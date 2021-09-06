Главная интрига наступающего сезона в фигурном катании: кто отнимет корону Загитовой?

Олимпийский сезон с самой большой конкуренцией за всю историю фигурного катания

Фото: YouTube

Прошлые олимпийские игры в Пхенчхане разделили фигурное катание в России на до и после. Этот вид спорта всегда был одним из любимейших в нашей стране, но так пристально за ним не следили еще никогда. И есть ощущение, что в наступающем сезоне, который полноценно стартует на этой неделе, интерес к фигурному катанию достигнет своего апогея. Самый зрелищный, самый успешный и самый запоминающийся — именно таким станет новый сезон в фигурном катании. Невероятное количество сильных российских фигуристов во всех видах и высокая внутренняя конкуренция, должны вылиться во что-то грандиозное, например, в командное золото на Олимпийских играх в Пекине. О всех раскладах нового сезона в фигурке, новых именах и шансах на Играх — в материале спортивной редакции «Реального времени».



Российские мужчины-одиночники пока без претензий на первые места больших стартов

Главные имена: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Петр Гуменник.



Неофициальная задача на сезон: не ударить в грязь лицом в командных соревнованиях на олимпийских играх.

Кажется, в нашей стране наконец-то начало возрождаться мужское одиночное катание. Во всяком случае, сейчас появилась целая плеяда фигуристов, которая способна навязать борьбу в верхней части таблицы. Пока трудно назвать явного лидера, но претендует на это звание не менее полудесятка человек. Среди них — чемпион Европы Дмитрий Алиев, которому поручено отстоять честь российского мужского одиночного катания на турнире «Небельхорн Трофи» (21-25 сентября, Оберстдорф, Германия). Это тот самый турнир, на котором решится сможет ли наша сборная использовать на Олимпиаде в Пекине три мужские квоты. Для того чтобы это случилось, Алиеву необходимо войти в 6-ку сильнейших на турнире в Германии. Задача вполне выполнимая — из именитых соперников разве что американец Винсент Чжоу. Любопытно, что даже золото на «Небельхорн Трофи» не гарантирует Дмитрию Алиеву путевку в составе сборной страны на олимпийские игры в Пекине. Об этом еще весной рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Но в случае успеха в Германии, российские функционеры наверняка поставят в уме галочку напротив фамилии Алиев.

Алиеву необходимо войти в 6-ку сильнейших на турнире в Германии. Фото instagram.com/dmitry_aliev

Задача, о которой не принято говорить вслух, но которая витает в воздухе — это золото в командных соревнованиях на олимпийских играх в Пекине (4-20 февраля 2022 года, Пекин, Китай). Именно сейчас фигуристы нашей сборной сильны как никогда, более того, соперников у нас не так много. За «командник» может побороться разве что сборная США, но, положа руку на сердце, это наши единственные соперники. У японцев нет ни сильных танцоров, ни сильных пар. У канадцев ни сильных пар, ни сильных женщин. В нашей же сборной все более-менее сбалансировано, нужно лишь, чтобы не подвели представители мужского одиночного катания. В прошлый раз в Пхенчхане именно они оказались слабым звеном. Надеемся, что четырехлетний опыт выступлений не прошел даром для наших фигуристов-мужчин, и они обрели уверенность в собственных силах.

Наш прогноз: Мужчины не подведут, золото в «команднике» будет нашим, а самым успешным российским фигуристом сезона станет Дмитрий Алиев.



Тутберидзе теперь и в парах, но ей противостоит великая Москвина

Главные имена: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.



Неофициальная задача на сезон: сделать парные соревнования российским видом

Представители отечественного парного катания начали сезон раньше остальных видов. Сначала Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский продемонстрировали полноценные программы прямо на мастер-классе своего тренера Тамары Москвиной. Затем новыми постановками поделились Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которые в межсезонье присоединились к команде Этери Тутберидзе. Причем «Рыжики» уже успели съездить на международный турнир в США и даже выиграли его. Тарасова/Морозов пока оставили лучшее визуальное впечатление как пара, но как тренер нас окончательно покорила Тамара Николаевна Москвина, не побоявшись, в разгар межсезонья устроить для своих учеников прокаты со зрителями и продемонстрировавшая там невероятную харизму, чувство юмора и открытость.

Предполагаем, что самый ровный сезон получится у Александры Бойковой/Дмитрия Козловского. Фото instagram.com/aleksandraboikova

Уже сейчас можно сказать, что российская сборная имеет в своем активе три крепкие титулованные пары, узнать кто из них станет номером один, можно будет, в том числе и на предолимпийском чемпионате Европы, который пройдет в начале 2022 года (10-16 января 2022 года, Таллин, Эстония). Российский пьедестал на турнире не станет сенсацией, хотя бы потому, что он уже случался в 2020 году, но станет отличной заявкой на лидерство в Пекине.

Наш прогноз: Предполагаем, что самый ровный сезон получится у Александры Бойковой/Дмитрия Козловского

Разборки у женщин: татарка-2022, самая опытная фигуристка или темная лошадка

Главные имена: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Камила Валиева, Алена Косторная, Дарья Усачева, Майя Хромых, Ксения Синицына.



Неофициальная задача на сезон: привезти три золота с Олимпиады в Пекине

Как получить трех олимпийских чемпионок в одном виде? Выиграть личное первенство, а также командное соревнование с помощью максимального количества разных фигуристок. И возможно, это единственный сценарий, при котором послеолимпийские баталии сведутся к минимуму. Но Пекину предшествует почти целый сезон, в ходе которого должно стать известно, кто поедет на главный турнир четырехлетия в качестве первого номера. Отборочным мероприятием по традиции станет чемпионат России, который в этом году пройдет в Санкт-Петербурге (21-26 декабря 2021 года). Стоит сразу сделать оговорку, что ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева не планируют принимать участие в соревнованиях. Претенденток на их места предостаточно, но смогут ли новые звезды так же прочно занять места в сердцах болельщиков, вопрос по-прежнему открытый, и не факт, что олимпийское золото даст на него ответ.

Не стоит забывать и об Елизавете Туктамышевой, которая открыто признавалась, что мечтает поехать на олимпийские игры. Фото instagram.com/liza_tuktik

Уроженку Казани Камилу Валиеву считают едва ли не главной надеждой российского фигурного катания в новом сезоне. Этому способствует и подходящий возраст, и элементы ультра-си, и грациозное катание. Но с такой постановкой вряд ли согласна обладательница трех золотых медалей национального первенства и новоиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова. Против Камилы ни одного чистого проката обеих программ за прошлый сезон, против Анны до сих пор непрекращающиеся слухи о травме ноги. Не стоит забывать и об Елизавете Туктамышевой, которая открыто признавалась, что мечтает поехать на олимпийские игры, и на этот раз у нее есть все, чтобы эту мечту осуществить, и об Александре Трусовой, у которой потенциально самая мощная техническая база. Алена Косторная наверняка хочет вернуть славу фигуристки, которая не оставляет соперницам шанса, а Майя Хромых, Дарья Усачева и Ксения Синицына доказать, что их прокаты достойны медалей самого высокого достоинства.

Строить прогнозы в женском одиночном катании дело неблагодарное, лидеры и события здесь меняются с молниеносной скоростью, но помочь разобраться с перспективами на сезон должны открытые контрольные прокаты сборной, которые пройдут уже в эти выходные (11-12 сентября, Челябинск, Россия).

Наш прогноз: Камила Валиева продолжит дело Алины Загитовой, помимо этого предрекаем Елизавете Туктамышевой участие в играх в Пекине

Танцы на льду: когда предсказуемость в плюс

Главные имена: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анабель Морозов/Андрей Багин



Неофициальная задача на сезон: съездить в оптимальном составе на олимпийские игры

На первый взгляд может показаться, что между подзаголовком и задачей есть противоречие, но это не так. Просто в памяти до сих пор остались события, которые произошли перед прошлыми олимпийскими играми. Тогда Ивана Букина лишили поездки в Пхенчхан прямо накануне соревнований. Сейчас к подобному развитию событий нет никаких предпосылок, к Букину за прошедшие почти четыре года не предъявлялись претензии со стороны допинг-офицеров, но, обжегшись один раз на молоке, начинаешь дуть на воду. Поэтому хочется, чтобы сейчас в танцах сработала пресловутая предсказуемость, когда в начале сезона уже точно знаешь, кто поедет на главные старты. Безусловно, пара Степанова/Букин должна быть в числе тех, кто украсит собой международные соревнования.

Впервые со своими главными конкурентами Габриэллой Пападакис и Гийомом Сизероном российские танцоры встретятся в серии Гран-при (октябрь-декабрь 2021 года). И несмотря на то, что победа в последнем противостоянии осталась за парой Виктория Синицина/Никита Кацалапов, создается впечатление, что фаворитами по-прежнему являются французы, хоть те и не выступали уже больше года. Но фавориты не значит победители, и кстати, не значит, что единственности соперники. Ни американцы, ни канадцы не собираются пропускать наших танцоров вперед.

Наш прогноз: Одно место на пьедестале олимпийских игр будет за нашими танцорами.

Сезон в фигурном катании обещает быть насыщенным, помимо крупных турниров, фигуристы будут вынуждены ездить за практикой и опытом на соревнования категории «челленджер», в народе именуемые «бэшками», а также вновь потерявшими практическое значение этапы Кубка России (сентябрь-февраль 2022 года). Не менее интересным, и скорее всего, непредсказуемым, обещает стать послеолимпийский чемпионат мира (21-27 марта 2022 года, Монпелье, Франция), которым любят пренебречь новоиспеченные олимпийские чемпионы, тем самым увеличивая шансы на успех у более скромных фигуристов.