«Я проголосовал»: праздничный концерт у «Ак Барс Арены»
Сегодня, в заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ, в Казани прошел большой праздничный концерт. Пройти на концерт могли обладатели специальных браслетов «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!». В числе хедлайнеров вечера — группа Filatov & Karas, рэпер Мот, Салават Фатхутдинов, группа Uma2rman, Олег Газманов. Также у стадиона работали тематические площадки для молодежи, спортивные зоны, площадки проектов «Жизнелюб» и «Литературный дворик».
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