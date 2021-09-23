Бизнес-аккаунт дня: казанский магазин сыров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 157-я

Сегодня в мире по разным подсчетам изготавливается порядка 2 тысяч сортов сыра и более 500 его видов. Попробовать некоторые из них могут посетители «Сырной лавки», которая уже четыре года работает в Казани. Ее бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Рай для сыроедов

Камамбер, рикотта, швейцарский сбринц, кроттен, марсенталь турне или асьяго — эти и многие другие сыры — более 200 наименований — предлагает своим посетителям в Казани «Сырная лавка». Свои двери она впервые распахнула летом 2017 года. Но любителей этого вида молочной продукции в столице Татарстана немало, поэтому за 4 года у «Лавки» появился еще один филиал.

Сыры сюда привозят и от крупных производителей, например известного Сернурского завода, и от небольших ферм Татарстана, которые изготавливают свою продукцию из коровьего, козьего и овечьего молока.

Помимо сыра, здесь можно отведать и другую молочную продукцию — кефир, творог, сметану, биойогурт и даже мороженое только для взрослых, где есть небольшое количество алкоголя, морские деликатесы и различные сладости. Если некогда тратить время на посещение магазинов, то можно заказать и доставку на дом или в офис.



Сегодня аналитический разбор аккаунта сырного магазина провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Описание профиля — не для адресов торговых точек

Шапка профиля. Ник аккаунта выбран удачно. Понятно, о чем аккаунт, и понятная географическая привязка. А над именем профиля стоит подумать. Эта строка работает по принципу поисковика, поэтому в ней нужно использовать слова, по которым будут искать ваш аккаунт. Например, «сырная лавка Казань».

Доработка нужна и описанию профиля. В нем не стоит указывать адреса торговых точек — они не являются УТП (уникальным торговым предложением). Для адреса есть отдельная строка, которая в аккаунте уже заполнена — так что нет смысла дублировать адреса в описании, а вот в строку с адресом нужно добавить данные второй торговой точки.

В описании нужно рассказать о том, что вы предлагаете пользователям, в чем ваша уникальность, почему им нужно прийти к вам. Может быть у вас самое большое количество сортов сыров в городе? Если да, то вынесете это в УТП — например, у нас более 30 сортов сыра. Кроме сыра в магазине есть большой ассортимент продуктов — эту информацию стоит добавить в био. Возможно, для кого-то это станет дополнительным поводом прийти к вам в магазин. При изучении ленты мы узнали, что есть услуга заказа доставки сырных тарелок. Но об этом нет информации в шапке профиля. Доставка становится все популярнее, поэтому нужно обязательно о ней рассказать. Информацию по возможности нужно вынести в био, а в хайлайтс рассказать о доставке подробнее.

Наша рекомендация по аватару профиля — убрать название, оставить только графическое наполнение. Стоит подумать о том, как визуально объединить аватарку, обложки хайлайтс и ленту. Сейчас все выглядит разрозненно. Возможно, связующим элементом стоит сделать желтый цвет, который используется в логотипе.

Посты с видео набирают больший охват

Хайлайтс рекомендуем проверить на актуальность — точно ли нужна информация о подарках 2019 и 2020 года? Проще всего проверить необходимость, задавая вопрос, поможет ли информация клиентам принять решение о покупке. Если нет, то сразу удаляйте. Старые отзывы тоже можно удалить, учитывая, что есть много более свежих.

Лента. Посты публикуются редко, от 6 до 15 в месяц. Слишком часто повторяются посты про заказ сырной тарелки. Традиционно они выкладываются по пятницам. Возможно, если бы в ленте было больше постов с другими темами, то это не бросалось бы так в глаза. Рассмотрите возможность использовать сторис для продвижения сырных тарелок и меньше выкладывать их в ленту.

Из положительного хочется отметить наличие видеоконтента. Такие посты набирают гораздо больше просмотров. В основном они рассказывают про рецепты. В постах с рецептами рекомендуем указывать все продукты из рецепта, которые можно приобрести в лавке. Не лишним будет указать цену на продукты. Не нужно в каждом посте перечислять адреса магазинов и писать время работы магазинов.

Смысловые хештеги позволят найти новых подписчиков и увеличить вовлеченность

Подберите хештеги в соответствии со смыслом контента. Этот бесплатный инструмент позволит найти новых подписчиков и увеличит вовлеченность.

У аккаунта более 10 тысяч подписчиков. При этом средняя вовлеченность менее 1% — это низкий показатель. Возможно, стоит пересмотреть контент.

Проанализируйте, какие посты набирают больший охват. Попросите ваших партнеров — производителей сыра поделиться с вами контентом с производства. Над фотоконтентом тоже стоит поработать. Также имеет смысл пригласить фотографа, специализирующегося на фуд-фотографиях.

Причиной низкой вовлеченности может быть и некачественная аудитория подписчиков. Проверьте ее с помощью специальных сервисов.

Рекомендации:

дайте в шапке профиля всю информацию, необходимую потенциальному клиенту, который зашел в аккаунт впервые;

чаще выкладывайте посты;

проверьте аудиторию ваших подписчиков и при необходимости почистите ее;

проверяйте посты на ошибки перед публикацией;

комментариев к постам мало, но при этом есть комментарии, оставленные без ответа. Не советуем так делать — поставьте в ответ хотя бы эмодзи.