческих стартах, с удовлетворением отметим, что наконец-то им предстоит сверхнасыщенный соревновательный отрезок, который должен компенсировать вынужденные отпуска во время пандемии. Она же, кстати, внесла коррективы в отбор на казанский чемпионат Европы-2020 на короткой воде в ноябре, в котором спортсмены будут участвовать по итогам казанского же чемпионата страны-2021, прошедшего в 50-метровых бассейнах. Добро пожаловать в постпандемийный мир, где на прошлогодний чемпионат Европы на короткой воде отбираются по итогам нынешнего чемпионата страны в привычных 50-метровых бассейнах.

Что касается пловцов Татарстана, то ждем в составе сборной России Веронику Андрусенко и Григория Тарасевича, Эдуарда Валиахметова и Ренату Гайнуллину, а также старожила нашей плавательной дружины Александра Красных. В случае каких-то отказов, состав может и увеличиться, к примеру Егор Куимов из спортклуба «Синтез» находится в «листе ожидания». Напомним, что еще на Олимпиаде в Токио заявил о прекращении (приостановлении) своей спортивной карьеры Антон Чупков, может быть кто-то из оставшихся сборников по другому выстроит свои приоритеты на сезон и захочет стартовать только на чемпионате мира. В любом случае, ждем выступления не хуже, чем в 2016-м, когда Красных выловил из бассейна награды всех достоинств: золотую, серебряную, бронзовую, вернув Татарстан на плавательную карту мира, после первых успехов еще Яны Мартыновой.

Сам Красных не совсем уверен, что «можем повторить» в отношении мирового чемпионата, но на домашней воде готов выступать, и поделился информацией, что в Казань готовы приехать и Евгений Рылов, и Иван Гирев, и практически весь цвет российского плавания, приблизившегося в последние годы к мировым лидерам.

Максима Михайлова Рустам Минниханов неоднократно чествовал ранее

Артур Ахматхузин: «Победа получилась и трудовой и героической»

Кстати, при награждении спортсменов орденами, казалось бы, у Минниханова должны были возникнуть проблемы с тем, чтобы приколоть награду высоченному Артему Вольвичу, но заминка случилась на Максиме Михайлове, которого Рустам Нургалиевич неоднократно чествовал ранее. Среди награждаемых было и незнакомое для наших болельщиков лицо, а в итоге выяснилось, что это человек, о котором мы много слышали, часто его видели, писали о нем, к сожалению, гораздо меньше, чем он этого заслуживает, а именно олимпийский чемпион Артур Ахматхузин. Победитель Рио-2016 в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах сейчас тренирует главную татарстанскую героиню Токио-2020 Марту Мартьянову. И опять же эксклюзивно для «Реального времени» чемпион и тренер чемпионки поделился своими впечатлениями о победе своей подопечной и воспоминаниями о собственном успехе пятилетней давности.

— Я хочу поздравить Татарстан с победой местной воспитанницы Марты Мартьяновой, победа получилась и очень трудовая, и с другой стороны героическая, что увеличивает ее ценность и приятные чувства от победы. Рад, что на тренерском посту оправдал доверие руководства и тренеров сборной, во главе с Ильгаром Мамедовым, и руководства татарстанской школы с Ильдаром Шаймардановым, поверившим в меня — молодого тренера. Изначально мы об этой победе не могли думать даже в самых смелых мечтах, но медаль от того и получилась трудовой, что Марта прошла отбор, конкурируя с сильнейшими рапиристками страны, в то время, когда уже сложился костяк сборной, успешно выступавший вместе не на одном чемпионате мира и Европы. Что-то менять в таком коллективе было большим риском, но Ильгар Мамедов пошел на него, и это оправдалось. Тем более что Марта очень сильно прибавила за последний год и отстояла свое право быть в сборной по итогам стыковых боев.



Что касается олимпийских стартов, то из-за пандемии тренерский состав сборной России был серьезно сокращен, и я смотрел за всеми боями Марты дома, сильно переживая. И эти переживания совсем не такие, как те, когда ты находишься на дорожке. Там ты как-то можешь выплеснуть пар, что-то крикнуть, бросить рапиру, маску, хотя никому не советую этого делать, но, сидя у экрана, ты вынужден копить все эти эмоции в себе. Я постоянно общался с Мартой, как мог ее поддерживал. Она же не попадала в состав сборной на командные соревнования, и мы принимали эту ситуацию, считая, что Марта едет на Олимпиаду ради опыта, который помог бы ей в дальнейшем, при этом она была в постоянной готовности выйти на помост. Поэтому ее выход в полуфинале с американками не стал сюрпризом, другое дело, что травма, случившаяся в финале с француженками, приблизила наше общее состояние к шоковому. Так получилось, что 5 лет назад наша мужская команда, где выступал и я, конкурировала все с той же Францией, когда они обыгрывали нас с серьезным преимуществом, и решили поменять одного из рапиристов, чтобы он тоже получил золотую медаль. Он в итоге получил, но серебряную, поскольку мы смогли переломить ход того поединка. А в Токио могла бы повториться ситуация с точностью наоборот, но Марта выполнила задачу на сто процентов и с оттенком героизма, несмотря на травму. Все завершилось, повторюсь, победой — и трудовой, и героической. Перед последующим олимпийским уже трехлетием, я, как представитель тренерского штаба сборной России, заявляю, что мы очень рассчитываем на Марту. Она с одной стороны еще очень молода, с другой стороны ей необходимо доказывать правомерность токийского успеха.

1 / 28 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Джаудат Абдуллин, фото: Ринат Назметиднов