Дети в погонах: напутствие генерала Липского, клятва «не предавать» и путевка в академию СК

В чем поклялись первые кадеты Следкома в Казани и какие льготы их ждут

Фото: Максим Платонов

Сегодня в полку казанских кадетов прибыло — к 25 профильным классам в школах города добавились еще два. 59 мальчишек и девчонок будут наряду с математикой и другими предметами изучать основы службы в Следкоме — в теории и на практике. В числе юных новобранцев генерал-майора Валерия Липского есть дети действующих сотрудников СКР и те, кто пока лишь рассматривает перспективы службы в силовых органах. Как выяснило «Реальное время», через два года выпускники первых в Казани кадетских классов Следкома получат льготы для поступления в профильную академию.

«Клянусь не предавать, защищать, прилежно учиться»



1 сентября для новоиспеченных казанских кадетов Следкома началось сегодня не в школе, а зале Казанской ратуши. Собственно право называться кадетами они получили после присяги перед лицом руководства Следкома по РТ, республики, мэрии города и собственных родителей.

Два десятых класса из школ №140 и №160 выстроились с двух сторон президиума между колоннами. А дальше из уст одного из их будущих наставников прозвучала присяга:

— Вступая в ряды российских кадетов, торжественно клянусь: с честью и достоинством нести звание российского кадета, прилежно учиться, быть верным идеалам кадетского братства, свято верить, преумножать традиции кадетов — клянусь.

Два десятых класса из школ №140 и №160 выстроились с двух сторон президиума между колоннами

— Клянусь! — громогласно отвечали мальчишки и девчонки в форменной одежде (она была пошита специально для них еще до начала учебного года; к слову, для девочек в комплекте предусмотрены не только юбки, но и брюки). — Строго выполнять обязанности кадетов: дорожить званием кадета, быть честным и правдивым перед лицом своих товарищей, не предавать их, оказывать им всемерную помощь, быть патриотом, чтить память погибших за свободу и независимость нашей родины, уважать ветеранов войны и труда, готовить себя быть достойным защитником Отечества. Клянусь!

— Клянусь! — повторили десятиклассники. — И если я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое осуждение товарищей и лишение звания кадета. Клянусь!

Генеральский рецепт успеха

Среди подопечных СК есть и идейные — из семей военных и следователей, а есть те, кто оканчивал девятый класс в этих же двух школах и выбирал между двумя профильными классами — математическим и кадетским.

— Это как подушка запасная — если не получится, еще куда-нибудь поступить, — признался один из кадетов 169-й школы, пожелавший остаться неизвестным.

— Хотим стать следователями или прокурорами. Чему будут учить — пока не знаем, — признались две его одноклассницы.

Среди близких парня есть действующие сотрудники — в том числе в пятом отделе, налоговом, отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Фото: Ирина Плотникова

— Мне нравится работа Следственного комитета. Я бы хотел, если получится, криминалистом работать. По детективам сужу — это очень интересно, — поделился с «Реальным временем» командир кадетского класса школы №140 Нурислам Нуриев.



Среди близких парня есть действующие сотрудники — в том числе в пятом отделе, налоговом, отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Правда, об их работе мальчик мало что знает — тайны следствия в семье не обсуждают. Да и закон не позволяет.

Именно Нурисламу, как командиру нового кадетского отряда, главный следователь Татарстана Валерий Липский вручил сегодня знамя этого отряда. Руководитель Следкома по РТ поблагодарил за содействие в организации первых кадетских классов СКР в Казани президента республики, вице-премьера и мэра Казани. Самих ребят генерал-майор юстиции поздравил с Днем знаний и началом нового этапа в жизни — получения принципиально новых знаний, развития личных качеств и закалки характера. По мнению Липского, сегодняшний день должен стать отправной точкой к важным свершениям — в учебе, науке и спорте.

— Всегда повышайте свой образовательный уровень. Никогда не отчаивайтесь, и все у вас получится. Ваши знания и отношения к делу будут успехом на пути к достижению намеченной цели... Пусть этот учебный год в форме кадетов Следственного комитета принесет вам много положительных моментов и ярких впечатлений, — пожелал главный следователь республики.

По мнению Липского, сегодняшний день должен стать отправной точкой к важным свершениям — в учебе, науке и спорте

Обучение на месте преступления и в классах

Как выяснило «Реальное время», профильные классы будущих следователей в Казани появились благодаря поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Концепция кадетского образования СК предусматривает разные форматы обучения будущих кадров со школьной скамьи — от кадетских классов в обычных школах до кадетских корпусов.

На вершине образовательной пирамиды — профильный вуз ведомства — Санкт-Петербургская академия Следственного комитета. И все новоиспеченные кадеты Казани уже знают — по окончании кадетских классов они смогут рассчитывать на льготное поступление в это учебное заведение. Впрочем, по словам Нурислама Нуриева, лично для него льготы большого значения не имеют.

Как рассказали «Реальному времени» в Следкоме по РТ, учебная программа в новых классах будет отличаться от обычной дополнительными часами, выделенными на спецпредметы. В частности — основы госслужбы в Следственном комитете. Будущих кадетов ждет знакомство с азами юриспруденции, а также экскурс в историю создания следствия в России.

— Начнем с царских времен, с Петра I. В дальнейшем предусмотрена и практика, возможно, с выездом на места реальных происшествий вместе с криминалистами либо специально смоделированные места преступлений, — рассказал замруководителя отдела кадров Следкома по РТ Антон Жуков.

Мэр не исключил, что при поддержке Минобрнауки Татарстана в Казани могут появиться и другие, близкие к следствию учебные классы

С его слов, близкое знакомство с последствиями тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних «коллег» не ждет. Однако методики поиска следов преступника и сбора улик можно изучить и на простых делах. А вообще, учеба — неотъемлемая часть деятельности настоящих следователей. К примеру, для действующих сотрудников по согласованию с танковым училищем порой используют полигон, где специалисты устраивают взрывы изношенных и списанных автомобилей, с последующим осмотром места происшествия, изучения последствий взрыва, определения взрывной волны, места закладки и следов взрывчатых веществ. Детей ждет практика попроще.

— Очень надеемся, что из вас, дорогие ребята, вырастут настоящие защитники родины! — обратился к десятиклассникам в погонах мэр Казани Ильсур Метшин. — Неважно, что не все из вас выберут работу и в Следственном комитете, и в правоохранительных органах, — продолжил он, но заметил — полученная закалка, умение дружить, дисциплина и внимание к проблемам других останутся на всю жизнь.

Мэр не исключил, что при поддержке Минобрнауки Татарстана в Казани могут появиться и другие, близкие к следствию учебные классы. До сегодняшнего дня в нашем городе было 25 профильных кадетских классов, теперь 27.

— Будем внимательно следить за вашими успехами, дети! — предупредил юных казанцев Метшин.

В свою очередь министр образования РТ Ильсур Хадиуллин сообщил «Реальному времени», что считает довольно успешной практику работы кадетских классов в Татарстане. «Более 90% выпускников поступают в вузы по своим профилям», — поделился он статистикой.

На память о сегодняшнем дне первые казанские кадеты получили памятные часы с символикой СКР.

1 / 42 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова