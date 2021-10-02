УНИКС стартует в Евролиге с поражения

Как это было и чего не хватило казанскому баскетбольному клубу для победы

Казанский УНИКС начинает свой путь в Евролиге. И к сожалению, как и 4 года назад при Евгении Пашутине, стартует с поражения «на тоненького». Казанский клуб уже во второй раз с начала сезона уступает питерскому «Зениту», а Перасович не может найти ключ от обороны соперника. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о первом матче нового сезона Евролиги.

Первое в истории противостояние УНИКСа и «Зенита» в Евролиге

Казанская команда десятки раз играла с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ, однако в «Евролиге» их встреча произошла впервые. В этом сезоне УНИКС и «Зенит» уже играли друг с другом в полуфинале Суперкубка. Тогда сильнее оказались питерцы и переиграли казанцев со счетом 83:76, однако одним из самых ярких баскетболистов на паркете был, безусловно, новичок УНИКСа — Марио Хезоня.

Перед матчем с «Зенитом» было непонятно, примет ли участие в игре Айзея Кэнаан. Встреча с «Зеленой Гурой» завершилась для него досрочно из-за травмы голеностопа. До последнего было неясно, будет ли он играть. Но он принял участие в игре с первых минут, и со стороны было видно, что голеностоп его особо не беспокоит.

Как и 4 года назад, первый блин оказался комом. УНИКС в динамичной и «качельной» игре навязал борьбу, но по-настоящему команда Перасовича включилась лишь к четвертой четверти. А ведь дальше будет только сложнее — впереди «Монако»...

Фото: unics.ru

Было ли поражение УНИКСа логичным?

Если говорить по существу, то скорее да, чем нет. Можно сколько угодно сокрушаться, что не хватило времени в концовке матча, что где-то судья спорно свистел в сторону «Зенита», но когда ты даешь фору сопернику по ходу матча в 10 очков, очень трудно избежать отрицательного результата. К тому же Перасович в матче иногда принимал крайне сомнительные решения. Например, зачем было держать Клименко на скамейке запасных, если невооруженным глазом было видно, что центровой «Зенита» Артурас Гудайтис брал подбор за подбором у кольца УНИКСа? А зачем было держать так долго на паркете Воронцевича, который, кроме грубых фолов и одного трехочкового, не запомнился, по сути, ничем?

«Зенит» не был очевидно сильнее УНИКСа в игровом плане. Питерцы много ошибались, транжирили попытки забросить трехочковый, долго разыгрывали свои атаки. Но в этот вечер удача была на их стороне, и «Зенит» выиграл.

— Во второй половине «Зенит» четко знал, чего хочет, — сказал после игры главный тренер УНИКСа Велимир Перасович. — В начале заключительной четверти гостям удалось переломить игру. После большого перерыва мы испытывали проблемы в атаке. Не могли забить легкие мячи и иногда принимали неверные решения в переходе, из-за чего не удавалось конвертировать свою хорошую защиту в набранные очки. Не справились с Бэроном на периметре. Ключевым стал момент, когда он забил три трехочковых подряд. Кроме того, на протяжении всей встречи у нас были проблемы на подборе...

Фото: unics.ru

Хезоня осваивается, а Воронцевич не впечатляет



Матч с «Зенитом» стал показательным для хорватского баскетболиста. Только за первую четверть встречи он набрал более 10 очков. А ведь после первого матча УНИКСа в сезоне Единой лиги ВТБ против «Локомотива» Хезоня подвергался критике из-за невысокой эффективности и чрезмерных фолов.

Но в матче с «Зенитом» он не просто вел игру, а был системообразующим игроком команды. Активно подбирал под своим кольцом, не стеснялся идти в обыгрыш и напористо лез под кольцо соперника... Для хорвата главная задача сейчас — как можно быстрее набрать свою лучшую форму и доказать и скептикам, и своим болельщикам, что он в свое время не зря был выбран пятым драфтом НБА.



Когда УНИКС подписывал Воронцевича, предполагалось, что Андрей усилит своим присутствием игру команды. Но пока от семикратного чемпиона Единой лиги видна только бледная тень. В матче с «Зенитом» Воронцевич сделал только один точный бросок и грубо фолил.

Конечно, Воронцевич — важный игрок в составе УНИКСа, у него огромный опыт и неоспоримое мастерство. Но ничего из этого пока мы не наблюдаем в полной мере. Да, сезон только начался, все неудачи игрока можно списывать на адаптацию и акклиматизацию, но все же УНИКС надеялся на звездного игрока и многого от него ожидал. Оправдаются ли эти надежды?

Чего же все-таки не хватило УНИКСу для победы?

А ведь в трансферное окно УНИКС поработал изрядно. Пришли Хезоня, Воронцевич, Зайцев, Брэнтли, Джекери и другие баскетболисты. Но пока из всех приобретений УНИКСа сработал в полной мере только Хезоня, да и тот еще не набрал своей лучшей формы. Остальные баскетболисты, вероятно, еще только вкатываются в сезон. Брэнтли провел свой первый матч за казанцев непосредственно против «Зенита». Чем он запомнился? Мощными внешними данными, классной игрой корпусом и хорошей выносливостью. Однако результативных действий за матч у него почти не было, за исключением одного броска.

Джекери был хорош в позиционной обороне, но проиграл несколько важных подборов, а ведь его физические данные позволяют играть на подборах намного эффективнее, чем он это делал в матче с «Зенитом».

Для казанцев игра стала дебютной в Евролиге в этом сезоне. Первый блин вышел комом, но верится, что дальше все будет намного лучше. Запал у команды есть, присутствуют характер и желание бороться до конца. Если к этому еще и добавится качественная игра лидеров из матча в матч, то можно рассчитывать на повторение успешного прошлогоднего европейского пути.

Евгений Романов, Эрик Добролюбов