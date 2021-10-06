Бизнес-аккаунт дня: елабужская мастерская по ремонту цифровой техники

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 166-я

Два года назад несколько технических специалистов основали в Елабуге мастерскую по ремонту техники. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От диагностики до ремонта электроники

Вернуть к жизни вышедший из строя смартфон или любую другую электронную технику, заменить разбившийся экран или сломанный разъем кабеля — эти и множество других видов ремонта предлагают жителям Елабуги специалисты мастерской Gold Service, которая открылась два года назад.

Неважно, какой фирмы гаджет и степень его поломки — мастера готовы взяться за ремонт любой сложности. Помимо этого, здесь оказывают и другие сервисные услуги для всевозможных электронных девайсов, а также продают чехлы для смартфонов, и бывшую в использовании технику.

Сегодня аналитический разбор и советы по развитию аккаунта мастерской дает Камилла Салимгараева — SMM-менеджер агентства «Кружок», в сфере деятельности которого — графический и motion-дизайн, SMM, интернет-реклама.

Для каждой сферы бизнеса — свой аккаунт

Сегодня у обычного пользователя социальных сетей есть как минимум три аккаунта на разных платформах. Объем обрабатываемой цифровой информации — неизмерим. Глаз «замыливается», поэтому нужно уметь выделяться.

Сегодня поговорим об аккаунте, предлагающем услуги по ремонту техники. Будем двигаться от масштабных проблем к более мелким недочетам.

«Голд сервис» — это, наверное, в первую очередь про ремонт, но в аккаунте можно найти и электронные испарители. Каким образом диагностика и ремонт мобильных устройств и никотинсодержащие вещества стали смежными областями?

Если решили начать зарабатывать на продаже электронных сигарет, то лучше всего создать новый аккаунт. Смешивать две эти сферы в одном аккаунте просто нельзя, и вот почему: во-первых, разные аудитории — одни хотят починить свое устройство, другие — закрывают свою зависимость. Вести в аккаунте сразу два типа аудитории дороже и сложнее. Во-вторых, нужны разные виды контента для привлечения клиентов. Скорее всего, тех, кто ищет ремонтную мастерскую, смутит тот факт, что это место еще и табачная лавка. Получается, что аккаунт сознательно отказывается от своего главного потребителя.

Контент. Здорово, что есть демонстрация процесса работы. Но копипастить один и тот же текст из поста в пост — не советую. Уверена, вы знаете много о ремонте, попробуйте делиться этой информацией. Сделайте рубрики, составьте контент-план. Например, как эксперты по девайсам, вы можете делать обзоры на какие-то модели, давать советы, как продлить срок службы телефона, или рассказывать о новостях своей сферы.

Все тексты проверяйте на наличие ошибок в сервисах text.ru и «Главред», советуем почитать книгу «Пиши, сокращай». Научитесь писать точно и лаконично.

Ремонт — не из категории эстетичных, но попробовать делать фото красиво стоит

Визуал. Не могу сказать, что он тут в принципе есть. Да, сфера ремонта не относится к категории эстетичных, но попробовать делать красиво стоит: разбавить видео фотографиями девайсов, деталей или клиентов. Представьте, как это выделит вас на фоне конкурентов. А главное, заходить в ваш аккаунт будут чаще, и не придется делать массфолловинг, чтобы кто-то подписался на вас в ответ.

Это следующая допущенная ошибка, которую нужно срочно исправлять. Алгоритмы могут решить, что вы пользуетесь услугами ботов, и отправить профиль в теневой бан. Оформите аккаунт как «продающий» и запускайте таргет — это более эффективный подход.

Здорово, что есть свой хештег, но пользуетесь им только вы. Попробуйте мотивировать клиентов оставлять отзывы о вас и ставить хештег. Может, предлагать им скидку в подарок к заказу.

Шапке профиля придать гармонию

Посмотрим на шапку профиля. Информация по делу, есть уникальное торговое предложение, но выглядит негармонично — обилие эмодзи, капслок, ссылки одна на другой. Своим клиентам мы всегда советуем подключить к аккаунту Тaplink. Делается это всего в три клика, но очень поможет разгрузить аккаунт. Номер телефона разместите во вкладке «Контакты», туда же — адрес. Пользователи обязательно найдут нужную информацию — не переживайте.

Аватарку профиля лучше поменять: во-первых, она сейчас неузнаваема, во-вторых, нечитаема. Посмотрите сами, можно ли прочесть текст на картинке, не открывая аккаунт? Если не хотите платить дизайнеру, воспользуйтесь бесплатными сервисами. Самый популярный из них — Canva, но можете посмотреть и другие, обязательно что-то найдете.

Напоследок, названия некоторых хайлайтс слишком длинные, а значит, они обрезаются, прочитать их полностью не выйдет. Сокращайте.