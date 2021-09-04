«Нам нужно вывезти как можно больше детей наименьшим количеством рейсов»

Казанские власти впервые поставили на школьные маршруты междугородние автобусы. Во сколько обойдутся поездки детей в бизнес-классе — покажет эксперимент

С началом учебного года почти 270 первоклассников-«отказников» ЖК «Салават купере — 1» поехали в школу на сверкающих междугородних автобусах Higer KLQ и Mercedes-Benz Tourismo. Шик, блеск, красота — это не просто дань обещанию нового главы управления образования Казани Ирека Ризванова, который поклялся перевозить маленьких детей с комфортом. Просто привычные школьные «газели» Ford Тransit и ПАЗ не подошли казанцам «по размеру». Из-за большого количества первоклассников в отдаленных поселках городские власти впервые решили поставить на школьные маршруты автобусы максимально возможной вместимости — от 55 мест. В результате право на перевозку свыше 600 детей из «Салават купере — 1» и пригородных поселков Привольный и Вишневка выиграла частный предприниматель Клара Челнокова, имеющая солидный парк автобусов Higer.

В школу — на серебристом «Мерседесе»

В первый учебный день 2 сентября первоклассники ЖК «Салават купере — 1», которым отказали в зачислении в школу по месту жительства, приехали учиться, можно сказать, с помпой. Нарядных 6-7-летних малышей доставили на уроки роскошные междугородние автобусы Higer KLQ 6129 (правда, немного подержанные). Эту наиболее востребованную модель китайского автопрома широко используют российские туристические операторы для экскурсионных поездок. Однако Казань, пожалуй, одной первых среди российских городов попробовала поставить большие автобусы премиум-класса на службу малышам. Как рассказали «Реальному времени», три больших туристических автобуса Higer KLQ и Mercedes-Benz Tourismo начали по утрам перевозить первоклассников. Главное их преимущество — максимальная вместимость в 55 мест.

Первыми из «Салават купере — 1» учиться отвезли 122 ребенка, чьи родители согласились перевести их по настоянию властей в новый лицей №188 «Бионика». Эта новая школа располагается на территории второй очереди ЖК «Салават купере», которую в настоящее время интенсивно осваивают подрядчики ГЖФ. Новый жилой микрорайон находится в двух с лишним километрах от места жительства детей. Конечно, с конца августа здесь продлили автобусный маршрут №62, но для маленьких детей это неудобно.

Первую группу школьников начали собирать в 7.15 утра, и через 15 минут они уехали. В пути автобус находится 15 минут — а потом сразу едет обратно. Два следующих шаттла забирают первоклашек лицея №189 «Заман», тоже в «Салават купере — 2». Туда отправились грызть гранит науки 99 детей из «Салават купере — 1». Их собирают позже — в 8 утра, чтобы успеть доставить на уроки к 8.30. Таким образом, ежедневно на трех вместительных автобусах будут развозить 270 первоклассников ЖК «Салават купере», а сами перевозки продлятся до конца учебного года 2021/2022.

Первыми из «Салават купере — 1» учиться отвезли 122 ребенка, чьи родители согласились перевести их по настоянию властей в новый лицей № 188 «Бионика»

«Оперативно проработали другие варианты устройства детей в школу»

Напомним, что накануне учебного года жителям ЖК «Салават купере» отказали в зачислении детей в первый класс в ближайшую к ним школу — МБОУ «Политехнический лицей №182». В своем ЖК это учебное заведение считается самым престижным: здесь высокое качество учебной подготовки, немало бесплатных кружков, богатая библиотека и даже есть бассейн. По этой причине в нее стремятся попасть большинство детей.

Формально дети из «Салават купере — 1» прикреплены к этой школе по месту прописки и по закону обладают приоритетом при зачислении над остальными претендентами. Однако 270 первоклашек остались за бортом — им отказали из-за перегруженности. В сентябре родители рассказывали «Реальному времени», что за бортом оказалось 178 детей, тогда как в сентябре «отказников» набралось уже 270. Администрация МБОУ «Политехнический лицей №182» тогда объясняла отказ нехваткой мест — первоклассников в окрестностях оказалось почти в два раза больше, чем предусмотрено классов в этой школе.

— Лицей №182 большой, на 1224 места, но и он физически не в состоянии принять всех первоклассников, желающих там обучаться. Для приема в 1-й класс лицея всего было подано 394 заявления. Учитывая мощности школы, в новом учебном году там будет открыто 6 первых классов по 36 человек — всего принято 216 детей. Поэтому мы оперативно проработали другие варианты устройства детей в школу. Предложили подать заявления в две соседние школы, которые тоже расположены в «Салават купере», — объяснял начальник Управления образования города Казани Ирек Ризванов.

7 июля на родительском собрании он предложил водить детей или в более отдаленную гимназию №189 «Заман», или в тогда еще недостроенную школу №188. Предвидя очевидный вопрос о том, как же малышам добираться, Ирек Ризванов пообещал организовать ежедневный трансфер на комфортабельных автобусах. В ответ недоверчивые родители со слезами на глазах просили открыть третью смену и уплотнить классы до 38 детей — лишь бы учеба была рядом с домом. Многие из них сомневались, что автобусы будут ежедневно возить детей в дальнюю школу.

Глава управления образования Казани высказался против третьей смены, объяснив, что это, во-первых, негативно отразилось бы на учебе детей; во-вторых, не предусмотрено проектной мощностью лицея; а в-третьих, третья смена должна была бы начинаться не раньше 19.00 — и заканчивалась бы, соответственно, глубокой ночью. Таким образом, за два месяца до начала учебного года «лишних» детей распределили по двум новым школам. Отныне их ежедневно будут перевозить туристические шаттлы.

«Больше нет ощущения, что наши дети — лишние»



«Дети восприняли поездку в больших комфортабельных салонах как аттракцион, — рассказала «Реальному времени» Владислава, мама первоклассницы лицея №189. — Девочки никогда не ездили в автобусах такого класса, они в восторге». По ее словам, отвозить детей домой будут в разное время отправления. Расписание составлено так, что можно уехать и сразу после окончания уроков, и после окончания продленки.

— Уроки в первом классе заканчиваются в 11.40, а первый автобус будет забирать детей в 12 часов. Следующие рейсы — в 14 и в 17 часов. Так что у ребенка всегда будет выбор, во сколько уехать из школы.

Ей понравилось, как организован учебный процесс:

— Время обеда также подстроено под расписание занятий детей. Первый завтрак — бесплатно, а обед — по символической цене в 47 рублей. Знаю, что в школе есть даже комната для сна, но будет ли она доступна для детей?

Правда, мама девочки затруднилась сказать, что делать, если у ребенка поднялась температура или заболел живот. Как он будет возвращаться домой?

7 июля на родительском собрании он предложил водить детей или в более отдаленную гимназию №189 «Заман», или в тогда еще недостроенную школу №188. Фото kzn.ru

Вспоминая об инциденте с отказом в зачислении, она рассказала, что сразу решилась перевести детей в школу №188 и не хотела третьей смены. «Скорее всего, об этом просили работники химического комбината, которым не с кем оставить детей», — предположила она. По ее словам, перед ней стоял выбор только между этими школами. «В нашей школе обучение происходит по традиционной методике, с домашними заданиями. А образовательный процесс в «Замане» построен по программе Людмилы Петерсон, без домашних заданий. И как мне тогда проверить, усваивает ли ребенок программу или нет?» — объяснила она свой выбор. Их семья довольна тем, что девочку зачислили в первый класс вместе с подружками по дому, чтобы те могли страховать друг друга. «То, что мы увидели в первые дни, выше моих ожиданий. У нас больше нет ощущения, что наши дети — лишние», — заключила она.

Владиславу, как и остальных родителей, перед поступлением в лицеи №188 и №189 предупредили, что их детям придется вот так ездить на уроки четыре года подряд. До самого окончания начальной школы.

Конкурент муниципальным перевозчикам на школьных маршрутах

Школьным перевозчиком первоклашек из «Салават купере» стала частный предприниматель ИП Челнокова, специализирующаяся на автобусных перевозках детей вот уже несколько лет. Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», она является владельцем двух компаний — ООО «Универсал-Авто» и ООО «Автоспецсервис». Как сообщили в управлении образования Казани, с ней заключен муниципальный контракт до конца этого года. «Выбор перевозчика был обусловлен возможностью обеспечить необходимым количеством автобусов, а также организовать безопасную перевозку», — пояснили в управлении.

— Мы поставили туристические автобусы, потому что количество детей, которых надо привезти в школы, стало большим. Чтобы перекрывать (т.е. привозить) вовремя в школу, нужна большая вместимость, — объяснила выбор в пользу междугородных автобусов Клара Челнокова. — Мы же не сможем перевезти всех детей микроавтобусами: у них максимальная вместимость — 17 мест. А нам нужно за меньшее количество рейсов привезти вовремя большее количество детей.

Плюс к этому Челнокова получила в обслуживание поселки Привольный и Вишневка:

— Туда тоже поставили большие туристические автобусы — там тоже много детей. В Привольном и Вишневке заявлено в первую смену 270 детей, во вторую — 80 детей.

«Мы поставили туристические автобусы, потому что количество детей, которых надо привезти в школы, стало большим», — говорит предпринимательница

Всего ей предстоит перевозить свыше 600 школьников из трех населенных пунктов Казани по шести школьным маршрутам. Правда, в каникулы эти маршруты обслуживаться не будут. «Дети отдыхают — и мы отдыхаем», — уточнила она.

До сих пор муниципальные контракты на школьные перевозки в Казани доставались муниципальным перевозчикам — ПАТП-2 и ПАТП-4. Они выполняли их на микроавтобусах ПАЗ, «Форд Транзит», «Пежо». В этом смысле ИП Челнокова стала новым игроком на городском рынке школьных перевозок.

— У муниципальных перевозчиков ПАТП-2 и ПАТП-4 в большинстве случаев нет достаточного количества автобусов, оборудованных под перевозки детей. Ну сколько надо иметь «Форд Транзитов», чтобы перевезти 230 человек? Минимум 11 автобусов! — объяснила свое исключительное преимущество предпринимательница.

Отметим, что регулярно перевозить школьников в Казани начали как минимум с 2011/2012 года. По крайней мере на этот учебный год приходились первые муниципальные контракты на перевозку детей, которые были заключены Управлением образования Казани. Победителями конкурсов, как правило, являлись муниципальные перевозчики — ПАТП-2 и ПАТП-4. Ежегодно сумма заключаемых с ними госконтрактов увеличивалась. По скромным оценкам, общая их стоимость оценивается примерно в 20 млн рублей в год. Так, в структуре доходов ПАТП-4 на них приходится почти треть, следует из данных системы «Спарк-Интерфакс». Начиная с 2017 года ПАТП-4 заключила 7 контрактов на 34,7 млн рублей. Как рассказала «Реальному времени» инженер отдела эксплуатации ПАТП-4, в этом году ими осуществляются перевозки учеников из 12 школ Авиастроительного, Московского и Кировского районов Казани. Обычно вывозят детей из отдаленных поселков Казани — Кадышева, Щербаковки, Лебяжьего.

Другой постоянный перевозчик — муниципальное ПАТП-2. Он обслуживает гимназию №1, школы 101, 11, 141, 15, 166, 175. Как рассказала директор татарской гимназии №11 Айгуль Гусманова, доставка школьников на рейсовом автобусе ведется на протяжении 8 лет. Ежегодно перевозят 50-60 детей разных возрастов. Их забирают из поселков Аки, Большие и Малые Дербышки. Их родители хотят обучать детей на татарском языке, но до школы далеко — до 8 км. А в поселке Чебакса, например, есть детский сад, но нет школы. Поэтому детей отправляют на школьных автобусах.

— До этого детей возили на автобусе ПАЗ. С этого года он устарел и был списан. На смену ему поставили «Форд Транзит» на 22 места. С утра он выполняет три рейса, и вечером — столько же.

«Автобусы поставили, а сами в стадии переговоров»

Стоимость контракта с новым игроком стороны пока не раскрывают. Дело в том, что нормативов на регулярную перевозку детей на туристических автобусах пока нет. Поэтому заказчик и оператор сейчас тестируют перевозки, чтобы определить справедливую цену.

— На сегодняшний день есть данные ЦЭСИ (по нормативам стоимости перевозок школьников). Их данные и мои расходятся. Автобусы мы поставили, но пока на стадии переговоров, — пояснила Клара Челнокова.

По ее словам, обслуживание туристических автобусов значительно дороже микроавтобусов, для которых есть официально утвержденные нормативы оплаты услуг. Но и здесь кресла должны быть оборудованы ремнями безопасности — а школьников разрешается перевозить только в креслах, перевозка стоя не допускается. Автобусы должны быть подключены к системе ГЛОНАСС. Обязательно в автобусе должны быть двое взрослых-сопровождающих на каждую дверь. Еще нужна подача уведомлений на детскую перевозку. Поэтому чем больше кресел в автобусе, тем дешевле обходится поездка казне.

— Точные цифры сказать не могу, — колеблется в оценках предстоящих расходов предпринимательница. — Сейчас идет режим тестовой обкатки автобусов. Вот в Привольном заявлено 260 человек, а сегодня вышли максимум 40 детей. Это значит, что не все автобусы выйдут в рейс, а значит, расходы будут меняться день ото дня. Из-за разного количества детей выполняем не все заявленные рейсы. Ну не выходят все дети, поэтому сложно сказать что-то определенное. Только в тестовом экспериментальном режиме (будем считать).

По ее словам, обслуживание туристических автобусов значительно дороже микроавтобусов, для которых есть официально утвержденные нормативы оплаты услуг

В ЦЭСИ пояснили «Реальному времени», что нормативы стоимости утверждены только для школьных перевозок в сельской местности, а «Салават купере» юридически считается территорией Казани. В городах такие услуги не оказываются за счет регионального бюджета, поэтому показатели нормативов рассчитывает сам муниципалитет.

— Тариф по сельским маршрутам варьируется от 37 рублей за 1 км пробега на автобусе ПАЗ и 30,79 рубля за километр пробега на автобусе «Форд Транзит». В первом случае выделяется субсидия на каждый автобус 149 тысяч рублей и 138,4 тысячи рублей соответственно, — пояснили в ЦЭСИ, оставив свободу действий городским властям.

