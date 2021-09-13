Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 28 недель работы и новые эмитенты

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 10 сентября 2021 года.

Что осталось в портфеле из текущих эмитентов



+ AMD: на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 105,2 доллара за акцию (примерно 7 700,64 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,69 доллара на акцию (+24,48%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 1 332,64 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 38 503,2 рубля. Плюс 6 663,2 рубля, или 21% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 105,2 доллара за акцию (примерно 7 700,64 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 20,69 доллара на акцию (+24,48%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 1 332,64 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет . + NVIDIA : на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 224,78 доллара за акцию (примерно 16 453,9 рубля по курсу 73,2). Общая стоимость нашего пакета из четырех акций составляет 899,12 доллара (примерно 65 815,58 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 350,54 доллара на пакет (+63,9%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 24 480,58 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 65 815,58 рубля. Плюс 24 480,58 рубля, или 59,22% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 224,78 доллара за акцию (примерно 16 453,9 рубля по курсу 73,2). Общая стоимость нашего пакета из четырех акций составляет 899,12 доллара (примерно 65 815,58 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 350,54 доллара на пакет (+63,9%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 24 480,58 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет . + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 647,98 доллара за акцию (примерно 47 432 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 114,52 доллара на акцию (+21,47%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 7 236 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 47 432 рубля. Плюс 7 236 рублей, или 18% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 647,98 доллара за акцию (примерно 47 432 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 114,52 доллара на акцию (+21,47%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 7 236 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет . + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 26,28 доллара за акцию (примерно 1 931,58 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,38 доллара на акцию (+9,96%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 131,58 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 19 315,8 рубля. Плюс 1 315,8 рубля, или 7,31 % .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 26,28 доллара за акцию (примерно 1 931,58 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 2,38 доллара на акцию (+9,96%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 131,58 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет . + Tesla : на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 736,27 доллара за акцию (примерно 53 895 рублей по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 60,77 доллара на акцию (+9%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 2 996 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 53 895 рублей. Плюс 2 996 рублей, или 5,9% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 736,27 доллара за акцию (примерно 53 895 рублей по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 60,77 доллара на акцию (+9%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 2 996 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет . — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 43,90 доллара за GDR (примерно 3 213,48 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,58 доллара на депозитарную расписку (-7,54%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 363,52 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 32 134,8 рубля. Минус 3 635,2 рубля, или 10,1% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 43,90 доллара за GDR (примерно 3 213,48 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 3,58 доллара на депозитарную расписку (-7,54%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 363,52 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет . + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 2 817,52 доллара за акцию (примерно 206 242,46 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 795,61 доллара на акцию (+39,35 %).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 53 892,46 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 206 242,46 рубля. Плюс 53 892,46 рубля, или 35,37 % .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 2 817,52 доллара за акцию (примерно 206 242,46 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 795,61 доллара на акцию (+39,35 %). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 53 892,46 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет . — EOG Resources: на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 67,14 доллара за акцию (примерно 4 914,7 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 6,78 доллара на акцию (-9,17%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 592,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 88 464,6 рубля. Минус 10 661,4 рубля, или 10,7 % .

Продали

Ozon Holdings PLC: 01.09.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле пять акций по цене 3 867,5 рубля за штуку. Приобрели мы эти акции по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 836 рублей на акцию (-17,8%). Таким образом, у нас высвободилось 19 337,5 рубля для дальнейшей работы (263 доллара по курсу 73,5).

Spirit Airlines: 07.09.2021 мы продали все имеющиеся в портфеле 10 акций по цене 25,22 доллара за штуку. Приобрели мы эти акции по 35,88 доллара рублей за штуку. Фиксируем минус в размере 10,66 доллара на акцию (-29,7%). Таким образом, у нас высвободилось 252,22 доллара для дальнейшей работы.

Фото seekingalpha.com

Новые эмитенты в портфеле

После выхода из акций Moderna, OZON, Spirit Airlines у нас высвободилось 1 748,22 доллара для покупки акций других эмитентов. Было принято решение попробовать индустрии, где наблюдается повышенный спрос и ограниченное предложение, — литий, полупроводники. Отдельной статьей будет представлен обзор новых эмитентов в портфеле.

+ Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 241,17 доллара за акцию (примерно 17 653,64 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 236,74 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 4,43 доллара на акцию (+1,87 %).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 229,64 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 17 653,64 рубля. Плюс 229,64 рубля, или 1,32% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 241,17 доллара за акцию (примерно 17 653,64 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 236,74 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 4,43 доллара на акцию (+1,87 %). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 229,64 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет . + Lattice Semiconductor Corporation (LSCC): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 62,78 доллара за акцию (примерно 4 595,5 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы три акции по 61,87 доллара за штуку 01.09.2021. Фиксируем плюс в размере 0,91 доллара на акцию (+1,47 %).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 38,87 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 13 786,5 рубля. Плюс 125,6 рубля, или 0,92% .

Фото mergr.com

+ L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 25,32 доллара за акцию (примерно 1 853,4 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы семь акций по 24,87 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 0,45 доллара на акцию (+1,8 %).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 22,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 973,8 рубля. Плюс 160,8 рубля, или 1,25% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 25,32 доллара за акцию (примерно 1 853,4 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы семь акций по 24,87 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 0,45 доллара на акцию (+1,8 %). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 22,97 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет . + Monolithic Power Systems Inc (MPWR): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 494,02 доллара за акцию (примерно 36 162,3 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 488,33 доллара за штуку 09.09.2021. Фиксируем плюс в размере 5,69 доллара на акцию (+1,16%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 221,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 36 162,3 рубля. Плюс 221,3 рубля, или 0,61% .

Фото wikipedia.org

+ ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 46,89 доллара за акцию (примерно 3 432,3 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы семь акций по 44,36 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 2,53 доллара на акцию (+5,7%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 167,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 24 026,1 рубля. Плюс 1 171,8 рубля, или 5,12% .

на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 46,89 доллара за акцию (примерно 3 432,3 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы семь акций по 44,36 доллара за штуку 31.08.2021. Фиксируем плюс в размере 2,53 доллара на акцию (+5,7%). В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 167,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет . + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 10.09.2021 торговались по 212,12 доллара за акцию (примерно 15 527,18 рубля по курсу 73,2). Приобрели мы одну акцию по 208,12 доллара за штуку 08.09.2021. Фиксируем плюс в размере 4 долларов на акцию (+1,92%).



В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 230,36 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 15 527,18 рубля. Плюс 230,36 рубля, или 1,51% .

После приобретения вышеуказанных акций и уплаты возможных комиссий брокера в размере 30 долларов у нас остался свободный баланс в размере 114,84 доллара (примерно 8 406,3 рубля по курсу 73,2 на 10.09.2021). Эти средства будут вложены в эмитенты чуть позже, в зависимости от результатов работы.

Фото nxp.com

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Двадцать восемь недель спустя мы видим его рост до 680 339 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 186 147 рублей, или 37,7 %.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если (условно) все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Двадцать восемь недель спустя — 9 255,43 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 2 696,5 доллара, или 41,1%.

Рубль укрепился в последние две недели, с 73,5 до 73,2 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного уменьшился — примерно на 0,35 %.

В целом надо отметить, что за двадцать восемь недель работы наш портфель показывает хороший прирост. После выхода прошлого обзора были проданы акции OZON, Spirit Airlines и в портфель включены новые эмитенты. Будет интересно понаблюдать за развитием событий.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин