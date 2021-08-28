Блогеры-наблюдатели, гигантская видеостена и другие изюминки наблюдения за выборами в Татарстане

Кто будет наблюдать за процессом голосования в Татарстане, за что республику любят в Федеральном центре и почему работа наблюдателя — это героизм

Фото: Ринат Назметдинов

К моменту выборов депутатов Госдумы, которые пройдут 17—19 сентября, при Общественной палате РТ создадут центр общественного наблюдения, где на видеостене можно будет одновременно наблюдать сразу за 272 избирательными участками. Это, пожалуй, одно из самых интересных новшеств, которые в республике будут призваны обеспечивать прозрачность и легитимность процесса. Кроме того, в республике решили продолжить практику привлечения в качестве наблюдателей известных блогеров (между прочим, в Общественной палате РФ эту идею охарактеризовали как блестящую). Количество камер на избирательных участках существенно увеличат, по сравнению с голосованием в 2020 году. Почему Общественная палата России отдала Татарстану золотой мяч в электоральном соревновании, грозят ли республике ураганы фейков и пустят ли на участки антипрививочников — в материале «Реального времени».

Антипрививочников на участки пустят

На очередной сессии онлайн-форума «Мой голос» экспертное сообщество из Татарстана и федерального центра обсудило, как обеспечить прозрачность голосования. Принять участие в работе форума мог каждый желающий — впрочем, как обычно. Зрители присылали вопросы в чате трансляции, а эксперты в прямом эфире отвечали на них. Модерировала беседу блогер Алина Гималтдинова, в прошлом году сама впервые примерившая на себя роль наблюдателя.



Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев в начале форума напомнил: пандемия еще с нами, она никуда не делась и обязательно внесет свою лепту в организацию избирательного процесса. На этот раз выборы опять растянуты по времени — на три дня, это позволит избежать скученности на участках и обеспечить желанную социальную дистанцию. Члены УИКов будут «упакованы» в СИЗы, а еще их опять застрахуют от угрозы подцепить коронавирус в ходе работы. Отдать свой голос можно будет только в маске — это правило, кстати, коснется и тех, кто сделал прививку. Как подчеркнул Кондратьев, никаких моментов дискриминации для невакцинированных избирателей допущено не будет.

Андрей Кондратьев в начале форума напомнил: пандемия еще с нами, она никуда не делась и обязательно внесет свою лепту в организацию избирательного процесса

— Никаких ограничительных, запретительных барьеров не будет. Никак режим голосования с вакцинацией не будет увязываться, потому что прививка — дело добровольное! — пообещал он.

Кондратьев напомнил, что уже за месяц до выборов все избирательные комиссии обеспечены СИЗами, сейчас проходит финальный инструктаж всех, кто будет в этих комиссиях работать.

Уже с 8 сентября начнут работать участковые комиссии. Они также будут принимать заявки на участие в проекте «Мобильный избиратель», благодаря которому граждане смогут голосовать там, где находятся. Кроме того, как сообщил глава ЦИК РТ, Татарстан уже серьезно продумывает следующую избирательную кампанию и участие в пилотном проекте по электронному голосованию.

Камер на участках станет в два с половиной раза больше

А потом Андрей Кондратьев перешел к непосредственной теме сессии — в частности, к наблюдателям, сообщество которых в татарстанском ЦИК так любят называть «армией».

— Я им особо благодарен. Это свыше 15 тысяч человек, которые изъявили желание и со всей открытостью идут на участки, наблюдают за избирательным процессом. Всегда гласность, легитимность, открытость были нашими важнейшими приоритетами, — вновь отметил он.

По мнению главы ЦИК Татарстана, после нынешних выборов стоит вернуться к обсуждению, а нужно ли выпускать на участки такое количество наблюдателей

Но, по мнению главы ЦИК Татарстана, после нынешних выборов стоит вернуться к обсуждению, а нужно ли выпускать на участки такое количество наблюдателей. Это до сих пор предмет дискуссии — делать упор на живых людей со смартфонами в руках или на видеокамеры.

— Только количество камер на участках у нас увеличилось с 40 тысяч до 100 тысяч. Раньше на избирательных кампаниях не более 12 часов велась запись, а сейчас это трое суток. На участках, не охваченных видеонаблюдением, будут установлены приборы видеофиксации, — сообщил Андрей Кондратьев. — Это колоссальное новшество, колоссальная ответственность членов участковых и территориальных комиссий. Но я верю наблюдателям — ведь это все равно человеческое наблюдение с применением средств видеосъемки. Наблюдатель со смартфоном в руках становится в своем роде журналистом. На мой взгляд, будущее именно за этим сегментом легитимности избирательного процесса.

Аргументируя свою позицию, Кондратьев привел пример:

— Поставь мы 100 тысяч камер, в следующую кампанию скажут: «Установите 200 тысяч». Потом скажут, что по две камеры на один участок — это мало, ставьте четыре. Можно идти по этому принципу, это дискуссионный вопрос в экспертном сообществе. Все зависит от стандартов. Но главный упор надо сделать на наблюдателей и их участие в поддержании легитимных процессов.

Новшество — видеостена

О новшествах общественного наблюдения рассказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева. К слову, ОП РТ занимается мониторингом выборов в 2012 году. А с 2018 года право общественного контроля за выборами закреплено за палатой законодательно.

О новшествах общественного наблюдения рассказала председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева

По словам Валеевой, в этом году готовить наблюдателей в Татарстане начали довольно рано — координационный совет из 23 человек сформировали уже 8 февраля. 23 июня утвердили положение палаты о наблюдателях:

— На сегодня мы можем сказать, что во всех 45 муниципальных районах прошли обучение более 5 тысяч наблюдателей. Программа обучения в этом году была ориентирована на наработку практических навыков — освоение навыков проверки информации о возможных нарушениях, разрешение возможных споров. Мы исходим из того, что наблюдатели на площадке избирательной комиссии — люди, которые взаимодействуют со всеми заинтересованными сторонами в обеспечении прежде всего прав избирателей и честности, прозрачности выборов.

Зиля Валеева отчиталась: палата заключила 41 соглашение, из них 6 — с региональными отделениями политических партий, остальные 35 — с общественными организациями (из которых 12 — молодежные).

— Мы как наблюдатели отмечаем возросшую конкурентность на выборах. В этом году в выборах в одномандатных округах Татарстана участвуют представители 10 политических партий, тогда как в 2016 году их было восемь, — сообщила глава ОП РТ.

Во всех 45 муниципальных районах прошли обучение более 5 тысяч наблюдателей

В этом году Татарстан повторил практику привлекать в качестве наблюдателей блогеров-инфлюэнсеров. И, наконец, Валеева анонсировала весьма серьезное новшество, «беспрецедентное по открытости»:

— Общественные наблюдатели в этом году будут обеспечены видеонаблюдением. При Общественной палате будет открыт Центр общественного наблюдения — наша видеостена, которая позволит одновременно наблюдать за 48 участковыми избирательными комиссиями. Если мы еще к этому прибавим тот факт, что по одному аккаунту рабочего места имеет каждая партия, каждый зарегистрированный кандидат, один аккаунт у уполномоченного по правам человека (один аккаунт — это четыре избирательных комиссии), то одновременно осуществляется просмотр по совокупности ими 272 участков.

Площадь помещения Центра общественного наблюдения — более 200 квадратных метров. Одновременно там смогут находиться около полусотни человек — скученности не допустят, поскольку коронавирус не дремлет. А еще каждому желающему войти измерят температуру. Поучаствовать в работе центра сможет любой желающий, при наличии документа, подтверждающего личность, и свободного места, учитывая ковидные ограничения. Монтаж видеостены начнется с 9 сентября. Действовать центр будет в дни голосования — 17, 18 и 19 сентября круглосуточно. Будут возможности как просмотра прямой трансляции, так и повторного просмотра участков, по которым могут возникнуть вопросы.



При Общественной палате будет открыт Центр общественного наблюдения

Грозит ли Татарстану «фейковый шторм»?

Традиционными комплиментами в адрес Татарстана рассыпался первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием, член рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

— Татарстан и работа республиканского ЦИК в целом комплекс взаимодействия ЦИК РТ и Общественной палаты Татарстана — номер один в стране. Та планка, которая взята здесь, — беспрецедентна, — восторженно говорил Малькевич. — Мы уберем за скобки только Москву, где очень энергично продвигается электронное голосование, где все обклеено объявлениями о розыгрыше 20 квартир, 100 машин. Это немножко другой мир. Блестящая идея привлечения блогеров-наблюдателей — это такая фишка республики, которую все обсуждают, восхищаются и боятся вводить у себя. То мужество, которое продемонстрировали ЦИК, власти республики и ОП РТ, которая это инициировала — очень круто, это отдельный хрустальный кубок, золотой мяч в электоральном соревновании.

Малькевич честно признался: проект с блогерами-наблюдателями лично он сам везде пиарит, поскольку это обеспечивает запредельную открытость и эффективное опровержение фейков. Кстати, о фейках: Малькевич выразил надежду, что Татарстану этот шторм не угрожает.

— Хотя одну свежую историю в республике только что отмониторила рабочая группа по фейкам ОП России, — оговорился он. — Причем в этой ситуации традиционно включаются СМИ-иноагенты. Это история про избирательный бюллетень в республике. Фейкометы рассказали нам, что бюллетень в Татарстане якобы будет напечатан только на татарском языке. И тут же включаются псевдоСМИ и начинают рассказывать, что это такое творится. А мы знаем, что это не так. И именно открытость ЦИК республики, тот же телеграм-канал, где все четко разъясняется, помогают в этой работе. К сожалению, такие нападки будут, чтобы расшатать многонациональный мир в республике. Такая угроза есть. Но благодаря профессионализму и оперативности, мы выстоим, отобьемся.

Малькевич честно признался: проект с блогерами-наблюдателями лично он сам везде пиарит, поскольку это обеспечивает запредельную открытость и эффективное опровержение фейков

Кондратьев недоуменно пожал плечами и подтвердил, что бюллетени только на татарском языке — это, конечно же, абсолютная ложь.

Под занавес своего пламенного спича Малькевич намекнул, что из регионов поступила инициатива организовать в стране новый праздник — День работника избирательной системы.

— Эти люди заслуживают своего профессионального праздника, — твердо сообщил он и расписал, в каких нечеловеческих условиях будут работать члены избиркома: три дня, с головы до ног облаченные в СИЗ. Эту нагрузку Малькевич сравнил ни много ни мало с подвигом.

Наблюдатель — в эпицентре

Алексей Песков, член исполнительного комитета корпуса наблюдателей «За чистые выборы», федеральный координатор ассоциации НОМ, отвечая на вопрос модератора, не согласился с тем, что деятельность наблюдателя на участке представляет собой рутину.

— Зачастую наблюдатель находится в самом эпицентре событий, и как раз на нем может лежать ответственность и ключевая задача в разрешении конфликтов, предупреждении провокаций, нарушений. Безусловно, грубых нарушений и фальсификаций, учитывая практику общественного наблюдения, становится меньше. И сам наблюдатель на участке является главным и серьезным аргументом в этом направлении. Но деятельность наблюдателя отнюдь не скучна, — пытался он разрушить миф о том, что наблюдатель целый день зевает на своем стульчике...

Отвечая на вопросы, Песков сообщил, что наблюдатели плату за свою общественную деятельность не получают. Они работают по зову сердца, это исключительно те, кому важно реализовать свою гражданскую позицию.

Песков также призвал всех наблюдателей стараться отражать информацию о работе на избирательных участках в своих соцсетях, транслировать правду в массы.



Песков призвал всех наблюдателей стараться отражать информацию о работе на избирательных участках в своих соцсетях, транслировать правду в массы. Фото: vk.com/zachistievibori

Фейки и злоупотребления

Председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо обозначил две основные группы проблем: злоупотребление правом, которое осуществляется в целях делегитимизации избирательного процесса и распространение недостоверной информации.

Говоря о первой группе проблемных вопросов, Какохо привел такой пример:

— На один из избирательных участков пришел молодой человек с папкой, в которой было более 60 болванок жалоб, куда нужно вставить только дату и время. И этот избиратель закидывает жалобами членов ЦИК регулярно, систематически. Это — злоупотребление правом».

Тимур Какохо обозначил две основных группы проблем: злоупотребление правом, которое осуществляется в целях делегитимизации избирательного процесса и распространение недостоверной информации

Обозначая вторую проблему — обилие фейков, Какохо сообщил:

— При мониторинге соцсетей, сайтов мы увидели, что более 80 процентов сообщений о нарушениях являются недостоверными, выдуманными. Поступают и фото, и видеоматериалы. Мы связываемся с наблюдателями и видим, что представленная фотография даже не относится к местности, на которой находится участок. Мы как общественники для противодействия распространению осуществляем мониторинг таких соцсетей и сайтов, направленных на формирование в обществе негативного восприятия. Наша задача — находить и разоблачать недостоверную информацию и доносить до аудитории достоверную.