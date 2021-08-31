Личное банкротство: правила, процедура, подводные камни
Что кроется за фразой «списание долгов» и на что нужно обратить внимание, запуская процедуру банкротства физического лица
Личное банкротство — процедура для россиянина относительно новая. Поэтому многие не до конца понимают, что она собой представляет. Люди верят объявлениям у подъезда, в которых говорится: «Спишем долги. Дешево, гарантированно». В действительности это четко регламентированный процесс, в котором есть множество нюансов и подводных камней. И главное — гарантировать в нем никто ничего не может. Что такое личное банкротство? Кому оно подходит, а кому — нет? Какие долги списать нельзя? О чем нужно знать, прежде чем запускать процедуру? Как вас могут обмануть недобросовестные юристы? Разбираемся вместе с Галиной Гамбург, руководителем практики имущественных отношений юридической компании amulex.ru.
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Списание задолженности законным путем
Личное банкротство — судебная процедура, четко регламентированная законодательством Российской Федерации. Часто она заканчивается тем, что человека признают банкротом и списывают его долги, которые не удалось погасить даже путем продажи всего имущества.
Списать таким образом можно не только кредитные задолженности перед банками, но и долги по налогам, и по ЖКХ, и перед физическими лицами. Однако есть типы обязательств, которые исполнить все же придется, даже если человека признали банкротом. Например, нельзя списать:
- долг по алиментам;
- долг, образовавшийся вследствие вреда, причиненного преступлением;
- в результате причинения вреда жизни и здоровью другого человека и некоторые другие виды задолженностей.
Поэтому нужно понимать: не любую задолженность можно списать, так что банкротство — это не панацея.
Кроме того, даже если тип долга позволяет его списать в результате банкротства, могут возникнуть факторы, которые затруднят этот процесс. Например, суд может признать должника недобросовестным и отказать в списании долгов (но при этом признать человека банкротом). Такое может произойти, если:
- должник намеренно указал некорректные данные, завысил свой доход, обращаясь в банк за получением кредита;
- пытается скрыть имущество, путем продажи которого можно погасить долги;
- незадолго до банкротства совершил сделки, призванные уменьшить объем личного имущества (например, переводил недвижимость на имя родственников)
- и в ряде других случаев.
Так что, если человек планирует запустить процедуру личного банкротства, он должен первым делом проконсультироваться с опытными юристами и определить, насколько его ситуация подходит под критерии банкротства физического лица. Чтобы облегчить себе задачу, можно пройти онлайн-тест, который покажет, подходит ли должник в настоящий момент под эту процедуру.
Реализация VS реструктуризация
Суд может ввести две разных процедуры в банкротстве — реструктуризацию или реализацию.
Реструктуризация назначается в том случае, когда у должника есть определенный доход, которого сейчас не хватает, чтобы погасить задолженность перед банком, но который дает определенные надежды на будущее. Эта процедура представляет собой своеобразную заморозку кредита: должник отдает его равными частями в срок до трех лет, при этом банк по решению суда обязан прекратить начислять на сумму задолженности штрафы и неустойки за просрочку. Процедура реструктуризации подходит, если есть возможность выплатить долг, но позже, и если при этом должник очень хочет сохранить свое имущество.
Реализация — это процедура, которая чаще всего ассоциируется в обществе с банкротством: продажа всего ценного имущества, за счет которой покрывается часть долгов. Остальное списывается, даже если денег от продажи не хватило. В процессе реализации должник может сохранить:
- единственное жилье;
- имущество, которое является единственным источником извлечения дохода;
- предметы быта и домашней обстановки, которые не относятся к предметам роскоши.
То есть продать придется и роскошные драгоценности, и недвижимость, и автомобили. Порой возникает вопрос: а что если в гостиной стоят антикварные стулья, а едят в доме из серебряного сервиза середины XIX века? К сожалению, антиквариат считается предметом роскоши, стулья и посуду придется продать, а взамен купить попроще. Ценность вещей определяет финансовый управляющий, процесс регламентирует специальная процедура.
Если речь идет о супружеской паре, то надо понимать: если банкротится кто-то один и вводится процесс реализации, то она действует на все совместно нажитое имущество. Есть распространенная ошибка: многие думают, что если второй дом куплен на имя жены, то в процедуре банкротства мужа этот дом не будет продан. Но это не так. По Семейному кодексу, это совместно нажитое имущество, которое должно быть реализовано по Закону о банкротстве. А вот если дом жена получила по наследству, в подарок или в порядке приватизации, то он совместно нажитым не считается — а значит, его реализовать при банкротстве мужа нельзя, оно остается при хозяйке.
Может ли банкрот сохранить бабушкино колье или загородную резиденцию?
На этапе реализации часто возникает проблема: в попытке сохранить ценности будущий банкрот начинает их прятать по друзьям и родственникам. Но если финансовый управляющий выявляет факт утайки предметов роскоши и доказывает его — это может послужить поводом к признанию должника недобросовестным. И приведет это к плачевным последствиям: суд не спишет задолженность, а банкротом должника признает.
Еще одна популярная идея — продать несколько объектов недвижимости и купить на все эти деньги один, роскошный и огромный. А потом объявить его единственным жильем и таким образом сохранить при банкротстве. Такое искусственное создание единственного жилья тоже чревато проблемами: суд прекрасно знает эти схемы, и в механизме банкротства физического лица предусмотрена защита от таких махинаций. Суд тщательно проверит все сделки за последние годы, и если усмотрит хотя бы в одной из них признаки недобросовестности должника — задолженность грозит остаться при вас.
Тем более что совсем недавно был создан прецедент, когда суд обязал должника продать единственное жилье — да, оно было роскошное, излишнее, но все же единственное. В этом определении прозвучала настораживающая фраза: даже если единственное жилье должника не роскошное, но ему есть где жить на праве пользования (например, с родственниками), то и его тоже можно изъять. Так что мы видим, что подход к банкротству физлиц начинает ужесточаться.
Конечно, на улице человек остаться не может, поэтому, продав излишнюю и роскошную виллу, он получает жилье — с учетом норм предоставления жилплощади.
Как стать банкротом по собственному желанию
- Для начала нужно определить, подходит ли человек под процедуру: можно пройти тест онлайн и честно ответить там на все вопросы, и если ответ положительный, далее следует проконсультироваться с юристом.
- Процедура банкротства физического лица начинается со сбора пакета документов, предусмотренных Законом о банкротстве.
- Составляется заявление о признании гражданина банкротом и формируется пакет приложений к нему. В заявлении нужно назвать организацию финансовых управляющих, из которой суд должен назначить управляющего.
- На депозит Арбитражного суда вносится 25 000 рублей на оплату услуг финансового управляющего. Также надо уплатить госпошлину (300 рублей).
- Документы предоставляются в Арбитражный суд вашего региона. Он назначает первое заседание. Но если каких-то документов не хватает, заявление остается без движения — недостающее нужно добавить.
- На первом судебном заседании, которое назначается обычно через месяц-полтора после подачи документов, суд рассматривает обоснованность заявления и решает, какую процедуру вводить — реструктуризацию или реализацию. В некоторых регионах есть такая практика: чтобы рассмотреть все возможности погашения долга, сначала всегда назначается реструктуризация, что бы ни просил должник. А иногда суды идут навстречу и сразу вводят реализацию.
- После этого в работу включается финансовый управляющий. Он ведет реестр требований кредиторов, распоряжается денежными средствами должника, выделяя ему средства на жизнь (всегда строго в размере прожиточного минимума), ведь банковские счета замораживаются в тот же день, когда вводится процедура реализации.
- Через 5-6 месяцев, в зависимости от того, на какой срок вводится реализация, управляющий предоставляет суду отчет о том, какое выявлено имущество и какие долги, добросовестный ли должник и можно ли ему списать задолженности.
- Если введена процедура реализации, то назначается дата финального заседания, на котором рассматривается отчет финансового управляющего. Именно тогда решается, завершать процедуру с освобождением от долгов или нет. Но если возникают обособленные споры об оспаривании сделки, новые требования кредиторов, случаются разногласия с финансовым управляющим — для их рассмотрения назначаются отдельные судебные заседания. Если банкротство ничем не осложнено, то в среднем оно занимает полгода. Сложные банкротства растягиваются на более длительный срок.
Шлейф от банкротства растянется на 5 лет
Если все прошло так, как задумывалось, после окончания процедуры банкротства человек чист, как младенец: все его долги закрыты, ни один кредитор не имеет права требовать от него чего-либо.
Но надо учитывать, что последствия все-таки будут влиять на жизнь бывшего должника еще как минимум 5 лет. Кроме тоски по бабушкиному колье и по загородному шале, человек будет испытывать следующие неудобства:
- ему будет очень сложно взять новый кредит. Формального запрета на это нет, но 5 лет после завершения процедуры он обязан будет указывать в анкете банка, что он банкрот. А банки выдают кредиты таким гражданам крайне неохотно;
- он 5 лет не сможет становиться учредителем ООО;
- те же 5 лет ему запрещено будет работать директором АО;
- и если вдруг он ухитрится все-таки набрать долговых обязательств и вознамерится снова пройти процедуру банкротства добровольно, ему придется подождать, пока не пройдут 5 лет. А до тех пор двукратным банкротом он сможет стать только принудительно, по решению банка и суда.
Никаких ограничений на выезд за границу, на покупку имущества, на открытие бизнеса у состоявшегося банкрота нет. Так что для добросовестных должников это проходит довольно безболезненно. Вопрос — только в грамотной работе юристов, во всестороннем выяснении ситуации.
Как обманывают нечистоплотные юристы
Многие думают: списать все долги — это легко и просто. Дескать, достаточно подать заявление в суд — и кредиторы останутся с носом.
Но люди, которые исповедуют такую точку зрения, многого не принимают в расчет: ни сделок, которые совершены в последние 3 года, ни наличия определенного имущества, ни того, что в заявлении на кредит, возможно, была определенная доля лукавства.
Между тем, надо всегда помнить: когда суд завершает процедуру банкротства, он может НЕ ПРИМЕНИТЬ правило о списании задолженностей. Итог будет следующим: должник признан банкротом, его имущество продано, на него наложены вышеупомянутые ограничения — и при этом он все равно остается должен своим кредиторам. И в таком случае процедура личного банкротства будет действовать не в пользу человека, а против него. Как раз от этого предостережет добросовестный юрист с опытом работы в сфере личного банкротства.
Опасность такого исхода многократно возрастает, если обратиться к нечистоплотным или неквалифицированным юристам. Они часто рекомендуют процедуру банкротства тем должникам, которым она категорически противопоказана. Бывают и случаи однозначного мошенничества: когда перед вами и не юристы вовсе, а остапы бендеры, которые собирают плату за «услуги» и пропадают, ничего не сделав.
При этом каждая доска объявлений в наше время пестрит обещаниями списать долги «дешево, надежно, гарантированно». Перечислим главные признаки недобросовестных исполнителей, увидев которые, стоит насторожиться.
- Когда вам обещают: «Мы гарантируем, что спишем ваши долги». Таких «гарантий» надо избегать как огня, и если вы их слышите — перед вами мошенники. Потому что даже в самой безоблачной ситуации могут возникнуть осложнения, и гарантировать можно только одно: юрист сделает все от него зависящее, в соответствии с законом. Гарантировать результат, с учетом того, что это судебная процедура, нельзя.
- Когда должника обещают обанкротить за небольшие деньги (например, за 50 тысяч рублей). Кроме госпошлины (300 рублей) и оплаты работы финансового управляющего (25 000 рублей), заплатить нужно будет за обязательные в ходе процедуры публикации на Едином Федеральном ресурсе сведений о банкротствах (это стоит от 12 до 15 тысяч рублей) и за стоимость юридического сопровождения. Прайсы у всех разные. Можно допустить, что перед вами квалифицированные юристы, которые просто пытаются расширить клиентскую базу, но явно заниженная цена может стать признаком того, что перед вами непрофессионалы или мошенники.
- Когда должнику обещают сохранить три его машины и четыре дачи. Это заведомо невозможно, если действовать в полном соответствии с законом.
- Когда юрист не выходит на связь, не рассказывает, что уже сделано, не запрашивает никаких документов. Обязательно должна быть коммуникация между ним и доверителем: клиент всегда должен знать, на какой стадии находится его дело.
Четыре совета от опытного юриста
Итак, личное банкротство — не самая простая юридическая процедура. Она требует внимательного подхода и тщательного выбора компании, которая будет вести юридическое сопровождение процесса.
Вот главные рекомендации для тех, кто хочет списать долги по банкротству и не оказаться в еще более сложной ситуации, чем раньше.
Во-первых, сначала нужно разобраться, насколько подходит для вас процедура банкротства, потому что это не просто списание долгов, а сложная процедура, требующая участия квалифицированного юриста.
Во-вторых, нужно выбрать авторитетную юридическую компанию: с опытом работы, с репутацией, публичной открытой отчетностью. Косвенный признак авторитетной юрфирмы — участие в качестве экспертов в авторитетных СМИ.
В-третьих, нельзя пытаться обмануть финансового управляющего или суд: процедура личного банкротства предполагает активное сотрудничество с ними и честное закрытие максимального объема задолженности. Каждая попытка махинации увеличивает вероятность того, что банкротом вас признают, но все долги останутся при вас.
В-четвертых, нужно всегда быть на связи с юристом, прислушиваться к тому, что он говорит, и адекватно относиться к сложностям, которые возникают в процессе, не пугаться их, а согласовывать каждое свое действие с юристом и слушать его.
И если человек показывает себя добросовестным должником, продумывает все моменты, тщательно выбирает профессионалов, готовых его представлять в суде — процедура личного банкротства может начать новый, чистый лист в его жизни.
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