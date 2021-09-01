Дети в погонах: напутствие генерала Липского, клятва «не предавать» и путевка в академию СК
В чем поклялись первые кадеты Следкома в Казани и какие льготы их ждут
Сегодня в полку казанских кадетов прибыло — к 25 профильным классам в школах города добавились еще два. 59 мальчишек и девчонок будут наряду с математикой и другими предметами изучать основы службы в Следкоме — в теории и на практике. В числе юных новобранцев генерал-майора Валерия Липского есть дети действующих сотрудников СКР и те, кто пока лишь рассматривает перспективы службы в силовых органах. Как выяснило «Реальное время», через два года выпускники первых в Казани кадетских классов Следкома получат льготы для поступления в профильную академию.
«Клянусь не предавать, защищать, прилежно учиться»
1 сентября для новоиспеченных казанских кадетов Следкома началось сегодня не в школе, а зале Казанской ратуши. Собственно право называться кадетами они получили после присяги перед лицом руководства Следкома по РТ, республики, мэрии города и собственных родителей.
Два десятых класса из школ №140 и №160 выстроились с двух сторон президиума между колоннами. А дальше из уст одного из их будущих наставников прозвучала присяга:
— Вступая в ряды российских кадетов, торжественно клянусь: с честью и достоинством нести звание российского кадета, прилежно учиться, быть верным идеалам кадетского братства, свято верить, преумножать традиции кадетов — клянусь.
— Клянусь! — громогласно отвечали мальчишки и девчонки в форменной одежде (она была пошита специально для них еще до начала учебного года; к слову, для девочек в комплекте предусмотрены не только юбки, но и брюки). — Строго выполнять обязанности кадетов: дорожить званием кадета, быть честным и правдивым перед лицом своих товарищей, не предавать их, оказывать им всемерную помощь, быть патриотом, чтить память погибших за свободу и независимость нашей родины, уважать ветеранов войны и труда, готовить себя быть достойным защитником Отечества. Клянусь!
— Клянусь! — повторили десятиклассники. — И если я нарушу мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое осуждение товарищей и лишение звания кадета. Клянусь!
Генеральский рецепт успеха
Среди подопечных СК есть и идейные — из семей военных и следователей, а есть те, кто оканчивал девятый класс в этих же двух школах и выбирал между двумя профильными классами — математическим и кадетским.
— Это как подушка запасная — если не получится, еще куда-нибудь поступить, — признался один из кадетов 169-й школы, пожелавший остаться неизвестным.
— Хотим стать следователями или прокурорами. Чему будут учить — пока не знаем, — признались две его одноклассницы.
— Мне нравится работа Следственного комитета. Я бы хотел, если получится, криминалистом работать. По детективам сужу — это очень интересно, — поделился с «Реальным временем» командир кадетского класса школы №140 Нурислам Нуриев.
Среди близких парня есть действующие сотрудники — в том числе в пятом отделе, налоговом, отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Правда, об их работе мальчик мало что знает — тайны следствия в семье не обсуждают. Да и закон не позволяет.
Именно Нурисламу, как командиру нового кадетского отряда, главный следователь Татарстана Валерий Липский вручил сегодня знамя этого отряда. Руководитель Следкома по РТ поблагодарил за содействие в организации первых кадетских классов СКР в Казани президента республики, вице-премьера и мэра Казани. Самих ребят генерал-майор юстиции поздравил с Днем знаний и началом нового этапа в жизни — получения принципиально новых знаний, развития личных качеств и закалки характера. По мнению Липского, сегодняшний день должен стать отправной точкой к важным свершениям — в учебе, науке и спорте.
— Всегда повышайте свой образовательный уровень. Никогда не отчаивайтесь, и все у вас получится. Ваши знания и отношения к делу будут успехом на пути к достижению намеченной цели... Пусть этот учебный год в форме кадетов Следственного комитета принесет вам много положительных моментов и ярких впечатлений, — пожелал главный следователь республики.
Обучение на месте преступления и в классах
Как выяснило «Реальное время», профильные классы будущих следователей в Казани появились благодаря поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Концепция кадетского образования СК предусматривает разные форматы обучения будущих кадров со школьной скамьи — от кадетских классов в обычных школах до кадетских корпусов.
На вершине образовательной пирамиды — профильный вуз ведомства — Санкт-Петербургская академия Следственного комитета. И все новоиспеченные кадеты Казани уже знают — по окончании кадетских классов они смогут рассчитывать на льготное поступление в это учебное заведение. Впрочем, по словам Нурислама Нуриева, лично для него льготы большого значения не имеют.
Как рассказали «Реальному времени» в Следкоме по РТ, учебная программа в новых классах будет отличаться от обычной дополнительными часами, выделенными на спецпредметы. В частности — основы госслужбы в Следственном комитете. Будущих кадетов ждет знакомство с азами юриспруденции, а также экскурс в историю создания следствия в России.
— Начнем с царских времен, с Петра I. В дальнейшем предусмотрена и практика, возможно, с выездом на места реальных происшествий вместе с криминалистами либо специально смоделированные места преступлений, — рассказал замруководителя отдела кадров Следкома по РТ Антон Жуков.
С его слов, близкое знакомство с последствиями тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних «коллег» не ждет. Однако методики поиска следов преступника и сбора улик можно изучить и на простых делах. А вообще, учеба — неотъемлемая часть деятельности настоящих следователей. К примеру, для действующих сотрудников по согласованию с танковым училищем порой используют полигон, где специалисты устраивают взрывы изношенных и списанных автомобилей, с последующим осмотром места происшествия, изучения последствий взрыва, определения взрывной волны, места закладки и следов взрывчатых веществ. Детей ждет практика попроще.
— Очень надеемся, что из вас, дорогие ребята, вырастут настоящие защитники родины! — обратился к десятиклассникам в погонах мэр Казани Ильсур Метшин. — Неважно, что не все из вас выберут работу и в Следственном комитете, и в правоохранительных органах, — продолжил он, но заметил — полученная закалка, умение дружить, дисциплина и внимание к проблемам других останутся на всю жизнь.
Мэр не исключил, что при поддержке Минобрнауки Татарстана в Казани могут появиться и другие, близкие к следствию учебные классы. До сегодняшнего дня в нашем городе было 25 профильных кадетских классов, теперь 27.
— Будем внимательно следить за вашими успехами, дети! — предупредил юных казанцев Метшин.
В свою очередь министр образования РТ Ильсур Хадиуллин сообщил «Реальному времени», что считает довольно успешной практику работы кадетских классов в Татарстане. «Более 90% выпускников поступают в вузы по своим профилям», — поделился он статистикой.
На память о сегодняшнем дне первые казанские кадеты получили памятные часы с символикой СКР.
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