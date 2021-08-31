Личное банкротство: правила, процедура, подводные камни

Что кроется за фразой «списание долгов» и на что нужно обратить внимание, запуская процедуру банкротства физического лица

Фото: предоставлено компанией amulex.ru (на фото — Галина Гамбург)

Личное банкротство — процедура для россиянина относительно новая. Поэтому многие не до конца понимают, что она собой представляет. Люди верят объявлениям у подъезда, в которых говорится: «Спишем долги. Дешево, гарантированно». В действительности это четко регламентированный процесс, в котором есть множество нюансов и подводных камней. И главное — гарантировать в нем никто ничего не может. Что такое личное банкротство? Кому оно подходит, а кому — нет? Какие долги списать нельзя? О чем нужно знать, прежде чем запускать процедуру? Как вас могут обмануть недобросовестные юристы? Разбираемся вместе с Галиной Гамбург, руководителем практики имущественных отношений юридической компании amulex.ru.

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Списание задолженности законным путем



Личное банкротство — судебная процедура, четко регламентированная законодательством Российской Федерации. Часто она заканчивается тем, что человека признают банкротом и списывают его долги, которые не удалось погасить даже путем продажи всего имущества.

Списать таким образом можно не только кредитные задолженности перед банками, но и долги по налогам, и по ЖКХ, и перед физическими лицами. Однако есть типы обязательств, которые исполнить все же придется, даже если человека признали банкротом. Например, нельзя списать:

долг по алиментам;

долг, образовавшийся вследствие вреда, причиненного преступлением;

в результате причинения вреда жизни и здоровью другого человека и некоторые другие виды задолженностей.

Поэтому нужно понимать: не любую задолженность можно списать, так что банкротство — это не панацея.

Кроме того, даже если тип долга позволяет его списать в результате банкротства, могут возникнуть факторы, которые затруднят этот процесс. Например, суд может признать должника недобросовестным и отказать в списании долгов (но при этом признать человека банкротом). Такое может произойти, если:

должник намеренно указал некорректные данные, завысил свой доход, обращаясь в банк за получением кредита;

пытается скрыть имущество, путем продажи которого можно погасить долги;

незадолго до банкротства совершил сделки, призванные уменьшить объем личного имущества (например, переводил недвижимость на имя родственников)

и в ряде других случаев.

Так что, если человек планирует запустить процедуру личного банкротства, он должен первым делом проконсультироваться с опытными юристами и определить, насколько его ситуация подходит под критерии банкротства физического лица. Чтобы облегчить себе задачу, можно пройти онлайн-тест, который покажет, подходит ли должник в настоящий момент под эту процедуру.

Реализация VS реструктуризация

Суд может ввести две разных процедуры в банкротстве — реструктуризацию или реализацию.

Реструктуризация назначается в том случае, когда у должника есть определенный доход, которого сейчас не хватает, чтобы погасить задолженность перед банком, но который дает определенные надежды на будущее. Эта процедура представляет собой своеобразную заморозку кредита: должник отдает его равными частями в срок до трех лет, при этом банк по решению суда обязан прекратить начислять на сумму задолженности штрафы и неустойки за просрочку. Процедура реструктуризации подходит, если есть возможность выплатить долг, но позже, и если при этом должник очень хочет сохранить свое имущество.

Реализация — это процедура, которая чаще всего ассоциируется в обществе с банкротством: продажа всего ценного имущества, за счет которой покрывается часть долгов. Остальное списывается, даже если денег от продажи не хватило. В процессе реализации должник может сохранить:

единственное жилье;

имущество, которое является единственным источником извлечения дохода;

предметы быта и домашней обстановки, которые не относятся к предметам роскоши.

То есть продать придется и роскошные драгоценности, и недвижимость, и автомобили. Порой возникает вопрос: а что если в гостиной стоят антикварные стулья, а едят в доме из серебряного сервиза середины XIX века? К сожалению, антиквариат считается предметом роскоши, стулья и посуду придется продать, а взамен купить попроще. Ценность вещей определяет финансовый управляющий, процесс регламентирует специальная процедура.

Если речь идет о супружеской паре, то надо понимать: если банкротится кто-то один и вводится процесс реализации, то она действует на все совместно нажитое имущество. Есть распространенная ошибка: многие думают, что если второй дом куплен на имя жены, то в процедуре банкротства мужа этот дом не будет продан. Но это не так. По Семейному кодексу, это совместно нажитое имущество, которое должно быть реализовано по Закону о банкротстве. А вот если дом жена получила по наследству, в подарок или в порядке приватизации, то он совместно нажитым не считается — а значит, его реализовать при банкротстве мужа нельзя, оно остается при хозяйке.

Если речь идет о супружеской паре, то надо понимать: если банкротится кто-то один и вводится процесс реализации, то она действует на все совместно нажитое имущество. Фото: kazan.cian.ru

Может ли банкрот сохранить бабушкино колье или загородную резиденцию?

На этапе реализации часто возникает проблема: в попытке сохранить ценности будущий банкрот начинает их прятать по друзьям и родственникам. Но если финансовый управляющий выявляет факт утайки предметов роскоши и доказывает его — это может послужить поводом к признанию должника недобросовестным. И приведет это к плачевным последствиям: суд не спишет задолженность, а банкротом должника признает.

Еще одна популярная идея — продать несколько объектов недвижимости и купить на все эти деньги один, роскошный и огромный. А потом объявить его единственным жильем и таким образом сохранить при банкротстве. Такое искусственное создание единственного жилья тоже чревато проблемами: суд прекрасно знает эти схемы, и в механизме банкротства физического лица предусмотрена защита от таких махинаций. Суд тщательно проверит все сделки за последние годы, и если усмотрит хотя бы в одной из них признаки недобросовестности должника — задолженность грозит остаться при вас.

Тем более что совсем недавно был создан прецедент, когда суд обязал должника продать единственное жилье — да, оно было роскошное, излишнее, но все же единственное. В этом определении прозвучала настораживающая фраза: даже если единственное жилье должника не роскошное, но ему есть где жить на праве пользования (например, с родственниками), то и его тоже можно изъять. Так что мы видим, что подход к банкротству физлиц начинает ужесточаться.

Конечно, на улице человек остаться не может, поэтому, продав излишнюю и роскошную виллу, он получает жилье — с учетом норм предоставления жилплощади.

Если финансовый управляющий выявляет факт утайки предметов роскоши и доказывает его — это может послужить поводом к признанию должника недобросовестным. Фото: tbf.su

Как стать банкротом по собственному желанию

Для начала нужно определить, подходит ли человек под процедуру: можно пройти тест онлайн и честно ответить там на все вопросы, и если ответ положительный, далее следует проконсультироваться с юристом. Процедура банкротства физического лица начинается со сбора пакета документов, предусмотренных Законом о банкротстве. Составляется заявление о признании гражданина банкротом и формируется пакет приложений к нему. В заявлении нужно назвать организацию финансовых управляющих, из которой суд должен назначить управляющего. На депозит Арбитражного суда вносится 25 000 рублей на оплату услуг финансового управляющего. Также надо уплатить госпошлину (300 рублей). Документы предоставляются в Арбитражный суд вашего региона. Он назначает первое заседание. Но если каких-то документов не хватает, заявление остается без движения — недостающее нужно добавить. На первом судебном заседании, которое назначается обычно через месяц-полтора после подачи документов, суд рассматривает обоснованность заявления и решает, какую процедуру вводить — реструктуризацию или реализацию. В некоторых регионах есть такая практика: чтобы рассмотреть все возможности погашения долга, сначала всегда назначается реструктуризация, что бы ни просил должник. А иногда суды идут навстречу и сразу вводят реализацию. После этого в работу включается финансовый управляющий. Он ведет реестр требований кредиторов, распоряжается денежными средствами должника, выделяя ему средства на жизнь (всегда строго в размере прожиточного минимума), ведь банковские счета замораживаются в тот же день, когда вводится процедура реализации. Через 5-6 месяцев, в зависимости от того, на какой срок вводится реализация, управляющий предоставляет суду отчет о том, какое выявлено имущество и какие долги, добросовестный ли должник и можно ли ему списать задолженности. Если введена процедура реализации, то назначается дата финального заседания, на котором рассматривается отчет финансового управляющего. Именно тогда решается, завершать процедуру с освобождением от долгов или нет. Но если возникают обособленные споры об оспаривании сделки, новые требования кредиторов, случаются разногласия с финансовым управляющим — для их рассмотрения назначаются отдельные судебные заседания. Если банкротство ничем не осложнено, то в среднем оно занимает полгода. Сложные банкротства растягиваются на более длительный срок.

Процедура банкротства физического лица начинается со сбора пакета документов, предусмотренных Законом о банкротстве. Фото: bankrotstvo-fizlic.ru

Шлейф от банкротства растянется на 5 лет

Если все прошло так, как задумывалось, после окончания процедуры банкротства человек чист, как младенец: все его долги закрыты, ни один кредитор не имеет права требовать от него чего-либо.

Но надо учитывать, что последствия все-таки будут влиять на жизнь бывшего должника еще как минимум 5 лет. Кроме тоски по бабушкиному колье и по загородному шале, человек будет испытывать следующие неудобства:

ему будет очень сложно взять новый кредит. Формального запрета на это нет, но 5 лет после завершения процедуры он обязан будет указывать в анкете банка, что он банкрот. А банки выдают кредиты таким гражданам крайне неохотно;

он 5 лет не сможет становиться учредителем ООО;

те же 5 лет ему запрещено будет работать директором АО;

и если вдруг он ухитрится все-таки набрать долговых обязательств и вознамерится снова пройти процедуру банкротства добровольно, ему придется подождать, пока не пройдут 5 лет. А до тех пор двукратным банкротом он сможет стать только принудительно, по решению банка и суда.

Никаких ограничений на выезд за границу, на покупку имущества, на открытие бизнеса у состоявшегося банкрота нет. Так что для добросовестных должников это проходит довольно безболезненно. Вопрос — только в грамотной работе юристов, во всестороннем выяснении ситуации.

Никаких ограничений на выезд за границу у состоявшегося банкрота нет. Фото: polis812.ru

Как обманывают нечистоплотные юристы

Многие думают: списать все долги — это легко и просто. Дескать, достаточно подать заявление в суд — и кредиторы останутся с носом.

Но люди, которые исповедуют такую точку зрения, многого не принимают в расчет: ни сделок, которые совершены в последние 3 года, ни наличия определенного имущества, ни того, что в заявлении на кредит, возможно, была определенная доля лукавства.

Между тем, надо всегда помнить: когда суд завершает процедуру банкротства, он может НЕ ПРИМЕНИТЬ правило о списании задолженностей. Итог будет следующим: должник признан банкротом, его имущество продано, на него наложены вышеупомянутые ограничения — и при этом он все равно остается должен своим кредиторам. И в таком случае процедура личного банкротства будет действовать не в пользу человека, а против него. Как раз от этого предостережет добросовестный юрист с опытом работы в сфере личного банкротства.

Опасность такого исхода многократно возрастает, если обратиться к нечистоплотным или неквалифицированным юристам. Они часто рекомендуют процедуру банкротства тем должникам, которым она категорически противопоказана. Бывают и случаи однозначного мошенничества: когда перед вами и не юристы вовсе, а остапы бендеры, которые собирают плату за «услуги» и пропадают, ничего не сделав.

При этом каждая доска объявлений в наше время пестрит обещаниями списать долги «дешево, надежно, гарантированно». Перечислим главные признаки недобросовестных исполнителей, увидев которые, стоит насторожиться.

Когда вам обещают: «Мы гарантируем, что спишем ваши долги». Таких «гарантий» надо избегать как огня, и если вы их слышите — перед вами мошенники. Потому что даже в самой безоблачной ситуации могут возникнуть осложнения, и гарантировать можно только одно: юрист сделает все от него зависящее, в соответствии с законом. Гарантировать результат, с учетом того, что это судебная процедура, нельзя.

Когда должника обещают обанкротить за небольшие деньги (например, за 50 тысяч рублей). Кроме госпошлины (300 рублей) и оплаты работы финансового управляющего (25 000 рублей), заплатить нужно будет за обязательные в ходе процедуры публикации на Едином Федеральном ресурсе сведений о банкротствах (это стоит от 12 до 15 тысяч рублей) и за стоимость юридического сопровождения. Прайсы у всех разные. Можно допустить, что перед вами квалифицированные юристы, которые просто пытаются расширить клиентскую базу, но явно заниженная цена может стать признаком того, что перед вами непрофессионалы или мошенники.

Когда должнику обещают сохранить три его машины и четыре дачи. Это заведомо невозможно, если действовать в полном соответствии с законом.

Когда юрист не выходит на связь, не рассказывает, что уже сделано, не запрашивает никаких документов. Обязательно должна быть коммуникация между ним и доверителем: клиент всегда должен знать, на какой стадии находится его дело.

Личное банкротство — не самая простая юридическая процедура. Она требует внимательного подхода и тщательного выбора компании, которая будет вести юридическое сопровождение процесса. Фото: minsknews.by

Четыре совета от опытного юриста

Итак, личное банкротство — не самая простая юридическая процедура. Она требует внимательного подхода и тщательного выбора компании, которая будет вести юридическое сопровождение процесса.

Вот главные рекомендации для тех, кто хочет списать долги по банкротству и не оказаться в еще более сложной ситуации, чем раньше.

Во-первых, сначала нужно разобраться, насколько подходит для вас процедура банкротства, потому что это не просто списание долгов, а сложная процедура, требующая участия квалифицированного юриста.

Во-вторых, нужно выбрать авторитетную юридическую компанию: с опытом работы, с репутацией, публичной открытой отчетностью. Косвенный признак авторитетной юрфирмы — участие в качестве экспертов в авторитетных СМИ.

В-третьих, нельзя пытаться обмануть финансового управляющего или суд: процедура личного банкротства предполагает активное сотрудничество с ними и честное закрытие максимального объема задолженности. Каждая попытка махинации увеличивает вероятность того, что банкротом вас признают, но все долги останутся при вас.

В-четвертых, нужно всегда быть на связи с юристом, прислушиваться к тому, что он говорит, и адекватно относиться к сложностям, которые возникают в процессе, не пугаться их, а согласовывать каждое свое действие с юристом и слушать его.

И если человек показывает себя добросовестным должником, продумывает все моменты, тщательно выбирает профессионалов, готовых его представлять в суде — процедура личного банкротства может начать новый, чистый лист в его жизни.

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