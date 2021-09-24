УНИКС начинает с яркого камбэка с главным конкурентом, но команда не впечатлила

В огненном матче открытии сезона УНИКС вырвал победу, проигрывая 17 очков до перерыва

Сразу с поединка двух самых непримиримых конкурента в борьбе за медали и место в Евролиге стартовал новый баскетбольный сезон в Единой лиге ВТБ. К УНИКСу пожаловал много раз битый в прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» Пашутина. И как в голливудском кино казанцы при новом тренере сначала откровенно провалили первую часть игры, а потом нашлись герои в составе, которые ее спасли. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как прошла стартовая игра сезона, за что стыдно Перасовичу, почему Хезоня пока не радует и как два Брауна спасли этот вечер.

Пашутин ехал за реваншем, но не случилось и на этот раз

Чуть меньше, чем полностью обновился состав казанского УНИКСа с уходом прежнего главного тренера Димитиса Прифтиса, который заодно прихватил с собой парочку игроков старого ростера казанцев.

Предстоящая Евролига уже сама по себе предполагала, что усиление команды необходимо непременно. Другой вопрос, насколько новые баскетболисты действительно сильнее ушедших.

Множество новых американцев и даже итальянцев (прежде такого в составе УНИКСа не было никогда) имеют опыт в играх европейских чемпионатов или Лиги чемпионов, G-лиги фарм-клубов НБА и чемпионата Китая, однако на уровне Евролиги из них выступали единицы. И это уже несколько настораживает.

Чем еще можно объяснить вчерашнюю прыть гостей с первой секунды матча, так это чувством мести

Под руководством нового наставника УНИКСа Велимира Перасовича казанцы уже провели предсезонный Суперкубок, где оценить обновленную команду пока сложно. Поражение от «Зенита» в полуфинале показало, что казанская команда еще сыровата и не сыграна, а последующая победа в матче за третье место лишь показала, что «Локомотив-Кубань» еще не собрался на сезон. Вчера мы увидели совсем других «железнодорожников». Особенно в первой половине встречи.

Чем еще можно объяснить вчерашнюю прыть гостей с первой секунды матча, так это чувством мести. В прошлом сезоне казанцы дважды лиши «железнодорожников» шансов на трофеи — сначала в трех матчах выбили их в четвертьфинале Еврокубка, а затем и легко разобрались в полуфинале Единой Лиги, выиграв все три поединка. Вот только реванша так и не вышло.

«Мне очень стыдно за первую половину встречи перед собой и болельщиками

Три попадания из трех из-за дуги и 9 очков было у «Локомотива» уже после полутора минут встречи — Томпсон и Кидд были точны. А вот у записного лидера УНИКСа Марио Хезоня мяч совсем не пошел. Не менее семи попыток предпринял хорватский защитник забросить трехочковый, и все в молоко.

Вообще первую четверть можно было бы охарактеризовать одним описанием — у гостей залетало все, чем краснодарцы «поливали», у казанцев же мяч попадал куда угодно, только не в кольцо. 35-16 было за минуту до конца первой четверти и 35-19 к ее окончанию. А если команда только за стартовые десять минут позволяет накидать себе 35 очков, то ни о какой защите речи и быть не может — ее на паркете «Баскет Холла» просто не было. Неудивительно, что уже через пять минут со старта матча на Перасовиче не было лица.

Вообще первую четверть можно было бы охарактеризовать одним описанием — у гостей залетало все

— Да, мы сегодня начали плохо, — говорил после матча Перасович. — Складывалось ощущение, что игра будет длиться вечно. Без борьбы конечно ничего не возможно. В начале я бы даже сказал, что ходили пешком, не было хороших решений в нападении, играли без концентрации первую половину встречи и имели большое количество потерь. Мне очень стыдно за эту игру и перед самим собой и перед нашими болельщиками, — подвел итог хорватский специалист.



В начале второй четверти казалось, что ситуацию переломить удалось, а когда УНИКС набрал 11 против 4-х очков «Локомотива», Евгению Пашутину пришлось брать тайм-аут. И вот тут все вернулось на свои места. 40:57 светилось на табло и -17 отставания к большому перерыву

Настоящий перелом случился уже после «воспитательной работы» хорватского тренера УНИКСа во время перерыва. Прицел подтянули, в первую очередь. Но что важнее, прибавили внимательности в защите.

Но стоит отметить два ключевых момента ремарки. В составе УНИКСа активизировались оба Брауна и «вывезли» этот матч. Напомнил о себе прошлогоднем Джон Браун, который в итоге наберет 15 очков и 10 подборов, 7 из которых — в нападении. Но еще более огненно вчерашний матч провел новый американский разыгрывающий Лоренцо Браун — у него 22 очка и 7 передач.

Не умаляя заслуг Айзея Канаана, набравшего 14 очков и неплохие действия на подмоге россиян Зайцева, Комолова и Варанцевича, результат на своих горбах вытащили именно Брауны. А когда два баскетболисту делают результат, это не слишком хороший знак.

Во-вторых, «Локомотив» сам сильно сдал во второй половине игры, выдав все силы в старте встречи. Евгений Пашутин сделал ставку на первую половину игры и просчитался. Очевидно, что с командами уровня Евролиги такой трюк не пройдет. Перасовичу есть над чем работать и этой работы предостаточно.



— После большого перерыва столкнулись с жестким прессингом УНИКСа, сами сбились на индивидуальную игру, потеряли голову, начали проповедовать баскетбол «бей-беги», промазали много открытых бросков. Тем самым дали возможность УНИКСу почувствовать свою игру и позволили вернуться в третьей четверти, растеряв преимущество, — объяснял причину перелома игры наставник «Локомотива» Евгений Пашутин.

Хезоня пока на лидера не тянет

Хорватский центральный защитник, через которого, судя по всему, будет строиться атака казанской команда в нынешнем сезоне и который по идее должен заменить Джамара Смита, вчера откровенно не радовал.

Опасения болельщиков вызвало даже не столько тот факт, что Марио Хезоня ничего не реализовывал (у него всего 22% попадания бросков), сколько то, как играет хорват. Абсолютно не видел партнеров, мяч отдавать решительно не желал, тянул игру на себя и был абсолютно неуправляем со стороны тренерского штаба.

Лишь во второй половине встречи, когда Перасович сделал ставку на других баскетболистов, Хезоня ушел в тень и сделал лучшее, что мог в этот вечер — не мешал. Бывшей звезде НБА и «Барселоны» пока трудно играть стабильно в России. В Суперкубке он набросал внушительную статистику, а уже в первом матче регулярного чемпионата потерял уверенность. Что будет дальше?

Эрик Добролюбов