Туристов по осени считают: насколько привлекательной оказалась Казань для внутренних туристов

Лето подарило жителям и гостям Казани много солнечных дней. Сложно представить себе лучшие условия для экскурсий и пеших прогулок. И этим не преминули воспользоваться туристы: за горячий сезон в Татарстане и его столице побывало на 17% больше туристов, чем в «доковидном» 2019 году.

Цифры и планы

Почти 70% россиян заявили, что для путешествий по стране в период пандемии выбирали новые направления. Так, по результатам исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Татарстан, и прежде всего Казань, впервые посетили 3% опрошенных туристов.

Этот же сервис выявил топ-3 наиболее востребованных городов для бизнес-перелетов. На первом месте, конечно же, Москва — здесь за лето брони под командировки составили 28%. Далее идет Северная столица — в Санкт-Петербург по рабочим вопросам прилетали 11% путешественников. Бронза и 3,8 процента бизнес-бронирований достались Казани.

Свое исследование провел и сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. По его результатам, Татарстан замкнул десятку направлений, куда россияне собираются на отдых в сентябре. В лидерах — Ялта, Сочи и абхазская Гагра. Но оказаться в одном списке с курортами, где в это время будет самый разгар бархатного сезона, — это уже победа.

Татарстан замкнул десятку направлений, куда россияне собираются на отдых в сентябре

Чем притягательна Казань

Этим летом госкомитет Татарстана по туризму, опросив гостей Казани, пришел к выводу, что больше всего им понравилась местная еда, национальная культура и исторические достопримечательности.

При этом многие туристы предпочитают выстраивать свой экскурсионный план самостоятельно. В городе-миллионнике хорошая транспортная инфраструктура, и при правильном планировании маршрута можно увидеть и сфотографировать десятки памятников и архитектурных шедевров.

Тем более что с 1 сентября это можно сделать с дополнительной выгодой. До 31 декабря пассажиры общественного транспорта Казани могут получить скидку в размере 6 рублей при оплате проезда картой «Мир» любого банка. Проехать по сниженной стоимости можно в трамвае, троллейбусе и автобусе, которые оборудованы устройствами для приема бесконтактных карт. Для получения скидки достаточно приложить к терминалу бесконтактную карту «Мир». Так, соблюдая условия акции, в ближайшие 4 месяца казанцы и гости города могут платить за поездку всего 24 рубля. Путешествуя семьей или большой компанией, на сэкономленные деньги туристы смогут купить магниты, национальные сувениры или традиционный чак-чак.

В Казани хорошая транспортная инфраструктура, а с 1 сентября до 31 декабря есть возможность экономить на проезде с картой «Мир» любого банка

Казань экскурсионная

Также Татарстан оказался в топ-5 российских направлений, в которых не вводились жесткие коронавирусные ограничения. Поэтому в 2021 году спрос татарстанского направления вырос на 17% по сравнению с «доковидным» 2019 годом. Выбор в пользу нашего региона уже сделали или намереваются сделать почти 10% внутренних туристов.

И один из мотивов для посещения города — знакомство с его историей. Для путешественников предлагаются сотни экскурсий на любой вкус и бюджет. И их количество ежегодно растет.

Так, в честь 135-летия со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая в конце августа в Казани появился новый туристический маршрут «Жизнь Тукая», проложенный по улицам и знаковым местам, связанным с жизнью и творчеством солнца татарской поэзии. Протяженность маршрута — порядка 3 км. Продолжительность по времени — порядка двух часов.

Экскурсия начинается от сквера имени Тукая и завершается у Литературного музея Г. Тукая (ул. Тукая, 74). Здесь располагалась общественная организация «Восточный клуб», где Габдулла Мухаммедгарифович был постоянным гостем и выступал со своими лекциями и стихами. Одним из пунктов следования значится Клячкинская больница (она же — Лавки В. И. Романова, Дом И. Н. Журавлева). Это здание по улице Островского, дом 11/6, известно тем, что Тукай там лечился и завершил свой жизненный путь. Проект «Жизнь Тукая» стартовал в День республики, и в честь праздника в этот день экскурсия была бесплатной.