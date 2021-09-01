ТАИФ-НК презентовал свои проекты на международной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия»

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани стартовала 28-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия». Мероприятие проходит в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В работе экспозиции принимают участие более 150 компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди постоянных участников — нефтеперерабатывающая компания ТАИФ-НК. Обо всем подробнее — в репортаже «Реального времени».

Крупнейшее мероприятие нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отрасли России

Казань по традиции стала центром проведения татарстанского нефтегазохимического форума — одного из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В официальной церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Я искренне приветствую вас на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. Будет много интересных тем, которые связаны с новыми вызовами. Считаю, что мероприятия, организованные в рамках форума, будут полезны и интересны для участников. Желаю всем плодотворной работы, — сказал президент РТ.

В официальной церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Ринат Назметдинов

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов подчеркнул, что Татарстанский нефтегазохимический форум много лет собирает крупнейших представителей ТЭК, машиностроения и науки.

— Здесь обсуждаются актуальные вопросы развития нефтегазовой и химической отраслей, цифровизации, импортозамещения. Уверен, что и в этом году форум пройдет на высоком профессиональном уровне, — добавил он.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в свою очередь поздравил жителей Татарстана с Днем республики и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества. Почетные гости дали старт мероприятию, нажав на символическую кнопку. После чего отправились осматривать достижения нефтегазохимического хозяйства, которые в рамках форума были представлены на 28-й международной специализированной выставке «Нефть, газ. Нефтехимия».

Выставка считается одним из ведущих отраслевых мероприятий Приволжского федерального округа, входит в тройку крупнейших региональных нефтегазовых выставочных мероприятий России и имеет особое значение для развития экономики, технологической инфраструктуры и технического перевооружения предприятий российского нефтегазохимического комплекса.



Традиционно один из крупнейших участников выставки АО «ТАИФ-НК».

Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Основные виды — дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы.

Ассортимент выпускаемой компанией продукции насчитывает 49 наименований. Фото: Ринат Назметдинов

Недавно АО «ТАИФ-НК» задекларировало новый продукт — дизельное топливо марки Евро-6 со сверхнизким содержанием серы.

Также на выставке был представлен еще один вид продукции — полимерно-битумный вяжущий марки ПБВ-60. Применение ПБВ при строительстве дорог увеличивает срок службы дорожного полотна на 4—6 лет, оно обладает более широким интервалом пластичности, высокими показателями эластичности, а также более стоек к термоокислительной деструкции по сравнению с дорожными битумами марок БНД.

Полимерно-дорожные покрытия более стойки к деформациям, устойчивы к образованию трещин и колеи при повышенных транспортных нагрузках. В качестве примера можно привести уложенный в августе 2016 года участок автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе РТ с применением битума БНД 50/70 и ПБВ-60 производства АО «ТАИФ-НК». На текущий момент автодорога активно эксплуатируется и находится в хорошем состоянии.

— Для строительства качественных дорог нижнекамский битум активно используют не только дорожники Татарстана, а также Кировской и Ульяновской областей. Высоко ценят его качество и иностранные покупатели. Заказы на него поступают из Казахстана, Узбекистана, Мексики и Боливии.

Вся производимая продукция пользуется большим спросом на территории Татарстана, Российской Федерации и за рубежом. Спрос на продукцию ТАИФ-НК высокий, — отметил Ильшат Фаттахов, заместитель генерального директора — директор по коммерции АО «ТАИФ-НК».

Вся производимая продукция пользуется большим спросом на территории Татарстана, Российской Федерации и за рубежом. Фото: Ринат Назметдинов

Весь ассортимент выпускаемых АО «ТАИФ-НК» нефтепродуктов соответствует уровню мирового стандарта качества. Продукция неоднократно была отмечена на престижных республиканских и российских конкурсах. Так, по итогам конкурса 100 лучших товаров России признание получили топливо для реактивных двигателей марки РТ и битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100.



Отбор светлых нефтепродуктов вырос с 76% до 80,2%

Несмотря на складывающуюся негативную ситуацию в мировой и отечественной экономике, АО «ТАИФ-НК» не просто продолжило работу, но даже увеличило глубину переработки и отбор светлых нефтепродуктов. Компания снизила производство темных нефтепродуктов за счет их использования в качестве сырья на КГПТО. Благодаря этому не только улучшена структура выпуска продукции, но и достигнуты новые рекордные показатели. Отбор светлых нефтепродуктов вырос с прежних 76% до 80,2%.

Такие показатели были достигнуты с учетом продолжающейся работы Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков в режиме комплексного опробования. При дальнейшей стабильной работе комплекса ожидаемый отбор светлых нефтепродуктов составит более 90%.



По-прежнему одним из приоритетных направлений для компании ТАИФ-НК являются вопросы экологической безопасности. На предприятии продолжается реализация проекта «Чистый воздух», направленного на снижение негативного воздействия на атмосферу.

В 2021 году заключен договор на оснащение автоматической системой мониторинга (АСМВ) источника выбросов загрязняющих веществ — дымовой трубы технологической печи ВА-301 цеха № 03 НПЗ на сумму 34,4 млн руб. Начаты проектно-изыскательские работы по данному договору в рамках получения комплексного экологического разрешения (КЭР). Проведено детальное количественное и качественное обследование источников выбросов АО «ТАИФ-НК» для разработки технико-экономического обоснования инвестиций в проектирование и установку систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

Деятельность АО «ТАИФ-НК» — одного из ведущих профильных предприятий республики — направлена на совершенствование процессов переработки углеводородного сырья с выпуском высококачественных нефтепродуктов, что напрямую способствует реализации программ развития нефтегазохимического комплекса республики в рамках республиканской Стратегии социально-экономического развития — 2030, решению задач по формированию основ национальной конкурентоспособности.



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