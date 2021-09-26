«Большинство киприотов совсем никуда не торопятся»

Особенности национального сервиса на Кипре

Уроженка Челнов Айгуль Михневич уже несколько лет живет на Кипре. В своей очередной авторской колонке для «Реального времени» она раскрывает особенности сферы услуг на острове и недоумевает: почему мы не ценим собственные продукты и специалистов в стремлении обратить взоры на Запад? Ведь, например, на Кипре сервис устроен весьма своеобразно, наш человек к такому не привык. Подробности — в рассказе Айгуль.

«Если я куплю украшение у татарина, какое же оно будет особенное?»

Совсем недавно в нашем интеллектуальном клубе состоялась онлайн-встреча с Ильгизом Ф. — всемирно известным ювелиром родом из Зеленодольска, ныне живущим в Москве. О нем рассказала мне искусствовед Мария Легостаева. Признаюсь, было приятно услышать татарское имя в ходе беседы об искусстве на Кипре. Несколько недель подряд я ежедневно выкладывала фотографии произведений Ильгиза в двух группах одной из соцсетей. Они вызывали восторг и большой интерес публики. Он действительно создает шедевры. Особенно было приятно, когда мастер согласился на 2 часа прямого эфирного времени для неформальной беседы.

Ильгиз рассказал одну историю из своей жизни, которая навела на мысль о написании этой статьи.

Очень высокопоставленный татарстанский чиновник во время очередного застолья сказал, что ему надо купить особенное ювелирное украшение в подарок близкой родственнице.

— Съездите к Ильгизу и купите у него, — предложил кто-то.

— Если я куплю украшение у татарина, какое же оно будет особенное? — возмутился тот.

Чиновник не стал обращаться к земляку. Ему хотелось чего-нибудь заграничного. Разве можно покупать у своих?..

Как показывают наблюдения моих друзей, если бы такой же разговор состоялся где-нибудь в штатах, типичный американец не стал бы задумываться о том, где сделать покупку, уверенный в том, что американские товары лучшие в мире. Нам далеко до них в плане патриотизма. И вот тут возникает вопрос: а почему? Почему мы не считаем своих мастеров и товары лучшими в мире? Неужели мы так плохо работаем, совсем не стараемся сделать что-то хорошо, чтобы можно было этим гордиться?

«Не надо смотреть на Запад с вожделением»

Два года назад я случайно оказалась на частной сыродельне в Камском устье, где производят камамбер. Очень приветливый мужчина почтенного возраста готов был провести экскурсию, хоть мы и приехали в неурочное время. Широко улыбаясь, он рассказал о предприятии и предложил купить продукцию на пробу. Я привезла сыр на Кипр. Нам с мужем понравилось. Весьма достойно, скажу я вам, хоть он и немного отличается от французских сыров, продающихся на острове.

Увидев у меня в руках очки, работник завода сказал, что его сын работает офтальмологом в Казани, дал номер телефона, по которому к нему можно было записаться на прием. Такая внимательность приятно удивила. И я сходила к этому доктору. Молодой застенчивый специалист был очень вежлив, проявил профессионализм, поставил правильный диагноз, проверил зрение моих детей, распечатал рекомендации, которые я могу сегодня перечитать, если понадобится. После этого визита с уверенностью могу сказать, что в Татарстане есть хорошие доктора, и не надо смотреть на Запад с вожделением.

Медицина на Кипре — тема для отдельной публикации. А пока скажу коротко: хорошие специалисты есть, но надо знать места.

«На острове все делается не спеша, «сига-сига»

Одна моя знакомая русскоговорящая портниха рассказывала, что первое время киприоты ей не доверяли. Они все время докучали ей звонками или визитами, пока она работала над их заказами, несмотря на обещания выполнить все в срок. Она долго не могла понять, почему они так делают, пока не столкнулась с особенностями местного сервиса.

Как я уже писала ранее, на острове все делается не спеша, «сига-сига» («тихо-тихо»). Большинство киприотов совсем никуда не торопятся. Крайне редко они выполняют свои обещания в срок и искренне удивляются, когда кто-то возмущается.

— Расслабьтесь, мы же на Кипре! — восклицают они.

— Это Кипр, детка! — вторят им «наши» люди, живущие здесь около десяти лет и более.

Когда они хотят, чтобы что-то было сделано вовремя, начинают подгонять исполнителя задолго до срока окончания работы. Именно поэтому моя знакомая портниха приучала своих клиенток не беспокоить ее, выполняя свои обещания, как положено в цивилизованном мире.

Одна моя близкая подруга уже пару лет ждет окончания строительства своего дома. В контракте было четко прописано, что за каждый месяц просрочки исполнитель должен будет выплачивать по 3 500 евро неустойки. Товарищ привез двух человек на строительство этого объекта. Остальных рабочих раскидал по другим местам. Он должен заказчику уже 90 000 евро, но просит еще 50 000 за то, чтобы закончить работу. Говорит, что иначе он больше ничего делать не будет, и отправляет в суд, зная, что тот будет длиться минимум лет 5, а закончится обязательством выплачивать на протяжении многих лет мелкими суммами по 200-300 евро. И моя подруга вынуждена ему платить в силу определенных обстоятельств, о которых я расскажу в отдельной статье.

Фото: 4tololo.ru

«На Кипре надо знать, к кому обращаться»

Здесь вообще не любят отдавать долги, особенно русскоговорящим. Муж этой же подруги (кстати, киприот) уже минимум 6 лет ждет решения суда по 5 искам. Люди могут быть должны 50 000 евро — и живут при этом припеваючи и в ус не дуют, потому что знают, как здесь все работает, особенно если подключаются кумовья и прочие родственники.

Когда мой муж занимался отделкой офиса, очень многие вещи он был вынужден делать сам, так как исполнители либо не появлялись вовремя, либо работали настолько плохо, что проще было все сделать самому.

Итак, на Кипре особенно актуальны 2 правила.

Одалживать можно только те суммы, с которыми готов расстаться. Хочешь сделать хорошо — сделай сам.

Однажды мы решили заказать новую мебель в столовую. Пришли в местную фирму с хорошими рекомендациями. Выбрали нужные материалы и цвета. Когда нам привезли заказ, я была немного шокирована, мягко говоря. Материалы были те, что мы выбрали, но цвета совсем не соответствовали. Вместо контрастного рисунка мы получили почти однотонную мебель темного цвета, где едва заметно использование разных материалов. Более того, во время ее установки нам очень сильно поцарапали паркет. Через некоторое время я заметила, что дверцы буфета закрываются плохо, выдвижные ящики сделаны криво, а дополнительные вставки на столе не держатся, как положено. В общем, полнейшее разочарование в качестве. В таких случаях местные жители обычно громко возмущаются, кричат, выпускают пар, а потом разводят руками и платят за работу. Мы кричать не стали, но определенные выводы для себя сделали.

— Айгуль, что ж ты меня не спросила? — сказала близкая подруга, живущая здесь уже больше 20 лет. — Я же всех местных мебельщиков знаю. Сказала бы, к кому можно обращаться.

Да, на Кипре надо знать, к кому обращаться. Надо очень хорошо знать, так как даже рекомендации не дают никаких гарантий. Отзывы в интернете обычно написывают кумовья-братья-сватья потенциальных исполнителей.

«Киприоты и сами недовольны местным сервисом»

Когда мы купили дом, первым делом я захотела перекрасить в нем стены, так как все они были белые, а этот цвет вообще не подходит для жилых помещений, если верить исследованиям знаменитого художника Малевича. Я искала человека, который сделал бы декоративную штукатурку (обои на Кипре клеить не стоит). Одна знакомая дала контакт человека, работавшего посредником между отличным мастером-киприотом и русскоговорящими клиентами. Наценка за посредничество у него порой достигала 300% от стоимости работ. Поняв, что нас он может спугнуть излишне завышенными ценами, товарищ накрутил что-то около 30-40%, когда шла отделка двух небольших комнат. Но оставалось еще очень большое пространство, на которое он рассчитывал. Мы спросили мастера напрямую, сколько он возьмет за работу. Его цена была значительно меньше той, что назвал нам посредник, от услуг которого мы, конечно, отказались. Я потом узнала, что в других местах он еще сильнее накручивал цены, а нам просто повезло.

Как и многие народы, живущие на побережье теплого Средиземного моря, киприоты по большей части (но далеко не все!) не любят напрягаться. Все делается медленно, не торопясь, и часто совсем непрофессионально, да простят меня русскоговорящие жены местных жителей.

Здесь есть понятие «кипрские минуты», когда обещанные условные 10 минут длятся несколько часов. А если вам сказали «аврио» («завтра»), можете либо начинать кричать, либо отказываться от заказа, так как это завтра может не наступить никогда.

Фото: kipros.ru

Самое интересное, что киприоты и сами недовольны местным сервисом и не понимают, что все это зависит от них же. Они недовольны тем, как свою работу сделал условный Андреас. А завтра возмущенная Андрулла скажет своему очередному клиенту в офисе «аврио сига-сига» и погрозит кулаком в адрес все того же Андреаса, который до сих пор не выполнил ее заказ, пока сама она заставляет ждать других, попивая фраппе и сидя под пальмой с сигареткой, выключив телефон, спасаясь от назойливых клиентов.

Один мой товарищ сейчас строит дом в Лимасоле. Зная местные особенности, он придумал какую-то хитрую схему, которая позволяет избежать необходимости нанимать местных исполнителей. Одну из следующих статей об особенностях строительства на острове я постараюсь написать, опираясь на его опыт.