Рапира от чемпионки президенту, награды от Минниханова спортсменам
Вспоминаем наши успехи в олимпийском Токио
Во вторник президент Татарстана Рустам Минниханов чествовал олимпийских призеров Токио-2020. В лауреатах — волейбольный «Зенит», «водоплавающий» «Синтез» и вся фехтовальная общественность республики. Подробности — в репортаже «Реального времени».
«Вы проявили целеустремленность, профессионализм, высокое спортивное мастерство»
Собравшиеся в казанском Кремле спортсмены, тренеры и специалисты — это цвет татарстанского спорта, который в этот день был серебряным с оттенком золотого, все-таки из Токио в Казань прилетело четыре вице-чемпиона и одна чемпионка. Она, Марта Мартьянова, и получила честь выступить перед президентом республики с ответным словом, и подарком, который представлял из себя фехтовальную маску и рапиру. Рустам Нургалиевич сразу заинтересовался спортивным оружием, опробовал клинок и эфес, выяснил, что острие рапиры максимально безопасно, сразу проснулся спортивный азарт.
Хотя поначалу президент выглядел уставшим. На контрасте вспоминается его выступление после домашних Олимпиады и Паралимпиады 2014 года в Сочи, когда даже медали наших паралимпийцев не могли компенсировать степень недовольства от отсутствия олимпийских наград. «Этими деньгами не откупишься», — горько пошутил тогда Минниханов, принимая в подарок памятные олимпийские медали от экс-министра спорта Марата Бариева.
Сейчас же настроение было настолько благостным, что спортивное руководство республики даже позволило себе пропустить прием у президента. И в отпуск надо сходить, пользуясь небольшим перерывом между Олимпиадой в Токио, Играми стран СНГ и многочисленными международными стартами, которые Казань примет до конца года, начиная с футбольного матча в пятницу между сборными России и Словакии. И про Казань напомнить на международной арене, поскольку хозяин профильного министерства Владимир Леонов находился в рабочей командировке в Дубае, принимая участие во Всемирной выставке «Экспо-2020», где он выступал с докладом: «Спортивная Казань: звание «спортивная столица России». Название, конечно, амбициозное, более заслуженное в прежние времена, хотя в отношении СК ВВС «Синтез», например, не поспоришь. Он даже не «спортивная столица», а мегаполис на воде.
Поэтому приятные слова от Минниханова слушали другие: «Хочу поздравить вас с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио. Несмотря на то, что соревнования состоялись на год позже, вы проявили целеустремленность, профессионализм, высокое спортивное мастерство. Благодаря вашему выступлению спортивная отрасль Татарстана получила еще большее признание на международной арене», — сыпал комплиментами Рустам Нургалиевич.
Пока в плавательной сборной Татарстана пять кандидатов на Евро. В запасе Егор Куимов
Кстати, вместе с героями и героиней олимпийских баталий в Кремль были приглашены и те, кто вкладывал в эти победы не меньший труд: бывший рулевой волейбольного «Зенита» Владимир Алекно, аксакал казанского фехтования Ильдар Шаймарданов, тренер по плаванию Сергей Тарасов и менеджер сборной Татарстана Алексей Кузнецов, который, специально для нашего издания рассказал о тех соревнованиях, которыми будет занята Казань уже в ближайшее время.
— Поначалу у нас стартует этап Кубка мира на короткой воде, затем пройдет чемпионат Европы, и уже затем плавание переместится в Санкт-Петербург, где пройдет чемпионат России, это все на короткой воде. Национальный чемпионат будет отбором для участия на чемпионате мира на короткой воде, который пройдет в Эмиратах в конце года и завершит его.
Вспоминая еще, что в последние годы наши сильнейшие пловцы принимают участие в коммерческих стартах, с удовлетворением отметим, что наконец-то им предстоит сверхнасыщенный соревновательный отрезок, который должен компенсировать вынужденные отпуска во время пандемии. Она же, кстати, внесла коррективы в отбор на казанский чемпионат Европы-2020 на короткой воде в ноябре, в котором спортсмены будут участвовать по итогам казанского же чемпионата страны-2021, прошедшего в 50-метровых бассейнах. Добро пожаловать в постпандемийный мир, где на прошлогодний чемпионат Европы на короткой воде отбираются по итогам нынешнего чемпионата страны в привычных 50-метровых бассейнах.
Что касается пловцов Татарстана, то ждем в составе сборной России Веронику Андрусенко и Григория Тарасевича, Эдуарда Валиахметова и Ренату Гайнуллину, а также старожила нашей плавательной дружины Александра Красных. В случае каких-то отказов, состав может и увеличиться, к примеру Егор Куимов из спортклуба «Синтез» находится в «листе ожидания». Напомним, что еще на Олимпиаде в Токио заявил о прекращении (приостановлении) своей спортивной карьеры Антон Чупков, может быть кто-то из оставшихся сборников по другому выстроит свои приоритеты на сезон и захочет стартовать только на чемпионате мира. В любом случае, ждем выступления не хуже, чем в 2016-м, когда Красных выловил из бассейна награды всех достоинств: золотую, серебряную, бронзовую, вернув Татарстан на плавательную карту мира, после первых успехов еще Яны Мартыновой.
Сам Красных не совсем уверен, что «можем повторить» в отношении мирового чемпионата, но на домашней воде готов выступать, и поделился информацией, что в Казань готовы приехать и Евгений Рылов, и Иван Гирев, и практически весь цвет российского плавания, приблизившегося в последние годы к мировым лидерам.
Артур Ахматхузин: «Победа получилась и трудовой и героической»
Кстати, при награждении спортсменов орденами, казалось бы, у Минниханова должны были возникнуть проблемы с тем, чтобы приколоть награду высоченному Артему Вольвичу, но заминка случилась на Максиме Михайлове, которого Рустам Нургалиевич неоднократно чествовал ранее. Среди награждаемых было и незнакомое для наших болельщиков лицо, а в итоге выяснилось, что это человек, о котором мы много слышали, часто его видели, писали о нем, к сожалению, гораздо меньше, чем он этого заслуживает, а именно олимпийский чемпион Артур Ахматхузин. Победитель Рио-2016 в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах сейчас тренирует главную татарстанскую героиню Токио-2020 Марту Мартьянову. И опять же эксклюзивно для «Реального времени» чемпион и тренер чемпионки поделился своими впечатлениями о победе своей подопечной и воспоминаниями о собственном успехе пятилетней давности.
— Я хочу поздравить Татарстан с победой местной воспитанницы Марты Мартьяновой, победа получилась и очень трудовая, и с другой стороны героическая, что увеличивает ее ценность и приятные чувства от победы. Рад, что на тренерском посту оправдал доверие руководства и тренеров сборной, во главе с Ильгаром Мамедовым, и руководства татарстанской школы с Ильдаром Шаймардановым, поверившим в меня — молодого тренера. Изначально мы об этой победе не могли думать даже в самых смелых мечтах, но медаль от того и получилась трудовой, что Марта прошла отбор, конкурируя с сильнейшими рапиристками страны, в то время, когда уже сложился костяк сборной, успешно выступавший вместе не на одном чемпионате мира и Европы. Что-то менять в таком коллективе было большим риском, но Ильгар Мамедов пошел на него, и это оправдалось. Тем более что Марта очень сильно прибавила за последний год и отстояла свое право быть в сборной по итогам стыковых боев.
Что касается олимпийских стартов, то из-за пандемии тренерский состав сборной России был серьезно сокращен, и я смотрел за всеми боями Марты дома, сильно переживая. И эти переживания совсем не такие, как те, когда ты находишься на дорожке. Там ты как-то можешь выплеснуть пар, что-то крикнуть, бросить рапиру, маску, хотя никому не советую этого делать, но, сидя у экрана, ты вынужден копить все эти эмоции в себе. Я постоянно общался с Мартой, как мог ее поддерживал. Она же не попадала в состав сборной на командные соревнования, и мы принимали эту ситуацию, считая, что Марта едет на Олимпиаду ради опыта, который помог бы ей в дальнейшем, при этом она была в постоянной готовности выйти на помост. Поэтому ее выход в полуфинале с американками не стал сюрпризом, другое дело, что травма, случившаяся в финале с француженками, приблизила наше общее состояние к шоковому. Так получилось, что 5 лет назад наша мужская команда, где выступал и я, конкурировала все с той же Францией, когда они обыгрывали нас с серьезным преимуществом, и решили поменять одного из рапиристов, чтобы он тоже получил золотую медаль. Он в итоге получил, но серебряную, поскольку мы смогли переломить ход того поединка. А в Токио могла бы повториться ситуация с точностью наоборот, но Марта выполнила задачу на сто процентов и с оттенком героизма, несмотря на травму. Все завершилось, повторюсь, победой — и трудовой, и героической. Перед последующим олимпийским уже трехлетием, я, как представитель тренерского штаба сборной России, заявляю, что мы очень рассчитываем на Марту. Она с одной стороны еще очень молода, с другой стороны ей необходимо доказывать правомерность токийского успеха.
Справка
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым