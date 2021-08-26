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Год до ЧМ по волейболу: в Казани запустили часы обратного отсчета

14:31, 26.08.2021
Год до ЧМ по волейболу: в Казани запустили часы обратного отсчета
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани (и еще девяти российских городах) запустили часы обратного отсчета до старта чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году. Часы запустили председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутат Госдумы РФ Ольга Павлова, президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков, а также волейболист, олимпийский чемпион Максим Михайлов. Также в Казани год до начала ЧМ по волейболу отпразднуют проведением «самого длинного матча» звезд волейбола.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова

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