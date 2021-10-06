Как хранить стройматериалы зимой

Что можно купить про запас, пока не выросли цены и где хранить стройматериалы не в сезон

2021 год принес неприятные сюрпризы всем, кто затеял строительство: стройматериалы резко подорожали. Кому-то пришлось пересматривать проект, кто-то вынужден был отложить стройку, кто-то потратил больше денег, чем планировал. А кто-то был настолько дальновиден, что закупил часть материалов еще в прошлом году и использовал их в строительстве, ухитрившись таким образом крупно сэкономить. О том, какие материалы есть смысл покупать заранее и как их хранить, чтобы не потерять всех их свойств, и поговорим сегодня в рамках проекта «Дом в фокусе».

Когда выгоднее всего покупать стройматериалы

Естественно, стройматериалы дешевле покупать не в сезон. Лучше всего — в середине зимы, когда спрос на них находится в нижней точке. Некоторые компании продают арматуру или, например, газоблоки с условием, что товар оплачивается сразу, а вот забрать со склада его можно весной. Если вы найдете такого продавца — рекомендуем воспользоваться его щедрым предложением, потому что покупать материалы в начале февраля точно будет дешевле, чем в начале строительного сезона (исключение может составить лес, который многие советуют закупать именно зимой).

Но и сейчас, осенью тоже можно увидеть неплохие цены на многие популярные стройматериалы: сезон заканчивается, многие продавцы стремятся сбыть продукцию и освободить склады. Поэтому будущему домовладельцу будет не лишним пройтись, посмотреть, где какие условия на покупку материалов и оценить, есть ли возможность хранить запасенное целую зиму. Если у вас есть большой гараж или доступ к складам — идеально: закупайтесь всеми дорогими материалами заранее (кроме цемента, который имеет все шансы за зиму изменить свои свойства при неправильном хранении).

Фото: doma-prodaem.ru

Опытные знатоки строительного рынка приводят такие примеры выгодной покупки «не в сезон»:

стеновые материалы зимой примерно на 10% дешевле;

окна заказывать зимой баснословно выгодно, скидки могут достигать 50%;

арматура не в сезон дешевле;

кровельные материалы (профлист, гибкая черепица и т. д.) зимой могут потерять до 20% стоимости;

плиты перекрытия не в сезон могут быть дешевле до 15%.

Не вредит ли хранение материалам?

Вы, конечно, удивитесь, но есть стройматериалы, которым пережить зиму в хозяйском гараже будет даже полезно. И вот какие это случаи:

газоблоки (или пеноблоки) на основе цементного вяжущего: после того, как их сделали, у них часто бывает избыточная влажность — до 50%. За несколько месяцев правильного хранения блоки высохнут. А значит, выложенный из них дом можно будет сразу подводить под финишную отделку, а не ждать, пока он осядет и просохнет;

древесина: сухие доски и брус, конечно, можно купить, но это влетает в серьезную копеечку. Большая часть древесины, которая по карману обычному частнику, имеет естественную влажность. А это означает, что ее надо досушивать: или уже собранной в сруб (и потом тоже ждать, пока произойдет усадка и усушка), или правильно разложенной в гараже или на складе (зима подойдет идеально).

Фото: 7dach.ru

Как хранить стройматериалы на открытом воздухе

Конечно, самый заманчивый вариант — привезти заранее купленные стройматериалы на стройплощадку и где-нибудь там пусть бы они и лежали до самой весны. Понятно, что идеально было бы, если б у вас был доступ к проветриваемому складу со стабильной (плюсовой) температурой. Но если нет, можно что-нибудь придумать. Например, часто бывает так, что строительство консервируется уже на стадии, когда готов хоть какой-то тепловой контур — если не сам дом, то хотя бы закрытый гараж или сарай, в который не проникает дождь или снег. Но некоторые материалы — например, кирпич, блоки и даже древесину и металлопрофиль — можно складировать и на открытом воздухе. Главное — соблюдать определенные правила.

Во-первых, надо обязательно позаботиться об элементарной защите от воров. Представляете? У вас недостроенный дом, вся округа знает, что на участке хранится материал на сотни тысяч рублей, и все это искушает воров. Поэтому для начала подумайте, сможете ли вы организовать адекватную защиту вашему имуществу. Если да, то идем дальше.

Если хранить вы собираетесь пеноблоки (или газоблоки, или арболитовые блоки), то все зависит от того, на какой стадии законсервирована ваша стройка. Хорошо, если уже залит фундамент: в этом случае можно поставить паллеты с блоками на него. Если на участке девственная пустота, то блоки надо оставить на поддонах на ровном месте. На голую землю лучше не ставить вообще ничего. На толстый снег (если вдруг решите купить блоки зимой) тоже ничего ставить не надо — снег будет неравномерно стаивать, а ячеистый бетон — штука хрупкая, плохо переносящая деформации. Обязательно защитите блоки от дождя и снега: нет, навес можно не строить — просто не вынимайте их из упаковки. Если же упаковки нет, накройте штабели из блоков пленкой сверху.

Фото: doma-prodaem.ru

Керамический кирпич и поризованная керамика тоже не любят дождя, потому что впитывают влагу. Так что их хранят, как и блоки, на ровном основании, уложенными на поддоны (чтобы влага не впитывалась из грунта) и прикрытыми сверху от дождя.

Древесина естественной влажности укладывается на подставки в штабель, а между этими подставками обязательно оставляют расстояние, чтобы между слоями досок шло продувание. Если нет возможности поставить над досками или брусом навес, то пиломатериалы надо закрыть пленкой или другим влагоизолирующим материалом (например, подойдет брезент), однако обязательно продумать вентиляцию. Перед тем, как оставить ваш лес на зиму, проверьте качество обработки древесины: если найдете где-нибудь кусочек коры — обязательно снимите, чтобы под ним дерево не загнило.

Фото: doma-prodaem.ru

Сыпучие материалы (песок, гравий, щебень) вообще не боятся ни морозов, ни дождя, ни снега. Но вот от грунта их потом отделять замучаетесь, так что их складировать надо на какой-нибудь подложке. И сверху накрыть тоже крайне рекомендовано — чтобы мусора не нанесло.

Металлические изделия (опорные столбы, арматуру), если уж возникает острая необходимость хранить на улице, обязательно надо водрузить на деревянный настил. Лучше, если сверху будет еще и навес (металл не любит ни солнца, ни осадков), но и тент, и брезент, или какой-нибудь баннер тоже подойдет. Чтобы удобно было хранить материал, а потом расконсервировать его, пруты арматуры надо отсортировать по сечению и длине, а эти «букеты» зафиксировать проволокой.

Что касается металлочерепицы или профнастила — на улице их лучше не хранить. Больше потеряете, чем сэкономите. Поэтому если уж нашли хорошие скидки — попробуйте договориться с продавцом, чтобы он подержал товар у себя на складе до весны. Или найдите какой-нибудь гараж.

Что закупать на зиму нельзя

Сухие смеси — плиточный клей, штукатурные смеси, шпатлевки — закупать впрок на зиму точно не стоит. Просто рискуете деньги потратить, а потом все выбросить. Причин тому две.

Фото: 7dach.ru

Во-первых, все подобные материалы нуждаются в особом хранении: им нужно сухое, отапливаемое и проветриваемое помещение. Есть у вас такое? Влага не допускается не то что сверху или снизу, но и просто в воздухе: сухие смеси гигроскопичны почище губки: наберут влаги и застынут — ну и что вы потом ими оштукатурите?

Во-вторых, срок годности у сухих смесей невелики: есть такие, которые исчисляются несколькими месяцами. А в распродажу заветные мешки попадают как раз перед его окончанием. Многие мастера говорят, что если, к примеру, срок вышел месяц-два назад — смесь еще можно использовать. Мы не спорим, можно. Но в характеристиках она уже сильно потеряет. Так что не надо.

Если нет закрытого помещения, лучше не закупать впрок теплоизоляцию на основе минваты — она слишком гигроскопична, и влаги «напьется» прямо из воздуха. Гипсокартон, фанеру тоже не хранят на открытом воздухе, даже под навесом. Это можно закупить впрок, только если у вас уже подведена под крышу коробка дома.

