Салют с сюрпризом, граффити и любимые артисты: что ждет татарстанцев на День республики

Фото: Максим Платонов

Празднование Дня Татарстана и Дня Казани традиционно получается масштабным. Жителей и гостей столицы ждут не только музыкальные и танцевальные события. Показать себя в праздники смогут молодые предприниматели, уличные художники и даже авторы статей татарской «Википедии». Подробнее о программе празднования — в материале «Реального времени».

«Печән базары» и Tat Cult Fest

— В этом году мы работаем в более доступных для людей условиях. Этот год у нас особенный, указом президента республики он объявлен годом родных языков и народного единства. Безусловно, эта особенность повлияла и на тематические моменты мероприятий, — отмечает заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин.

Познакомиться с татарским фольклором можно будет в ходе фестиваля «Тугэрэк уен». В нем примут участие более 30 коллективов и исполнителей из регионов России. 28 августа в 17.00 состоится концертная программа на площади перед культурным центром «Чулпан», а 29 августа в 10.00 официальное открытие фестиваля, по завершении которого объявят лауреатов.

30 августа в 11 часов у Театра имени Г. Камала состоится традиционный республиканский праздник народного творчества «Играй, гармонь!» В 13.00 состоится шествие гармонистов до Казанского кремля, пройдут более 1000 участников. Возглавят парад известные артисты татарской эстрады — Фадис Ганиев, Айдар Галимов, Лилия Биктимирова, Фидан Гафаров, Фирдус Тямаев.

В 13.00 состоится шествие гармонистов до Казанского кремля. Фото: Илья Репин

29—30 августа в Старо-Татарской слободе развернется традиционный уличный фестиваль «Печән базары». В этом году он будет посвящен родовым династиям и семейным ценностям. В программе фестиваля: дизайн-маркет, национальный фудкорт, мастер-классы для детей и родителей, экскурсии по городу, сцена альтернативной музыки и другие тематические площадки. На набережной озера Кабан состоится фестиваль «Милли кием». Он проводится в интеграции с «Печән базары».

Фестиваль татарской культуры Tat Cult Fest пройдет уже в четвертый раз. В этот раз он состоится 30 августа с 13.00 до 22.00 в Казанском кремле. В нем примут участие 99 музыкантов, медиахудожники, музыканты, графические дизайнеры из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Уфы, Стамбула, Кёльна, Якутска и других городов мира. Вход на все события фестиваля свободный. Ожидается семь открытых площадок.

Tat Cult Fest пройдет уже в четвертый раз. Фото: Илья Репин

Праздник для молодежи

С 28 по 30 августа 100 молодых предпринимателей примут участие в Межрегиональном молодежном «ЭтноСтартапфоруме. Это площадка поможет выявить, поддержать и продвинуть молодежные предпринимательские инициативы, направленные на сохранение и популяризацию культурных кодов народов России, уверен заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. В завершении форума участники будут защищать свои проекты перед спонсорами и инвесторами. Победители получат от организаторов помощь в реализации своих проектов.

Не менее интересным обещает стать Всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE'ACTOR» 28—29 августа. Программа мероприятия будет состоять из семи блоков — образовательной площадки, дискуссионной площадки, музыкальной программы, питчинга проектов, маркета и мастер-классов, выставок и инсталляций, специальных программ для региональных арт-резиденций.

Создатели татароязычного контента для «Википедии» поборются за победу в трех номинациях в конкурсе статей, посвященных Татарстану, 28 августа. Все желающие вне зависимости от возраста могут принять участие, подготовив материал на темы культуры, науки и истории. В сентябре будут подведены итоги конкурса.

Лучшие трудовые коллективы организаций Татарстана выступят на площади перед Театром им. Г. Камала. Фото: Илья Репин

А лучшие трудовые коллективы организаций Татарстана выступят на площади перед Театром им. Г. Камала 30 августа, в рамках ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

— Здесь и танцевальные направления, и вокал, и хореография, и художественное слово, и многие-многие другие интересные, в том числе и для работающей молодежи, направления, — отметил Ринат Садыков.

В числе праздничных мероприятий и молодежный тур по сельским территориям «Время возможностей». Он пройдет с 27 августа по 16 сентября на территории всех муниципальных образований Татарстана. Автобусный тур пройдет через сто сел и деревень.

Ко Дню республики и города Казани свое мастерство покажут и участники турнира по брейк-дансу и граффити COMBOnation. Соревнования пройдут в экстрим-парке «Урам» с 27 по 29 августа.

Фестиваль граффити COMBOnation пройдет в экстрим-парке «Урам». Фото: Надежда Плотникова

Еще с 14 августа стартовал Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Известные стрит-арт художники из Болгарии, США, Испании и других стран расписывают улицы Абсалямова и Четаева города Казани. За время фестиваля планируется создать семь граффити на фасадах жилых домов. В День республики состоится официальная презентация готовых работ, сообщает Ринат Садыков.

Салют с сюрпризом

— День республики и День города Казани — самые любимые праздники среди жителей нашего города, это показывают и опросы, и те исследования, которые мы проводили, — обращает внимание начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Некоторые мероприятия уже начались. В районах уже завершаются отборочные этапы народного караоке «Голос нашего двора». В День города финалисты смогут выступить на одной сцене со звездами татарстанской и российской эстрады.

В этом году, по словам Абзалова, детские праздники пройдут на четырех площадках города — в Горкинско-Ометьевском лесу, около центра дополнительного образования «Заречье», в обновленном сквере на Авангардной.

Детские праздники пройдут на четырех площадках города. Фото: Олег Тихонов

В рамках выставки «Быть» будут представлены фотографии казанцев разных национальностей, которые расскажут о своем мироощущении, жизни в Казани. Выставка будет размещена на улице Баумана. А вечером в День города в новом формате пройдет литературно-музыкальный перформанс «Голоса Казани». Известные артисты Татарстана прочтут стихи и споют песни с балконов здания мэрии.

— Это будет сопровождаться интересной проекцией на здании мэрии, так что не удивляйтесь, уважаемые казанцы, если на улице Кремлевской вечером будет темно, это нужно, чтобы проекция хорошо просматривалась, — предупреждает Азат Абзалов.

Мероприятие начнется в 20.00, но перед его стартом будет подведен итог конкурса рассказов о столице Татарстана «Саумы, Казан». Впоследствии будет опубликован сборник с рассказами финалистов, и он появится в широком доступе.

Самым ранним мероприятием в День города станет байкерский фестиваль «Два Кремля». Он начнется в 9.30 у центра семьи «Казан». Пройдут показательные выступления и мастер-классы, в том числе по управлению мотоциклом в ограниченном пространстве. В 13.00 байкеры переместятся к Казанскому кремлю, а затем — к ипподрому. На ипподроме, по словам Азата Абзалова, также будет интересно. Там пройдет конноспортивный праздник, заезды и скачки на Приз президента Республики Татарстан.

Байкерский фестиваль «Два Кремля» начнется у центра семьи «Казан». Фото: Максим Платонов

На пешеходной улице Каюма Насыри состоится фестиваль народного творчества с уклоном в сторону народного танца «Казан солгесе», который проводится под эгидой UNESCO.

В 20.00 на площадке у Дворца земледельцев состоится фестиваль оперного искусства «Казанская осень». В формате open-air выступит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Ожидается приезд солистов Большого театра.

С 18.00 у центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт, на котором выступят Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, группы Brainstorm и Cream Soda. После него, в 22.00, начнется салют. В этом году он пройдет в течение пяти минут на двух участках акватории реки Казанки — от Ленинской дамбы до моста Миллениум и между Кировской и Ленинской дамбами. В этом году организаторы обещают настоящее пиротехническое шоу. Фейерверк будет сопровождаться музыкальным аккомпанементом. Услышать его можно будет, подключившись к радиостанции «Болгар радиосы». Начальник Управления культуры исполкома г. Казани Азат Абзалов рекомендует не только смотреть его с обновленной Набережной, но и слушать:

— В этом году мы делаем салют под музыкальное сопровождение. С двух сцен — у центра семьи «Казан» и Дворца земледельцев — будут транслировать «Болгар радиосы» — частота 91.5 FM — на которой будет идти музыкальный ряд сопровождения салюта. Люди, которые будут наблюдать с балконов зданий, могут настроить радиоприемники на частоту 91.5 и слушать музыкальный ряд, под который будет исполняться фейерверк. Что касается музыки… это на самом деле сюрприз — трек, склеенный из нескольких композиций. Но точно будет песня про Татарстан, и точно будет песня про Казань, — говорит начальник Управления культуры РТ.

Салют в этом году пройдет под музыкальное сопровождение. Фото: Максим Платонов

При этом Азат Абзалов напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, использования масок. В местах массовых мероприятий будут установлены санитайзеры и организовано измерение температуры тела посетителей.